V rámci jedinečné tipovačky spolu po celou podzimní část měří síly samotní hráči přeboru, kteří v každém kole (s výjimkou druhého), tipují výsledky všech sedmi hraných zápasů kola.

A proč derby? Sportovní redaktor před každým víkendem vybírá po jednom fanouškovi z každého ze dvou nejslavnějších pražských klubů, ti pak tipují, jak dopadnou víkendová utkání a pro svůj tým (Spartu potažmo Slavii) vybojují určitý počet bodů.

close info Zdroj: Deník/Libor Kopl zoom_in Derby Sparty se Slavií ožívá i v Podkrkonoší.Týden na to se do hry zapojí opět noví fotbalisté s náklonností k elitní dvojici pohárových zástupců v Evropě a takto se bude pokračovat až do zimní přestávky.

Na úvod změřili síly dva velcí srdcaři. Za pražskou Spartu soutěž Krkonošského deníku rozjel útočník Volanova Martin Votava, barvy sešívaných hájil a nakonec pro svůj tým získal body obránce Libotova Jan Hlava. V každém kole navíc nechybí tipy deníkovské redakce, aby soutěž byla o to zajímavější.

Ve druhém kole se jednalo o velmi vyrovnaný souboj, který nakonec poměrem šest ku pěti nad starobuckým Alešem Tryznou vyhrál třemešenský Lukáš Zlatník.

Výsledky 2. kola tipovačky pražských S:

Za Spartu Lukáš Zlatník (TJ Sokol Bílá Třemešná/DKnL B)

Bílá Třemešná – Kocbeře 5:1, výsledek 8:0, 1 bod

Rtyně v P. – Staré Buky 4:1, výsledek 4:3, 1 bod

Pilníkov – Poříčí u Tr. 8:0, výsledek 4:0, 1 bod

Žacléř – Hostinné 2:2, výsledek 0:1, 0 bodů

Vítězná – Volanov 3:2, výsledek 2:1, 3 body

Libotov – Mladé Buky 4:1, výsledek 0:3, 0 bodů

Lánov – Strážné 1:2, výsledek 2:2, 0 bodů

Celkem Lukáš Zlatník 6 bodů

Za Slavii Aleš Tryzna (Sokol Staré Buky)

Bílá Třemešná – Kocbeře 5:1, výsledek 8:0, 1 bod

Rtyně v P. – Staré Buky 2:3, výsledek 4:3, 0 bodů

Pilníkov – Poříčí u Tr. 7:0, výsledek 4:0, 1 bod

Žacléř – Hostinné 3:2, výsledek 0:1, 0 bodů

Vítězná – Volanov 1:3, výsledek 2:1, 0 bodů

Libotov – Mladé Buky 3:1, výsledek 0:3, 0 bodů

Lánov – Strážné 3:3, výsledek 2:2, 3 body

Celkem Aleš Tryzna 5 bodů

Za redakci Tomáš Otradovský (Krkonošský deník)

Bílá Třemešná – Kocbeře 4:1, výsledek 8:0, 1 bod

Rtyně v P. – Staré Buky 3:0, výsledek 4:3, 1 bod

Pilníkov – Poříčí u Tr. 6:0, výsledek 4:0, 1 bod

Žacléř – Hostinné 3:1, výsledek 0:1, 0 bodů

Vítězná – Volanov 2:1, výsledek 2:1, 5 bodů

Libotov – Mladé Buky 3:2, výsledek 0:3, 0 bodů

Lánov – Strážné 0:2, výsledek 2:2, 0 bodů

Celkem redaktor Deníku 8 bodů

Ve třetím kole se popasují sparťan Jan Zajíc hájící barvy FK Strážné a slávista Vojtěch Smola z FK Poříčí u Trutnova. Mimochodem Zajíc bude mít šanci ovlivnit výsledek nedělního zápasu svého týmu proti Vítězné, Smolovo Poříčí v sobotu přivítá soka ze Žacléře.

Co je důležité, to je bodování za jednotlivé výsledky. V případě, že některý z hráčů trefí vítěze zápasu, získá pro sebe a hlavně pro svůj tým bod. Pokud zároveň odhadne rozdíl ve skóre, dostane za svůj tip rovné 3 body. To platí samozřejmě i v případě nerozhodného výsledku. Když pak soutěžící uhodne přesný výsledek, připíše na své i týmové konto hned 5 bodů.

Po každém víkendu bude Krkonošský deník zveřejňovat výsledky tipovačky. Sledován bude především stav derby pražských „S“, zároveň vychází vždy tabulka všech fotbalistů, kteří se do tipovací soutěže již zapojili.

Za Spartu Jan Zajíc (FK Strážné)

Poříčí u Trutnova – Žacléř 1:2

Staré Buky – Volanov 3:1

Rtyně v Podkrkonoší – Libotov 7:0

Hostinné – Lánov 2:0

Mladé Buky – Bílá Třemešná 1:3

Kocbeře – Pilníkov 1:5

Strážné – Vítězná 3:2

Za Slavii Vojtěch Smola (FK Poříčí u Trutnova)

Poříčí u Trutnova – Žacléř 1:2

Staré Buky – Volanov 4:2

Rtyně v Podkrkonoší – Libotov 6:1

Hostinné – Lánov 3:1

Mladé Buky – Bílá Třemešná 0:4

Kocbeře – Pilníkov 1:5

Strážné – Vítězná 1:4

Za redakci Tomáš Otradovský (Krkonošský deník)

Poříčí u Trutnova – Žacléř 2:4

Staré Buky – Volanov 3:2

Rtyně v Podkrkonoší – Libotov 7:0

Hostinné – Lánov 5:3

Mladé Buky – Bílá Třemešná 1:5

Kocbeře – Pilníkov 1:6

Strážné – Vítězná 2:3

Aktuální pořadí

SK Slavia Praha 1 bod (celkem nahráno 16 bodů)

AC Sparta Praha 1 bod (celkem nahrány 10 bodů)

Pořadí jednotlivců

11 bodů: Jan Hlava (FC Libotov/SK Slavia Praha)

6 bodů: Lukáš Zlatník (TJ Sokol Bílá Třemešná/AC Sparta Praha)

5 bodů: Aleš Tryzna (Sokol Staré Buky/SK Slavia Praha)

4 body: Martin Votava (FK Volanov/AC Sparta Praha)