Soutěžící z Trutnova Lenka Hurtová je blízko vítězství v dalším ročníku oblíbené tipovací soutěže, ve které čtenáři odhadují výsledky vždy deseti vybraných víkendových utkání.

Tradiční účastnice tipovačky se do čela celkového pořadí dostala před dvěma týdny a v předposledním 12. kole svůj náskok ještě navýšila. Stejně jako dalších šest hráčů trefila správně osm z deseti výsledků a na čele pořadí jednotlivců si nyní hýčká sedmibodový (!) náskok.

O tři zápasy víc budou muset v závěrečném dějství uhodnout nejbližší pronásledovatelé Hana Vydrová s Milanem Holáskem, o čtyři pak David Bürger s Petrem Kissem. I to značí, jak blízko triumfu momentální lídr jarní části Tip ligy je.

Díky shodným výsledkům nejúspěšnějších hráčů v kole, musela tentokrát o držiteli pivní odměny od Gambrinusu rozhodovat Supertrefa. Nejblíž celkovému počtu branek v deseti vybraných duelech byl soutěžící z Trutnova Pavel Holý (startovní číslo KN0047).

Pořádné drama slibuje také finiš týmové soutěže. V té ztratili výsadní postavení Lišáci a na čele je vystřídalo zkušené trio Heroutů.

Kdo sázel na domácí celky, uspěl

1. Česká republika – Bulharsko (kvalifikace ME 2020) 1 (2:1)

2. Trutnov – Turnov A (Fortuna Divize C) 1 (4:3)

3. Benátky n. J. – Dvůr Králové nad Labem A (Fortuna Divize C) 1 (4:0)

4. Rychnov nad Kněžnou – Vrchlabí A (Votrok krajský přebor) 1 (3:0)

5. Trutnov B – Roudnice (AM Gnol I. A třída) 0 (2:2)

6. Nové Město nad Metují – Úpice (AM Gnol I. A třída) 1 (5:1)

7. Vrchlabí B – Hostinné (JAKO I. B třída) 0 (0:0)

8. Dvůr Králové nad Labem B – Staré Buky (JAKO I. B třída) 1 (2:0)

9. Dolní Kalná – Železnice (JAKO I. B třída) 1 (3:2)

10. Mladé Buky – Poříčí u Trutnova (okresní přebor) 2 (2:3)

Supertrefa: 39 (právě tolik branek padlo v deseti odehraných zápasech)

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ: Lenka Hurtová je s náskokem blízko triumfu

FORTUNA:LIGA (1. – 10. místo)

KN0051 Lenka Hurtová, Trutnov⋌16 112

KN0024 Hana Vydrová, Hořice⋌13 105

KN0115 Milan Holásek, Vrchlabí⋌10 105

KN0111 David Bürger, Vrchlabí⋌13 102

KN0058 Petr Kiss, Dvůr Králové⋌10 102

KN0055 Václav Herout, Trutnov⋌13 99

KN0134 Milada Šrůtková, Dvůr Králové⋌13 99

KN0173 Erich Kamitz, Chvaleč⋌10 99

KN0020 Víťa Schafránek, Radvanice⋌16 96

KN0001 Aneta Vydrová, Hořice⋌16 96

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA (11. – 20. místo)

KN0117 Eva Adam, Semily⋌10 96

KN0067 Jan Doviczin, Dolní Branná⋌10 96

KN0096 Janek Kubáněk, Dolní Branná⋌7 96

KN0050 Klaus Püschel, Trutnov⋌7 96

KN0005 Libor Kubáněk, Dolní Branná⋌4 96

KN0009 Jiří Kubáněk, Dolní Branná⋌4 96

KN0156 Jan Gabrle, Trutnov⋌16 93

KN0035 Leoš Herout, Trutnov⋌13 93

KN0120 Petr Čurda, Vrchlabí⋌10 93

KN0177 Břetislav Hradecký ml., Bílá Třemešná⋌10 93

FORTUNA ČFL (21. – 40. místo)

