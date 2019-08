Co se týče pravidel, vše zůstává při starém. V tištěném vydání Deníku najdete každý týden od pondělí do středy (dnešek je výjimkou) soutěžní kupon pro dané kolo hry. V té se tipují vybrané zápasy nejen krajských a okresních fotbalových soutěží. Každý týden vyhlásíme vítěze, který obdrží sadu plechovek plzeňského piva Gambrinus.

Celkový vítěz pak vyhraje celý sud piva Gambrinus, navíc nejlepší tipér v kraji získá skvělou prémii – herní konzoli Sony PlayStation 4 s kapacitou disku 500 GB. Sud je připraven i pro nejlepší trio z týmové soutěže.

V čem je podstata hry

Soutěžící tipují od srpna do poloviny listopadu každý týden výsledky deseti víkendových fotbalových utkání, která redakce vypíše na tiket a otiskne v Deníku. Tipuje se výsledek po 90 minutách hry: 1 výhra domácích, 0 remíza nebo 2 výhra hostů.

Jak se do hry zapojit

Každý hráč si pro registraci do soutěže musí nejprve zajistit hrací kupon, který od pondělí do dneška nabízíme zdarma. Na kuponu vyplníte osobní údaje, vystřihnete ho a doručíte vždy do pátku do 12.00 do redakce Krkonošského deníku (Bulharská 140, Trutnov) nebo necháte na jednom ze sběrných míst, jejichž seznam najdete na jiném místě této strany.

Redakce novému hráči přidělí startovní číslo, které se hráč dozví ve středečním vydání Krkonošského deníku, kdy vychází výsledková listina. Od dalšího kola své startovní číslo vpisujete na kupon. Do hry se lze zapojit kdykoli v průběhu soutěže a stále máte šanci i na hlavní výhru. To proto, že body za špatné tipy se odečítají, a náskok soupeřů svými skvělými tipy můžete dohnat.

TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes papírový kupon z této strany. Webový hráč si navíc musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který poté slouží spolu se startovním číslem jako přihlašovací údaj do webové aplikace na internetové adrese denik.cz/tipliga.

Kromě osobních údajů hráč na tištěném i webovém kuponu zároveň vyplňuje další důležitá pole: Supertrefu a bonusový kód.

Supertrefa je tip na celkový počet vstřelených branek v 10 tipovaných utkáních v každém kole a jde o pomocné kritérium pro určení vítěze v jednotlivých kolech při rovnosti bodů.

Díky bonusovému kódu pak hráč získává dva prémiové body navíc. Bonusový kód je kombinace šesti číslic, kterou zadává na tištěný kupon redakce (tento kód je v každém kole jiný).

Kód mohou vložit do svého tiketu i hráči na webu. Pokud tak učiní, i oni mají dva body navíc v každém kole. Pokud se tedy zapojíte do hry s kuponem z tohoto speciálního vydání Deníku, máte zajištěny dva bonusové body.

Jak se tikety hodnotí?

Za každý správně natipovaný zápas připisujeme dva body, za špatně natipované utkání jeden ubíráme. Pokud se některý z vybraných zápasů nesehraje, nedohraje či odehraje již před víkendem, nedostanou hráči žádný bod.

Soutěž týmů

Šanci na vaši výhru zvyšuje také soutěž týmů. Spolu se svými rodinnými příslušníky nebo kamarády vytvořte tým a utkejte se s dalšími družstvy. Stačí, abyste na hrací kupon vepsali do zvláštního pole název týmu, který chcete reprezentovat. Na konci soutěže máme pro vítězný tým připravenu rovněž zajímavou cenu: stejně jako okresní vítěz dostane i šampion mezi týmy sud piva Gambrinus.

Kompletní pravidla najdete na denik.cz/tipliga.

Na konci každého ročníku TIP ligy je navíc pro nejúspěšnější hráče připraveno slavnostní vyhlášení. Na něm hráči přeberou ocenění za svá umístění a užijí si společný večer s rautem a bohatým občerstvením.

Společná akce k jarní části TIP ligy se koná právě dnes v Bílé Třemešné a pozvánku obdrželi tito soutěžící: vítězka jarní části Lenka Hurtová z Trutnova a dále David Bürger, Milan Holásek a Petr Čurda z Vrchlabí, Libor a Jiří Kubáňkovi z Dolní Branné, Břetislav Hradecký z Bílé Třemešné, Erich Kamitz z Chvalče, Petr Kiss ze Dvora Králové nad Labem, Eva Adam ze Semil a Hana Vydrová z Hořic. Zároveň byli pozváni zbylí dva členové vítěze týmové soutěže Jiří Jelínek a Martin Peška.