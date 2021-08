Do této skupiny Okresní fotbalový svaz Trutnov vměstnal týmy z Královédvorska a Vrchlabska. O prestižní souboje tu tedy není nouze a také tentokrát se sportovní nadšenci mohli těšit na prestižní derby. Už ve 14 hodin hostila Bílá Třemešná tradičního rivala z Vítězné a poradila si s ním výsledkem 4:1. O tři hodiny později proti sobě nastoupili fotbalisté Rudníku a Hostinného. Zde se z vítězství radovali hosté, hrdinou zápasu byl autor hattricku Martin Jakoubek. Zajímavá ale jsou i zbylá dvě klání - v sobotu Mostek padl s Podhůřím (1:2), v neděli Hajnice hostí Strážné.

Okresní přebor, skupina B

Trutnovský přebor, jak jinak nazvat B skupinu, ve které týden co týden sledujeme počínání dlouholetých rivalů. Pokud bychom měli pro víkendový program najít největší šlágr, pak to byl nejspíš souboj vedoucího celku tabulky Poříčí s původně největším favoritem skupiny Mladými Buky. No a hosté vyhráli suverénně 7:3, když čtyřmi góly zazážil Michael Štěpánek. Tento duel se hrál v sobotu ve 14 hodin, zbylá střetnutí měla shodný začátek v 17.00.

Okresní soutěž, skupina A

Podobně regionálně jsou do dvou skupin po osmi účastnících rozděleny také týmy v okresní soutěži III. třídy. V áčku se jedno ze čtyř utkání hrálo v sobotu, rezerva Rudníku v něm výsledkem 4:1 porazila fotbalisty Kunčic nad Labem. Zbylé zápasy jsou na programu o den později a jako největší derby se jeví souboj Lánova s Černým Dolem.

Okresní soutěž, skupina B

Hitem B skupiny nejnižší okresní soutěže na Trutnovsku bude nedělní bitva ve Starém Rokytníku, kam o tři body přijede bojovat tým Bohuslavic nad Úpou. Domácím v zápase půjde o setrvání na vedoucí příčce tabulky a prodloužení vítězné série na čtyři utkání. Také zde se jeden duel uskutečnil už v sobotu, Radvanice v něm remizovaly se soupeřem z Horního Maršova a v penaltovém rozstřelu byly úspěšnější.