KN0136 Jaroslav Strnad, Dvůr Králové⋌10 93

KN0144 Matěj Vopřada, Dubenec⋌10 93

KN0123 Josef Pospíšil, Vrchlabí⋌7 93

KN0137 Jiří Potměšil, Dvůr Králové⋌4 93

KN0057 Stanislava Böhnischová, Mladé Buky⋌10 91

KN0002 Martin Bednář, Pardubice⋌13 90

KN0093 Karel Fajman, Dolní Branná⋌13 90

KN0183 Eliška Matoušová, Kunčice n. L.⋌13 90

KN0101 Jaroslav Moravec, Dolní Branná⋌13 90

KN0165 Otakar Jón, Trutnov⋌10 90

KN0166 Zdeněk Jón, Trutnov⋌10 90

KN0010 Jaroslav Macek, Dvůr Králové⋌10 90

KN0175 Zdeněk Matura, Libštát⋌10 90

KN0064 Zdena Sůrová, Dolní Branná⋌10 90

KN0015 Miloslav Tohola, Havlovice⋌10 90

KN0124 Pavel Zuzánek, Vrchlabí⋌10 90

KN0178 Jaroslav Čížek, Dubenec⋌7 90

KN0179 Jitka Čížková, Dubenec⋌7 90

KN0180 Lenka Hrbková, Pardubice⋌7 90

KN0129 Jiří Pelák, Dvůr Králové⋌7 90

FORTUNA DIVIZE C (41. – 60. místo)

KN0122 Vítězslav Tobolka, Vrchlabí⋌7 90

KN0163 Petr Bureš, Trutnov⋌13 87

KN0037 Karel Havelka, Trutnov⋌13 87

KN0034 Michal Herout, Trutnov⋌13 87

KN0164 Vítězslav Machalík, Trutnov⋌13 87

KN0181 Petr Matouš, Jilemnice⋌13 87

KN0112 Martin Peška, Vrchlabí⋌13 87

KN0017 Jiří Rejl, Dvůr Králové⋌13 87

KN0174 Lukáš Matura, Libštát⋌10 87

KN0082 Jaroslav Nyč, Dolní Branná⋌10 87

KN0060 Milan Sůra, Dolní Branná⋌10 87

KN0059 Robert Sůra, Dolní Branná⋌10 87

KN0075 Vlasta Šubrtová, Dolní Branná⋌10 87

KN0011 Tomáš Zkusil, Dvůr Králové⋌10 87

KN0148 Lukáš Nývlt, Trutnov⋌4 87

KN0098 Jiří Renner ml., Dolní Branná⋌4 87

KN0150 Jaroslav Birke, Trutnov⋌16 84

KN0102 Petr Hajs, Dolní Branná⋌13 84

KN0091 Hana Pitrmucová, Dolní Branná⋌13 84

KN0118 Jules Adam, Semily⋌10 84

VOTROK KRAJSKÝ PŘEBOR (61. – 80. místo)

KN0062 Miroslav Dreveniak, Dolní Branná⋌10 84

KN0049 Jan Romančák, Poříčí u Trutnova⋌10 84

KN0153 Milan Řehák, Libotov⋌10 84

KN0168 Miloš Dvořák ml., Trutnov⋌7 84

KN0110 Jiří Jelínek, Vrchlabí⋌7 84

KN0094 Věra Kubáňková, Dolní Branná⋌4 84

KN0107 Milena Pitrmanová, Dolní Branná⋌4 84

KN0043 Kurt Püschel, Žacléř⋌13 81

KN0019 Marta Suchá, Radvanice⋌13 81

KN0016 Zdeněk Žáček, Úpice⋌13 81

KN0100 Jan Forbelský, Dolní Branná⋌10 81

KN0108 Eva Hanušová, Dolní Branná⋌10 81

KN0080 Renáta Hostínová, Dolní Branná⋌10 81

KN0133 Petra Levitnerová, Dvůr Králové⋌10 81

KN0079 Josef Hanuš, Dolní Branná⋌7 81

KN0160 Karel Kratochvíl, Trutnov⋌7 81

KN0003 Jára Kubáňková, Dolní Branná⋌7 81

KN0078 Ladislav Nosek, Dolní Branná⋌7 81

KN0012 Josef Smeták ml., Úpice⋌7 81

KN0069 Jiří Voráček, Dolní Branná⋌7 81

AM GNOL I. A TŘÍDA (81. – 100. místo)

