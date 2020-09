Možná největším šlágrem víkendu byl souboj Baníku Rtyně s Tatranem Hostinné. Hosty za výhou nasměrovaly slepené góly Mikeše s Jakoubkem. Domácí dokázali snížit, vyrovnání jim už ale soupeř nedopřál.

Hrála se také prestižní derby. V jednom Mostek podlehl rivalovi z Bílé Třemešné 1:3, ve druhém pak Vítězné ke třem bodům proti Hajnici stačila jediná trefa Hlavatého z 85. minuty.

Okresní přebor

Mladé Buky – Strážné 4:1 (1:1)

Branky: 21. a 80. Michael Štěpánek, 50. Sucháň, 63. Spurný – 29. J. Hlaváč. Rozhodčí: Přiklopil. ŽK: 0:2. Diváci: 60. V Mladých Bukách mělo jít papírově o jasnou záležitost domácího mužstva. To se také po dvaceti minutách dostalo do vedení, brzy ale soupeř dokázal srovnat na poločasových 1:1. Důrazná domluva v kabině favorita znamenala změnu herního nasazení a už v 50. minutě skóroval hlavou Sucháň. Po chvíli jej napodobil Spurný, a když na 4:1 zvýšil svou druhou brankou Štěpánek, bylo o výsledku rozhodnuto.

Mostek – Bílá Třemešná 1:3 (0:3)

Branky: 82. D. Duchek – 27. M. Jákl, 36. Zivr, 44. Hažer. Rozhodčí: Kubeša. ŽK: 0:2. ČK: 0:1 (68. T. Kubelka). Diváci: 120. Podzvičinské derby nabídlo divákům atraktivní partii, při níž hosté o svém vítězství rozhodli už v prvním poločase. Skóre otevřel útočník Jákl, na jehož branku zanedlouho navázal dorostenec Zivr a gólem do šatny rivala zmrazil kapitán Hažer. Po přestávce se nic zajímavého na hřišti nedělo, až v 68. minutě viděl červenou kartu z rukou rozhodčího špílmachr hostů T. Kubelka. Domácí krátkou přesilovku využili alespoň k čestnému úspěchu.

Rtyně v Podkrkonoší – Hostinné 1:2 (0:0)

Branky: 67. V. Prouza – 46. Mikeš, 48. Jakoubek. Rozhodčí: Kafka. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Hit kola úrovní nezklamal. První půle ještě byla více bojem než pohlednou hrou, brzy po pauze se ale začaly dít věci. Hosté hned po návratu z kabin tvrdě udeřili dvěma góly a směle nakročili za vítězstvím. Baník se nevzdal. Ze standardky snížil Prouza a přicházely i další příležitosti. Z nich však už Tatran neinkasoval a domů si vezl velmi cenné tři body.

Vítězná – Hajnice 1:0 (0:0)

Branka: 85. Hlavatý z pen. Rozhodčí: Fikejz. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (94. Pilař). Diváci: 77. Nikterak oslnivou partii rozhodli fotbalisté Vítězné jediným gólem až pět minut před koncem utkání. To jim hosté nabídli pokutovou hru poté, co jeden z hráčů zahrál v šestnáctce rukou. Zodpovědnost na sebe vzal Martin Hlavatý a proměněnou penaltou zařídil svému týmu výhru za tři body.

Janské Lázně – Rudník 3:5 (1:4)

Branky: 38. a 73. J. Hradecký, 66. V. Kozák – 20. Kučeravý, 23. a 43. Frýba, 36. Víšek, 88. Pospíšil z pen. Rozhodčí: T. Franěk. ŽK: 3:1. Diváci: 90. Nejzajímavější a divácky nejatraktivnější duel se hrál v Janských Lázních, kam přijel čerstvý vítěz okresního poháru. Hosté do zápasu vtrhli jako lavina a ve 36. minutě vedli o tři góly. Snížit dokázal domácí Hradecký, ještě do přestávky ale vrátil favoritovi tříbrankový náskok Frýba. Do druhé půle šly Janské Lázně jen s deseti hráči, přesto dokázaly utkání zdramatizovat a snížit až na 3:4. Definitivně je ale zlomil vlastní gól Pospíšila.

Podhůří – Poříčí u Trut. 3:3 (3:1), na penalty 2:3

Branky: 8. Smejkal, 21. a 32. E. Zdržálek – 40. Janas, 56. a 58. S. Horák. Rozhodčí: Tandler. ŽK: 3:2. Diváci: 80. Výborné úvody, špatné druhé poločasy. Fotbalisty Podhůří v posledních dvou kolech musí mrzet zbytečné bodové ztráty. Tentokrát si proti Poříčí dokázali vypracovat dokonce tříbrankový náskok, o ten ale po přestávce přišli, když jim dvěma góly zkazil radost matador Horák. Potřetí v sezoně tak šla Harta do penalt a potřetí neuspěla.

Libeč – Volanov 0:1 (0:1)

Branka: 28. P. Havlík. Rozhodčí: Lebeda. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Ač domácí celek nastoupil ve velmi kombinované sestavě, byl favoritovi vyrovnaným soupeřem. Přesto prohrál, když jediný gól utkání vsítil ve 28. minutě Patrik Havlík.

