Otázkou zůstává, jak se k devateru (viz níže) jednotlivé spolky postaví. Budou striktně dodržovat kvótu "50"? Nebo nařídí svým příznivcům sledovat duely za branami sportovních areálů? Či snad nad pokyny mávnou rukou? Ukáže až tento víkend, který je tak jako tak znovu plný fotbalu.

Ve Fortuna Divize C mají co napravovat oba podkrkonošští zástupci. Trutnov by rád konečně zažil premiérové vítězství, v cestě ale svěřencům kouče Dvořáka bude stát soupeř vysoké kvality. Možná ten vůbec nejtěžší. Vysoké Mýto totiž proti MFK od roku 2013 v divizi odehrálo 13 utkání, ani v jednom však Trutnov nedokázal v normální hrací době zvítězit. Pouze dvakrát v penaltovém rozstřelu. Strašákem navíc budiž vzájemný duel z loňského podzimu, kdy hosté pod Krkonošemi vyhráli 6:1!

Rival ze Dvora Králové nad Labem po domácí porážce od Velkých Hamrů míří na hřiště Hlinska. S ním má v divizi vyrovnanou bilanci (5:0, 0:0, 1:2) a z nedělní bitvy by se trenér Jiří Kuneš nerad vracel s prázdnou.

Zajímavé souboje ale budou k vídění i v krajských a okresních soutěžích. Však si sami vyberte, který duel si v sobotu a neděli nenecháte ujít.

Program na víkend 26. a 27. září:

Fortuna ČFL – sobota 15.30: Živanice – Chlumec nad Cidlinou. Neděle 15.30: Zápy – Hradec Králové B.

Fortuna Divize C – sobota 10.15: Libiš – Horky nad Jizerou. 15.30: Trutnov – Vysoké Mýto, Velké Hamry – Kosmonosy, Letohrad – Poříčany. Neděle 15.00: Čáslav – Náchod. 15.30: Hlinsko – Dvůr Králové nad Labem, Benátky nad Jizerou – Kutná Hora, Kolín – Nymburk.

Votrok krajský přebor – sobota 12.30: Jičín – Vysoká nad Labem. 14.00: Kostelec nad Orlicí – Olympia Hradec Králové. 15.30: Černilov – Libčany, Dobruška – Červený Kostelec. Neděle 15.30: Vrchlabí – Slavia Hradec Králové, Třebeš – Police nad Metují, Chlumec nad Cidlinou B – Hořice v Podkrkonoší, Rychnov nad Kněžnou – Nový Bydžov.

AM Gnol I. A třída – sobota 15.30: Lokomotiva Hradec Králové – Nepolisy, Týniště nad Orlicí – Kunčice. Neděle 15.30: Trutnov B – Třebechovice, Roudnice – Česká Skalice, Jaroměř – Nové Město nad Metují, Broumov – Sobotka, Solnice – Lázně Bělohrad.

JAKO I. B třída, skupina A – sobota 15.30: Žacléř – Kocbeře, Miletín – Dolní Kalná, Kobylice – Staré Buky, Jičín B – Nová Paka, Skřivany – Kopidlno. Neděle 15.30: Dvůr Králové nad Labem B – Vrchlabí B, Železnice – Úpice.

JAKO I. B třída, skupina B – sobota 10.15: Slavia Hradec Králové B – Třebeš B. 15.30: Kosičky – Javornice, Opočno – Nový Hradec Králové, Předměřice – Hejtmánkovice, Meziměstí – Přepychy, Vamberk – Malšovice. Neděle 14.00: Lípa nad Orlicí – České Meziříčí.

Aktualizovaná pravidla pro chování v rámci regionálního fotbalu účinná od čtvrtka



1) Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků.

2) Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000).

3) Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení.

4) Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m.

5) Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na stání + další k sezení.

6) Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc.

7) Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.

8) Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.

9) Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách.

Okresní přebor – sobota 15.30: Poříčí u Trutnova – Mladé Buky, Bílá Třemešná – Libeč, Hostinné – Podhůří, Rudník – Volanov, Hajnice – Rtyně v Podkrkonoší, Strážné – Mostek, Janské Lázně – Vítězná.

Okresní soutěž – sobota 12.30: Rudník B – Malé Svatoňovice. Neděle 15.30: Kunčice nad Labem – Kuks, Dolní Kalná B – Svoboda nad Úpou, Bohuslavice nad Úpou – Lánov, Pilníkov – Prosečné, Libotov – Černý Důl, Starý Rokytník – Mostek B, Bernartice/Žacléř B – Horní Maršov, Lampertice – Radvanice v Čechách