KN0070 Kateřina Špidlenová, Dolní Branná⋌4 81

KN0025 Jindřich Rylich, Vrchlabí⋌7 80

KN0184 Tomáš Houška, Jičín⋌7 79

KN0142 Vladimír Pavlis, Dvůr Králové⋌13 78

KN0056 Gert Böhnisch, Mladé Buky⋌10 78

KN0044 Marie Holá, Trutnov⋌10 78

KN0130 Alena Jedličková, Dvůr Králové⋌10 78

KN0176 Ludmila Maturová, Libštát⋌10 78

KN0088 Vlastimil Pitrman, Dolní Branná⋌10 78

KN0077 Jaroslav Střížek, Dolní Branná⋌10 78

KN0072 Eva Šimůnková, Dolní Branná⋌10 78

KN0141 Pavel Tomeš, Nový Bydžov⋌10 78

KN0158 Michal Dvořák, Trutnov⋌7 78

KN0169 Renáta Dvořáková, Trutnov⋌7 78

KN0032 Michal Jiránek, Trutnov⋌7 78

KN0095 Vladislav Kubáněk, Dolní Branná⋌7 78

KN0081 Vladimír Nožička, Dolní Branná⋌7 78

KN0038 Zdeněk Jiránek, Trutnov⋌4 78

KN0140 Jan Jedlička ml., Dvůr Králové⋌10 77

KN0065 Vlasta Suková, Dolní Branná⋌10 76

JAKO I. B TŘÍDA (101. – 120. místo)

KN0047 Pavel Holý, Trutnov⋌16 75

KN0104 Ondřej Renner, Dolní Branná⋌13 75

KN0006 Josef Smeták st., Úpice⋌13 75

KN0126 Lucie Čurdová, Vrchlabí ⋌10 75

KN0116 Josef Dymáček, Vrchlabí⋌10 75

KN0092 Vlastimil Pitrmuc, Dolní Branná⋌10 75

KN0125 Aleš Sommer, Vrchlabí⋌10 75

KN0023 Josef Vydra, Hořice⋌10 75

KN0109 Josef Dreveniak, Dolní Branná⋌7 75

KN0008 Karel Kábrt, Trutnov⋌7 75

KN0042 Soňa Kábrtová, Trutnov⋌7 75

KN0074 Jindřich Šubrt, Dolní Branná⋌7 75

KN0162 Tomáš Vrběcký, Trutnov⋌1 75

KN0147 Jaroslav Vrběcký, Trutnov⋌1 75

KN0132 Karel Korunka, Dvůr Králové⋌10 74

KN0113 Evžen Holásek, Vrchlabí⋌4 74

KN0131 Jan Jedlička, Dvůr Králové⋌10 73

KN0007 Roman Kábrt, Trutnov⋌5 73

KN0171 David Kamitz, Chvaleč⋌13 72

KN0063 Zdena Dreveniaková, Dolní Branná⋌10 72

OKRESNÍ PŘEBOR (121. – 140. místo)

