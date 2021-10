Okresní přebor, skupina B - Šlágrem B skupiny měl být přímý souboj o čtvrtou příčku, utkání Poříčí u Trutnova vs. Staré Buky bylo ale v pátek dopředu odloženo. Lídr tabulky Volanov doma hostí Janské Lázně a o vítězi favorita asi nikdo nepochybuje. Stejně tak se očekává výhra Rtyně proti soupeři ze Svobody nad Úpou.

Okresní přebor, skupina A - Ve skupině, kde se mezi sebou perou týmy z Královédvorska a Vrchlabska je na programu 11. kola šlágr z největších. V tabulce druhý Rudník v sobotu hostí Bílou Třemešnou a lídrovi tabulky má co vracet. V prvním vzájemném souboji totiž konkurentovi v boji o první místo podlehl 0:4. Zápas o naději na čtvrtou příčku se hraje ve Vítězné, kam dorazí fotbalisté Strážného.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.