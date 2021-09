Okresní přebor, skupina A - Až z osmého utkání sezony odešli bez bodového zisku fotbalisté Bílé Třemešné. V prestižním derby na Mostku prožili doslova hrůzostrašný úvod, když v rozmezí od 12. do 18. minuty třikrát inkasovali a ve zbytku duelu již nedokázali ztrátu dohnat. Překvapením je také výhra Vítězné nad Hostinným, hattrickem ji zařídil domácí kanonýr Daniel Jákl. Důležitou bitvu o pozici mezi nejlepší čtyřkou zvládli lépe fotbalisté Podhůří.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.