KN0004 Zdena Pivková, Trutnov⋌10 72

KN0061 Petr Sůra, Dolní Branná⋌7 72

KN0036 Martin Šimek, Dvůr Králové⋌7 72

KN0076 Ladislav Šimek, Dolní Branná⋌7 72

KN0099 Květa Rennerová, Dolní Branná⋌4 72

KN0167 Jaroslav Rufer, Trutnov⋌4 72

KN0041 Jiří Roza, Hořice⋌1 72

KN0073 Libor Čvančara, Dolní Branná⋌7 69

KN0152 Miloš Dvořák st., Trutnov⋌7 69

KN0149 Daniel Gabrle, Trutnov⋌7 69

KN0135 Vlastimil Hlušička st., Dvůr Králové⋌4 69

KN0029 Martin Korčák, Trutnov⋌4 69

KN0155 Jaroslav Mrkvička, Chotěvice⋌4 69

KN0089 Radek Tauchman, Dolní Branná⋌1 69

KN0033 Břetislav Hradecký st., Žacléř⋌16 66

KN0087 Jiří Sachr, Dolní Branná⋌13 66

KN0139 Jaroslav Zajíček, Lipnice⋌13 66

KN0170 Láda Keszegi, Trutnov⋌10 66

KN0106 Jitka Márynková, Dolní Branná⋌10 66

KN0182 Jaroslav Matouš, Kunčice n. L.⋌10 66

OS III. TŘÍDY (141. – 170. místo)

KN0071 Anna Pilgrová, Dolní Branná⋌7 66

KN0052 Milena Püschelová, Trutnov⋌7 66

KN0161 Kateřina Šrámková, Trutnov⋌7 66

KN0185 Jan Zirm, Vrchlabí⋌4 66

KN0028 Jaroslava Korčáková, Trutnov⋌1 66

KN0151 Marek Birke, Trutnov⋌-2 66

KN0127 Nikola Čurdová, Vrchlabí⋌13 65

KN0188 František Balán, Volanov⋌10 63

KN0045 Romana Krulišová, Trutnov⋌10 63

KN0013 Pája Kročil, Úpice⋌7 63

KN0084 Václav Nyč, Dolní Branná⋌7 63

KN0066 Miloslav Nykl, Dolní Branná⋌7 63

KN0030 Zdeněk Korčák, Trutnov⋌4 63

KN0053 Karel Kučera, Malé Svatoňovice⋌4 63

KN0121 David Votoček, Vrchlabí⋌4 63

KN0189 Vlastimil Hlušička ml., Pilníkov⋌4 62

KN0046 Tomáš Kruliš, Trutnov⋌10 60

KN0157 Roman Nývlt, Trutnov⋌10 60

KN0039 Hana Jiránková, Trutnov⋌7 60

KN0083 Libuše Nyčová, Dolní Branná⋌7 60

KN0103 Daniel Renner, Dolní Branná⋌7 60

KN0097 Jiří Renner st., Dolní Branná⋌7 60

KN0021 Filip Mrázek, Dvůr Králové⋌4 60

KN0068 Antonín Nedvědil, Dolní Branná⋌4 60

KN0086 Jaroslava Sachrová, Dolní Branná⋌4 60

KN0146 Jiří Novotný, Trutnov⋌0 60

KN0105 Zbyněk Kuřil, Dolní Branná⋌-2 60

KN0143 Martin Bíba, Dvůr Králové⋌7 58

KN0128 Miroslava Čurdová, Vrchlabí⋌7 57

KN0018 Štěpánka Krausová, Dvůr Králové⋌4 57

OS IV. TŘÍDY (171. – 200. místo)

