Hodně prestižní náboj bude mít červnové finále okresního poháru na Trutnovsku. Ten letos nese název Penzion Poříčí Okresní pohár mužů a po řadě let se jej účastnily všechny celky hrající okresní soutěže dospělých. Zatímco se tedy do loňského ročníku přihlásily pouze čtyři (!) kluby, tentokrát jich o pohárovou trofej bojovalo „plných“ 32. Do finále si proklestili cestu odvěcí rivalové z Bílé Třemešné a Mostku.