Tři góly do sítě Vítězné, další tři trefy na hřišti Mladých Buků a naposledy hattrick v…

Kde se ve vás vzala taková střelecká forma? Považoval jste se už dříve za gólmana, který do míče víc kope než že jej pouze chytá rukama? Já sám ani nevím, postupem času to přišlo a spadlo mi to tam (usmívá se). Asi jsem se nepovažoval za gólmana, který více hraje nohama, až před pár lety, kdy se po brankářích chtělo, aby měli předpoklady pro perfektní hru nohou, tak jsem se na ni také začal více soustředit.

Honzo, na Trutnovsku jste znám především jako brankář Hostinného. Napadlo by vás třeba před rokem, že dnes budete odpovídat na otázky mířící na Kanonýra deníku? Určitě nenapadlo.

Už na podzim se v utkání se Svobodou nad Úpou prosadil dvěma góly, střelecký vrchol kariéry však nastal v probíhajícím měsíci květnu. Považte sami: šest odehraných zápasů a v nich devět nastřílených branek. A co víc, v posledních dvou duelech dva hattricky, dohromady tři!

V Hostinném na něj roky spoléhali především jako na gólmana. Když se ale do dospělé kategorie začali stěhovat další nadějní brankáři Matěj Hnízdil s Janem Mikšovským, přesunul se Jan Zítko (28) do pole. A také zde se rázem stal oporou mužstva hrajícího okresní přebor.

Hádám dobře, že za vaším přesunem do pole stojí příchod mladých talentovaných brankářů Hnízdila a Mikšovského?

Je to tak, že minulý rok jsem pracoval v zahraničí a domů jsem jezdil jednou za tři týdny. A bohužel při domácím zápase s Baníkem Žacléř jsem si poranil malíček na ruce, což mě vyřadilo do konce sezony z branky.

Podzim Jana Zítka v okresním přeboru

5 odehraných utkání - jedno v roli brankáře, čtyři v poli

(2 vstřelené branky do sítě Svobody nad Úpou)



Jaro Jana Zítka v okresním přeboru

10 odehraných utkání - dvě v roli brankáře, osm v poli

(3 hattricky do sítí Vítězné, Mladých Buků a Podhůří)

Jak se vám teď vaši následovníci jeví a jakými jsou pro tým oporami?

Matěj Hnízdil už je spíše střední záložník, kde mu to opravdu svědčí a je takovou oporou spíše v tom středu zálohy. Takže do branky zaskočí, když je opravdu nouze. Honza Mikšovský, jak už jste zmínil, je mladý a talentovaný, do budoucna bude určitě oporou našeho áčka.

Zpět ale k vám. Stal se z vás střelec. Jen za květen jste stihl tři hattricky. Jaký je to pocit a cítíte se nyní být kanonýrem?

Pocit je to úžasný a ještě víc, když nám to pomůže v boji o udržení. Kanonýrem se asi až tak necítím, teď se mi sice střelecky dařilo, ale každý zápas je jiný a může být brzy všechno jinak.

Snímek z loňského utkání na hřišti Volanova, kde Jan Zítko nastoupil v roli branáře.Zdroj: Veronika Fiebingerová

Chytla vás nová role natolik, že vás to už do branky táhnout nebude nebo jde jen o dočasnou záležitost?

Jde jen o dočasnou situaci. Ale může se stát, že bude nouze a budu muset nastoupit zase v poli.

Naposledy jste třemi góly zazářil proti Podhůří. O jak náročný zápas se jednalo? Přece jen šlo o přímou bitvu dvou sestupem ohrožených mužstev.

Kromě dvou obdržených gólů, které jsme soupeři tak trochu darovali, jsme jinak měli zápas ve své režii. Vítězství to pro nás bylo opravdu důležité a potvrdilo naši dobrou formu.

Dokázal byste své tři trefy popsat? Která byla nejpovedenější?

Při prvním gólu jsem vystřelil za velkým vápnem a trefil pravý horní roh branky. Druhá trefa padla po průniku obranou a zakončoval jsem do protipohybu brankáře. No a třetí branka přišla z penalty, takže za mě byl tím nejpovedenějším hned první gól.

Tři hattricky, to už něco znamená. Vnímá vás teď i kabina jako hráče, na kterého se může při střílení branek spolehnout?

Vnímá (smích). Ale jak už jsem řekl, je to jenom dočasný, pořád jsem brankář, pouze když bude nouze, tak pomůžu jako útočník.

S Tatranem to ještě na začátku května nevypadalo dobře. Z posledních pěti zápasů jste ale urvali 12 bodů a navíc dokázali soupeřům nasázet 32 branek! Kde se to najednou ve vašem mladém týmu vzalo?

Po domácím zápase proti Bílé Třemešné jsme se podívali na tabulku a byli jsme druzí od konce, což vedlo k tomu, že jsme si v kabině sedli a řekli si, v jaké jsme situaci. A musím všechny kluky pochválit, že si to vzali k srdci a dokázali jsme se záhy v tabulce posunout.

O vaší záchraně teď už nyní nikdo nepochybuje, co ale bude s fotbalem v Hostinném dál? Zůstane tento nadějný tým pohromadě a popere se v příští sezoně o vyšší příčky?

Máme nejmladší tým v okrese, který má potenciál a můžeme s ním do budoucna pracovat. Zatím tedy o žádných odchodech nevím a budu rád, když všichni kluci zůstanou a popereme se o vyšší příčky.