KN0138 Jiří Schreiber, Dvůr Králové⋌4 57

KN0191 Filip Kraus, Libotov⋌10 54

KN0027 Jaromír Jedlička, Trutnov⋌0 54

KN0026 Miloš Jirsák, Vrchlabí⋌5 53

KN0114 Pavlína Holásková, Vrchlabí⋌13 51

KN0172 Jaroslava Kamitzová, Chvaleč⋌13 51

KN0085 Alfréd Sachr, Dolní Branná⋌4 51

KN0196 Michal Petr, Dvůr Králové⋌13 48

KN0190 Pavel Kotyk, Žacléř⋌7 48

KN0054 Petr Stierand, Malé Svatoňovice⋌7 46

KN0031 Ráca Srníček, Dvůr Králové⋌1 46

KN0194 Milan Pavlis, Dvůr Králové⋌13 45

KN0199 Markéta Záklasníková, Liberec⋌13 45

KN0192 Dušan Krét, Dvůr Králové⋌7 45

KN0195 Petr Michl, Dvůr Králové⋌7 45

KN0022 Jaroslav Osowiecki, Žacléř⋌7 45

KN0119 Petr Svoboda, Jilemnice⋌5 45

KN0186 Věra Barancová, Svoboda n. Ú.⋌4 45

KN0014 Pavel Kejzlar, Úpice⋌1 45

KN0145 Petr Novotný, Trutnov⋌0 44

KN0204 Jan Ryba, Dvůr Králové⋌7 42

KN0197 Luboš Voňka, Dvůr Králové⋌7 42

KN0198 Martin Záklasník, Liberec⋌2 40

KN0201 Martin Kilevník, Dvůr Králové⋌7 39

KN0193 Jan Hlava, Dvůr Králové⋌4 39

KN0040 Václav Roza, Trutnov⋌4 39

KN0048 Luboš Smrc, Špindlerův Mlýn⋌5 38

KN0187 Petr Fejfer, Vrchlabí⋌0 38

KN0202 Dušan Benci, Dvůr Králové⋌10 36

KN0203 Jaroslav David, Dvůr Králové⋌7 36

LIGA AMATÉRŮ (201. – 205. místo)

KN0159 Blažena Kratochvílová, Trutnov⋌7 36

KN0090 Jan Mečíř, Dolní Branná⋌1 33

KN0205 Martin Tarant, Bílá Třemešná⋌7 30

KN0200 Lucie Jurášková, Rokytnice n. J.⋌4 30

KN0154 Luboš Mašek, Lánov⋌0 -3

TÝMOVÁ SOUTĚŽ: Lišáci zaváhali. Ve vedení Herouti

LIGA MISTRŮ (1. – 10. místo)

1. místo, Herouti (Michal Herout, Leoš Herout, Václav Herout)⋌39 279

2. místo, Hořické Vydry (Aneta Vydrová, Josef Vydra, Hana Vydrová)⋌39 276

3. místo, Santa tým (Klaus Püschel, Lenka Hurtová, Milena Püschelová)⋌30 274

4. místo, Horní Jelení (Jiří Jelínek, David Bürger, Martin Peška)⋌33 273

5. místo, Lišáci (Jára Kubáňková, Libor Kubáněk, Janek Kubáněk)⋌18 273

6. místo, 3 DW (Jaroslav Čížek, Jitka Čížková, Lenka Hrbková)⋌21 270

7. místo, Kousci Laušmanovi (Martin Bednář, Martin Šimek, Petr Kiss)⋌30 264

8. místo, Fotbal Dvůr (Jaroslav Macek, Jiří Pelák, Pavel Tomeš)⋌27 258

9. místo, Fousáči (Josef Pospíšil, Pavel Zuzánek, Aleš Sommer)⋌27 258

10. místo, Škubánci (Jiří Kubáněk, Věra Kubáňková, Vladislav Kubáněk)⋌15 258

EVROPSKÁ LIGA (11. – 30. místo)

11. místo, Botafogo (Petra Levitnerová, Milada Šrůtková, Vlast. Hlušička)⋌36 255

12. místo, Nohejbalisté (Jan Forbelský, Jaroslav Moravec, Petr Hajs)⋌36 255

13. místo, Arya tým (Lukáš Matura, Zdeněk Matura, Ludmila Maturová)⋌30 255

14. místo, Santos (Josef Dymáček, Eva Adam, Jules Adam)⋌30 255

15. místo, Pardálové (Otakar Jón, Zdeněk Jón, Jaroslav Rufer)⋌24 252

16. místo, Sokolíci (Hana Pitrmucová, Vlastimil Pitrmuc, Karel Fajman)⋌36 249

17. místo, Rock & Coffee (Tomáš Vrběcký, Petr Bureš, Víťa Machalík)⋌27 249

18. místo, Sůráci (Robert Sůra, Milan Sůra, Petr Sůra)⋌27 246

19. místo, Abu Dhabi (Petr Čurda, David Votoček, Vítězslav Tobolka)⋌21 246

20. místo, Matut (Petr Matouš, Jaroslav Matouš, Eliška Matoušová)⋌36 243

21. místo, SBS – Trunečkovi (Jaroslav Strnad, Jiří Potměšil, Jiří Schreiber)⋌18 243

