Šlo o jediný víkendový hattrick fotbalisty z Trutnovska a tak bylo zřejmé, kdo že se stane Kanonýrem Krkonošského deníku.

Pětigólovou show na hajnické otvíračce režíroval Sobanski. Tabulku vede Pilníkov

Máte za sebou velmi povedený zápas. Vzpomenete si ještě, kdy naposledy se vám podařilo nastřílet hattrick?

Na to si už bohužel nevzpomenu, ale není to tak důležité, protože se jedná o kolektivní sport. Vždycky jdu já i moji spoluhráči do zápasu především pro tři body, to je podstatné. Těší mě ale, že právě moje góly nám ve cestě za vítězstvím pomohly.

Wojciech SobanskiZdroj: is.fotbal.czV Hajnici působíte třetím rokem. Prozraďte, jak jste se tu vlastně objevil a jaká je vaše fotbalová minulost?

Fotbal hraji od dětství, ale nikde jinde jsem nehrál za dospělé. Po přestěhování do Trutnova jsem poznal trenéra Havlíka, který mě vzal na trénink do Hajnice, za což jsem dosud rád. Hned jsem věděl, že tady zůstanu déle.

Po vašem příchodu patřil Spartak na chvost tabulky okresního přeboru, nyní už druhou sezonu bojuje o přední příčky. Jste za tuto změnu rád?

Samozřejmě za to jsem rád, nikdo nechce hrát v dolních patrech tabulky, každý chce vyhrávat. V Hajnici máme skvělou partu, rozumíme si nejenom na hřišti, ale i mimo něj.

Loni jste na Trutnovsku získali okresní double. Vyhráli pohár a následně i přebor. Co bylo těžší?

Určitě bylo těžší vyhrát okresní přebor, protože cesta k vítězství byla dlouhá a do poslední chvíle nejistá. Důležité pro tým i pro mě osobně jsou ale obě trofeje.

Vítězství v Penzion Poříčí Okresním poháru mužů na Trutnovsku přišlo o pár dní dříve než titul okresního přeborníka.Zdroj: Jiří Petr

Nedělním zápasem proti Podhůří se v Hajnici otevíralo zrekonstruované hřiště. Jak jste se na tento den těšil a co na nový areál říkáte?

Nový areál je opravdu moc pěkný. Konečně můžeme říct, že hrajeme doma, naši fanoušci už za námi nemusejí nikam dojíždět, za což jsem rád. Pro mě to byl úplně první zápas v Hajnici a dlouho jsem se na ten den těšil. Užil jsme si to.

Po třech kolech máte na svém kontě šest bodů. Jste zatím se vstupem do sezony spokojeni?

Nevím jak ostatní, ale já určitě spokojen nejsem. Nepovedlo se nám utkání v Bílé Třemešné a každá podobná ztráta bodů mrzí. Musíme se teď soustředit na jednotlivé zápasy, které jsou před námi a snažit se, aby se nic podobného neopakovalo.

2. kolo Penzion Poříčí Okresního poháru mužů - středa 17.30: Mostek – Hajnice, Pilníkov – Rudník, Staré Buky – Rtyně v Podkrkonoší, Volanov – Bohuslavice nad Úpou, Vítězná – Podhůří. Utkání Dolní Kalná B – Žacléř, Strážné – Bílá Třemešná a Libeč – Mladé Buky byla odložena na 6. září (17.30).

Ve středu vás čeká pohárový duel s Mostkem. Loni jste pohár vyhráli, ale v předchozí sezoně vám právě tento tým vystavil stopku! Dáte si nyní o to větší pozor?

K tomu zápasu budeme přistupovat úplně stejně, jako ke všem ostatním. Jedeme si k soupeři jednoznačně pro výhru a postup do dalšího kola.

Už v sobotu dojde k velkému šlágru, kdy se Hajnice představí na hřišti lídra tabulky Pilníkova. S jakými plány k němu pojedete?

Podle výsledků z úvodních třech kol se zdá, že Pilníkov bude jedním s nejtěžších soupeřů v této sezoně. Určitě nás čeká těžký, ale také zajímavý zápas, na který se těším. Samozřejmě do toho dáme všechno, abychom získali další tři body.

Vám je nyní 28 let, měl byste být na vrcholu. Máte ještě nějaké fotbalové ambice? Chtěl byste si zahrát i vyšší soutěž?

Ne, už dávno jsem se vzdal snu o fotbalové kariéře. Už na to není tolik času. Teď si všechno okolo fotbalu užívám a pokud bude Hajnice postupovat do vyšší třídy, pak samozřejmě postoupím rád.