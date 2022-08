Středa na Trutnovsku patří okresnímu poháru. Zapojí se i svazový předseda Pilný

Okresní pohár, 2. kolo

Bílá Třemešná – Kocbeře 1:2 (0:0), branky: 76. Macek – 79. L. Novák, 80. Kilevník. Rozhodčí: Mareček. ŽK: 1:3. ČK: 1:0 (60. Kiss). Diváci: 88. Ve šlágru této fáze pohárové soutěže se potkali obhájce trofeje s loňským účastníkem krajské soutěže. Královédvorské derby v první půli branku nepřineslo, když domácí zahodili tři velké příležitosti a hosté ve své šanci mířili jen do tyče. Brzy po pauze byl vyloučen třemešenský Kiss, přesto šel Sokol v oslabení do vedení zásluhou Macka. Vedení ale domácím vydrželo jen tři minuty. Pak hosté dvěma slepenými góly stav otočili a jelikož v závěru přežili hlavičku Hažera, mohli slavit postup do čtvrtfinále.

Bílá Třemešná - KocbeřeZdroj: Zdeněk MaturaMostek – Žacléř 0:1 (0:1), branka: 19. Ondráško. Rozhodčí: Styblík. ŽK: 2:1. Diváci: 71. Také v nedalekém Mostku se potkali finalista loňského pohárového ročníku s navrátilcem z krajské I. B třídy. Domácí sice od podzimu působí ve III. třídě, přesto i proti Žacléři potvrdili, jak nepříjemným dokáží být soupeřem. Favorit nakonec k postupu dokráčel, musel se však spokojit s nejtěsnějším možným výsledkem 1:0. Duel rozhodl už po 19 minutách Ondráško.

Volanov – Bohuslavice nad Úpou 4:0 (1:0), branky: 16. a 87. Votava, 76. J. Kužel, 84. Weiss. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 0:2. Diváci: 120. Jednoznačně vypadá konečný výsledek souboje favorizovaného Volanova s Bohuslavicemi. Nutno ale zmínit, že nováček okresního přeboru se dlouho držel. Skóre po čtvrthodině hry otevřel domácí kanonýr Votava, na pojistku ale Volanovští čekali až do 76. minuty. To se prosadil Kužel a o postupujícím bylo rozhodnuto.

Svoboda nad Úpou – Rtyně v Podkrkonoší 2:1 (1:0), branky: 16. a 87. Viesner – 62. V. Prouza. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 2:2. Diváci: 60. Velké překvapení se zrodilo na hřišti Svobody nad Úpou. Té se zatím v novém ročníku nedaří, v poháru si ale domácí celek vyšlápl na soka ze Rtyně v Podkrkonoší.Zápas už už směřoval k penaltovému rozstřelu, když v 87. svým druhým gólem v utkání rozhodl o postupu domácího celku Viesner.

Libotov – Staré Buky 2:8 (1:5), branky: 4. J. Pitro, 54. R. Tomášek – 36. Šošovička, 37., 38., 40., 70, 73. a 90. Pálinkáš, 44. P. Knap. Rozhodčí: Wiesner. ŽK: 2:2. Diváci: 40. Osmnáct zápasů trvala vítězná šňůra fotbalistů Libotova, až favorit ze Starých Buků našel na soka recept. Přesněji kanonýr David Pálinkáš, jenž do sítě Libotova nasypal šest branek. Právě o tolik nakonec hosté vyhráli. Outsider přitom od 4. do 36. minuty vedl, pak ale během pěti minut čtyřikrát (!) inkasoval a bylo hotovo.

Lánov – Mladé Buky 1:0 (1:0), branka: 36. P. Šafařík. Rozhodčí: M. Pilný. Hráno bez karet. Diváci: 100. Největší překvapení se zrodilo na hřišti Lánova, kde ve 36. minutě domácí Petr Šafařík rozhodl o postupu účastníka III. třídy do čtvrtfinále. Hosté po nepovedeném prvním poločase poslali na hřiště pětici čerstvých hráčů, ani tento krok jim ale k vyrovnání nepomohl.

Prosečné – Poříčí u Trutnova 1:3 (1:1), branky: 35. D. Špička – 9. Štejfa, 51. a 54. Chaloupka. Rozhodčí: L. Nývlt. ŽK: 2:4. Diváci: 100. V posledním utkání žádné překvapení nepřipustil celek Poříčí. Zde si účastník okresního přeboru s týmem ze III. třídy poradil především zásluhou dvou branek nestárnoucího Jana Chaloupky. Ten za nerozhodného stavu 1:1 skóroval v 51. a 54. minutě.

Utkání Libeč – Hajnice bylo odloženo na sobotu 17. září od 16.30.