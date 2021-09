Také okresní soutěž skupiny A má nejpřitažlivější duel předem daný. V sobotu od 13.30 totiž vedoucí tým tabulky Rudník B hostil třetí Prosečné. Utkání za stavu 2:2 přerušila nešťastná událost. Domácí Marián Jindra totiž zkolaboval za stavu 2:2 a nutný byl převoz do hradecké nemonice. Další zápasy se hrají v neděli a v nich naopak papírové předpoklady hovoří jasně pro Lánov a Kunčice nad Labem. Mnohem vyrovnanější by měla být bitva mezi Libotovem a Černým Dolem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.