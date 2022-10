Ve III. třídě známe další jisté postupující celky do jarní skupiny „O postup“. Janským Lázním na východě k jistotě pomohl bod ze hřiště dosud stoprocentního Pilníkova. Hosté přitom atakovali plný bodový zisk, o ten je ale minutu před koncem připravil gól Jakuba Kuldy, jenž 21. trefou v sezoně srovnal účty také s parťákem z útoku Pavlem Melišem. Starý Rokytník se konečnému umístění v nejlepší čtyřce přiblížil povinnou výhrou nad Bernarticemi, výrazně si pomohly také Malé Svatoňovice, které si v Radvanicích otevřeli doslova střelnici.

Gólové smrště ve druhých poločasech. Činili se fotbalisté Kocbeří a Vítězné

Neuvěřitelnou stíhací jízdu předvádí v závěru podzimu tým Horního Maršova. Tentokrát doma věnoval kanára Lamperticím a výrazně si říká o pozornost i v boji o postup do elitní fáze soutěže.

Okresní soutěž východ

Pilníkov – Janské Lázně 2:2 (1:1), na penalty 3:1. Branky: 8. Meliš, 90. J. Kulda – 6. Pour, 81. Sapár. Rozhodčí: Ilchenko. ŽK: 4:5. ČK: 1:0 (66. Kičina). Diváci: 100.

TOP 5 kanonýrů skupiny východ

1. Jakub Kulda (TJ Spartak Pilníkov) 21 branek

2. Pavel Meliš (TJ Spartak Pilníkov) 21 branek

3. Aleš Starý (TJ Spartak Pilníkov) 21 branek

4. Jan Holeček (FK Baník Radvanice v Čechách) 18 branek

5. Daniel Haider (TJ Jiskra Horní Maršov) 13 branek

Starý Rokytník – Bernartice 5:2 (3:0). Branky: 11. T. Martínek, 14. a 75. Marek Bednář, 24. P. Potoček, 70. M. Bano – 69. L. Zajíček, 81. F. Winkler. Rozhodčí: Beránek. ŽK: 0:3. ČK: 1:0 (44. T. Martínek). Diváci: 30.

Radvanice v Čechách – Malé Svatoňovice 3:6 (0:3). Branky: 49. a 64. T. Kašpar, 84. J. Holeček – 7. J. Málek, 10., 72. a 79. Tyrner, 36. F. Kralíček, 62. Šrejber. Rozhodčí: Buchar. Hráno bez karet. Diváci: 40.

Horní Maršov – Lampertice/Žacléř B 6:0 (3:0). Branky: 8., 68. a 83. D. Haider, 24. a 61. A. Vaněk, 44. Venglář. Rozhodčí: Vinš. Hráno bez karet. Diváci: 50.

Suverénní Pilníkov má společně s Janskými Lázně čtyřku jistou. Dále jsou ve hře čtyři mužstva, naopak Radvanice v Čechách a Bernartice jsou definitivně ze hry.

TIP Krkonošského deníku: K umístění na 3. a 4. místě by měl stačit zisk 22 bodů. Malé Svatoňovice si výrazně pomohou remízou na hřišti Janských Lázní a o týden později postup zpečetí domácí výhrou nad Bernarticemi. Lampertice před svými fanoušky oživí naděje vítězstvím nad Starým Rokytníkem, pak ale padnou v Pilníkově a na jaře je bude čekat pouze skupina o umístění. Horní Maršov doma přehraje Radvanice a o čtvrtém postupujícím rozhodne přímý souboj v závěrečném kole mezi Starým Rokytníkem a právě Horním Maršovem. V něm hosté dovrší skvělou stíhací jízdu a s velkým přispěním kanonýra Daniela Haidera si připíší pátou výhru v řadě.

Západní skupina zase přinesla pojistku fotbalistům Prosečného, kteří výborně zvládli prestižní derby na hřišti Kunčic nad Labem. V derby nebyla nouze o zajímavé momenty. Vítěznou branku vstřelil již v 7. minutě Martin Šimek, výhru hosté pojistili dalšími dvěma góly. Tak trochu na víc byla pěstní výměna názorů domácího Gasziho s Przybylou, oba zúčastnění odcházeli do sprch o chvíli dříve než jejich spoluhráči.

Údaje ze Zápisu o utkání: Domácímu hráči s číslem 9 (Ondřej Gaszi) byla v 88. minutě udělena červená karta. Po odpískání faulu na svou osobu udeřil protihráče Leška Przybyla nepřiměřenou silou do hrudníku. Po udělení červené karty hráč v klidu opustil hrací plochu. Hostujícímu hráči s číslem 15 (Lešek Przybyla) byla v 88. minutě taktéž udělena červená karta. V přerušené hře odplatou udeřil protihráče domácích Gasziho do hrudníku nepřiměřenou silou. Po udělení červené karty také on opustil hrací plochu v klidu.

Blesková trefa Trutnova, pak rivalova otočka. Šturma označil derby za El Clásico

Libotov dostal první šanci na pojištění svého umístění mezi nejlepší čtyřkou, na hřišti Mostku ale od soupeře nedostal žádnou šanci a prohrál rozdílem tří branek. Suverénně si na hřišti Černého Dolu počínal i lídr tabulky Lánov (6:1). V bitvě dvou nejslabších mužstev skupiny dokázala rezerva Dolní Kalné vyhrát v Kuksu.

Okresní soutěž západ

Mostek – Libotov 3:0 (2:0). Branky: 22. Krkonoška, 45. Tomáš Hampl, 71. M. Čedík. Rozhodčí: Chleborád. ŽK: 1:3. Diváci: 50.

Momentka z utkání mezi Mostkem a Libotovem (3:0).Zdroj: Eliška Lebedová

Černý Důl – Lánov 1:6 (1:3). Branky: 10. M. Pavlíček – 9., 14. a 49. D. Šulitka, 45. Lelek, 82. a 90. Linz. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 2:2. Diváci: 100.

Kunčice nad Labem – Prosečné 0:3 (0:2). Branky: 7. M. Šimek, 42. Reiner, 66. Parasič. Rozhodčí: Přiklopil. ŽK: 2:3. ČK: 1:1 (88. Gaszi – 88. Przybyla). Diváci: 40.

TOP 3 kanonýři skupiny západ

1. Jakub Pitro (FC Libotov) 13 branek

2. Dušan Duchek (FK Mostek) 10 branek

3. David Špička (TJ Sokol Prosečné) 9 branek

Kuks – Dolní Kalná B 1:2 (1:1). Branky: 5. Cibulka – 9. T. Drinka, 54. Koss. Rozhodčí: Buchar. ŽK: 1:1. Diváci: 65.

V západní skupině je situace přehlednější. Lánov s Mostkem na podzim dominovali a rozdíl mezi nimi činí jen výsledky ze vzájemných duelů, které vyšly lépe Lánovským. Dvě kola před koncem si výhrou v Kunčicích nad Labem zajistilo postup také Prosečné. Ve hře o 4. místo jsou teoreticky ještě tři mužstva.

TIP Krkonošského deníku: Fotbalisty Černého Dolu pošle do skupiny o umístění už nedělní domácí porážka od Mostku. Libotov prohrál pět (!) z posledních šesti zápasů. Ten, který však vyhrál, mu zajistí postup. Uspěl totiž před dvěma týdny doma proti Kunčicím nad Labem.