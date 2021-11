Nenávist domácích rozpoutala situace z 65. minuty, kdy Štancel za stavu 1:0 odpískal penaltu proti Bukovce.

„Hráč hostujícího celku chtěl přebrat nahrávku spoluhráče, ale byl dvěma hráči domácích nedovoleným způsobem podražen a díky tomu nemohl zakončit slibně rozvíjející se akci. Od incidentu jsem byl asi pět metrů Nařídil jsem pokutový kop za nedovolený zákrok v pokutovém území domácích. V tu chvíli na mě hráč Martin Vondrouš vykřikl co to pískáš ču…. Udělil jsem mu červenou kartu za urážku rozhodčího. Na svém kontě už měl žlutou kartu za neustálé připomínky na stranu rozhodčího i obou asistentů jako Co to máváš, co to pískáš, běžte někam. Po odpískání pokutového kopu se ke mně v přerušené hře rozběhl a udeřil mně oběma rukama intenzivní silou do oblasti hrudníku,“ popisuje v zápise o utkání situaci Miroslav Štancel.

Proč nechal pokračovat?

Drtivá většina jeho kolegů by pak bez pardonu zápas ukončila (a pravděpodobně by skončil kontumací). Jenže tenhle sudí měl odvahu. Zavelel: hrajte dál! Dříteč tak mohla vyrovnat z penalty, přesto nakonec odjela s prohrou 1:2.

„Utkání jsem i po incidentu s domácím hráčem Vondroušem nechal dohrát, jelikož jsem nebyl vážně zraněný a byl jsem schopný utkání dál pískat,“ vysvětluje v zápise Štancel.

Přesto se dohrávalo ve vyhrocené atmosféře.

„Během celého utkání docházelo k urážkám a vyhrožování rozhodčích ze strany domácích fanoušků. Cituji: Vy dnes neodjedete, rozbijeme Vvm hubu. Hlavní pořadatel během utkání nebyl označen cedulkou HP. Ani jsem ho během utkání nežádal o zjednání nápravy mezi diváky a nebylo ani zřejmé, kde se v danou dobu nachází.“

A jak to asi mohlo vypadat po zápase…

„Po utkání do kabiny rozhodčích přišel vyloučený hráč Martin Vondrouš spolu s vedoucím domácího celku Antonínem Bránským. Dožadovali se rozepsání červené karty na dvě žluté karty. Když jsem jim odpověděl, že v žádném případě, byl jsem oběma opět nazvaný čů….. a že jsem dopískal. A vedoucí mi vyhrožoval, že mi rozbije hubu a po té potvrdil zápis. Nemohu přesně určit, kdo je pustil do kabiny rozhodčích jelikož jsem v tu dobu vyplňoval zápis o utkání. To vše se odehrálo v kabině rozhodčích za přítomnosti obou asistentů rozhodčího. Po té jsem telefonicky kontaktoval předsedu komise rozhodčích OFS Pardubice Kamila Schmeisera kvůli problémům po utkání.“

Pěstní dohra u vozidla

Tím to ale neskončilo. Naopak. K vidění byly scény jako z akčního filmu.

„Při odchodu z areálu TJ Bukovka došlo k fyzickému napadení rozhodčího u soukromého vozidla fanouškem domácího celku. Chytil mě pod krkem a odhodil na plot stojící za mnou. To vše za pohoršujících a ponižujících výrazů: Ty zm…, ty čů….., teď jsi mimo areál, rozbiju ti hubu. AR1 a AR2 byli v tu dobu již v autě a celý incident sledovali.“

Ani to nebylo ještě vše.

„V tu dobu přiběhl vedoucí družstva Antonín Bránský a fanouška odstrčil se slovy namířenými na mě: ty nám nic nedokážeš, že tu byl. V tu chvíli jsem vytáhl telefon a chtěl jsem si tohoto fanouška vyfotit u svého soukromého vozidla. Byl jsem však fyzicky napaden vedoucím domácího družstva Antonínem Bránským se slovy: Co si ty debile myslíš? Vyrazil mi telefon z ruky a udeřil mě do hlavy zaťatou pěstí. Díky tomuto incidentu mám popraskaný displej na telefonu. Během incidentu přiběhli hráči domácího celku, kteří vedoucího i fanouška odtáhli a umožnili nám odjezd z areálu,“ píše se v zápise o utkání.

Proč rozhodčí nepožádal o bodyguardy při odchodu k vozidlu, když atmosféra houstla a houstla?

„Hlavního pořadatele jsem po utkání nežádal o poskytnutí ochrany, protože nic nenasvědčovalo tomu, abychom byli ohrožení. Po celou dobu k vozidlu jsme šli všichni rozhodčí v poklidu a bezpečně. Fanoušek domácího týmu, který mně fyzicky napadl totiž stál za mým vozidlem,“ podává vysvětlení v zápise o utkání Miroslav Štancel.