22. místo, Křížovkáři (Josef Hanuš, Renáta Hostínová, Vladimír Nožička)⋌24 240

23. místo, Chalupáři (Jan Doviczin, Antonín Nedvědil, Jiří Voráček)⋌21 237

24. místo, Vodáci (Jan Gabrle, Roman Nývlt, Michal Dvořák)⋌33 231

25. místo, Bukáci (Miroslav a Josef Dreveniakovi, Zdena Dreveniaková)⋌27 231

26. místo, Piváci (Ladislav Šimek, Jaroslav Střížek, Ladislav Nosek)⋌24 231

27. místo, Příbuzní (Libor Čvančara, Jindřich Šubrt, Vlasta Šubrtová)⋌24 231

28. místo, Školačky (Jitka Márynková, Milena Pitrmanová, Eva Hanušová)⋌24 231

29. místo, Borci (Evžen Holásek, Pavlína Holásková, Milan Holásek)⋌27 230

30. místo, Kancelář U Laušmanů (Vlad. Pavlis, Martin Bíba, Matěj Vopřada)⋌30 229

MOL CUP (31. – 50. místo)

31. místo, Sousedé (Zdena Sůrová, Vlasta Suková, Miloslav Nykl)⋌27 229

32. místo, Děda tým (Miloš Dvořák ml., Renáta Dvořáková, Láda Keszegi)⋌24 228

33. místo, Gurmáni (Jiří Rejl, Ráca Srníček, Břetislav Hradecký ml.)⋌24 226

34. místo, Chataři 212 (Alena Jedličková, Jan Jedlička, Karel Korunka)⋌30 225

35. místo, Pošťačky (Kateřina Špidlenová, Anna Pilgrová, Eva Šimůnková)⋌21 225

36. místo, Karoso-tým (Roman Kábrt, Karel Kábrt, Soňa Kábrtová)⋌19 223

37. místo, Červenobílí (David Kamitz, Jaroslava Kamitzová, Erich Kamitz)⋌36 222

38. místo, Děda Pepa (Josef Smeták st., Josef Smeták ml., Pája Kročil)⋌27 219

39. místo, U tratě (Jiří Renner st., Jiří Renner ml., Květa Rennerová)⋌15 219

40. místo, Sparta (Marie Holá, Romana Krulišová, Pavel Holý)⋌36 216

41. místo, Senior team (Pavel Kejzlar, Miloslav Tohola, Zdeněk Žáček)⋌24 216

42. místo, Jirkys team (Michal Jiránek, Zdeněk Jiránek, Hana Jiránková)⋌18 216

43. místo, Bytovkáři (Jaroslav Nyč, Libuše Nyčová, Václav Nyč)⋌24 210

44. místo, FC Amok (Jaroslava Korčáková, Martin Korčák, Zdeněk Korčák)⋌9 198

45. místo, Gorilí samice (Lucie Čurdová, Nikola a Miroslava Čurdová)⋌30 197

46. místo, Sirotci (Daniel Renner, Ondřej Renner, Zbyněk Kuřil)⋌18 195

47. místo, Břéťa tým (Blažena a Karel Kratochvílovi, Kateřina Šrámková)⋌21 183

48. místo, Údržbáři (Vlastimil Pitrman, Radek Tauchman, Jan Mečíř)⋌12 180

49. místo, Sachráci (Alfréd Sachr, Jaroslava Sachrová, Jiří Sachr)⋌21 177

50. místo, Králíci (Jaroslav Osowiecki, Karel Kučera, Petr Stierand)⋌18 154