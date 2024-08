Po prvním kole díky tipům libotovského Jana Hlavy vede 1:0 tým sešívaných, odpovědět může třemešenský Lukáš Zlatník, jenž v derby číslo 2 vyzval Aleše Tryznu ze Starých Buků. Kdo svému milovanému klubu zajistí bod tentokrát, to napoví sobotní a nedělní výsledky okresního přeboru.

V rámci jedinečné tipovačky spolu po celou podzimní část měří síly samotní hráči přeboru, kteří v každém kole (s výjimkou druhého), tipují výsledky všech sedmi hraných zápasů kola.

close info Zdroj: Renata Jírová zoom_in Lukáš Zlatník, brankář Bílé Třemešné/Dvora Králové n. L. BA proč derby? Sportovní redaktor před každým víkendem vybírá po jednom fanouškovi z každého ze dvou nejslavnějších pražských klubů, ti pak tipují, jak dopadnou víkendová utkání a pro svůj tým (Spartu potažmo Slavii) vybojují určitý počet bodů.

Týden na to se do hry zapojí opět noví fotbalisté s náklonností k elitní dvojici pohárových zástupců v Evropě a takto se bude pokračovat až do zimní přestávky.

Na úvod změřili síly dva velcí srdcaři. Za pražskou Spartu soutěž Krkonošského deníku rozjel útočník Volanova Martin Votava, barvy sešívaných hájil a nakonec pro svůj tým získal body obránce Libotova Jan Hlava. V každém kole navíc nechybí tipy deníkovské redakce, aby soutěž byla o to zajímavější.

Výsledky 1. kola tipovačky pražských S: Za Spartu Martin Votava (FK Volanov) Mladé Buky – Staré Buky 1:3, výsledek 2:7, 1 bod

Bílá Třemešná – Hostinné 2:2, výsledek 1:4, 0 bodů

Rtyně v Podkrkonoší – Kocbeře 3:2, výsledek 9:0, 1 bod

Pilníkov – Strážné 5:1, výsledek 4:2, 1 bod

Žacléř – Volanov 1:2, výsledek 3:3, 0 bodů

Libotov – Poříčí u Trutnova 3:1, výsledek 0:4, 0 bodů

Lánov – Vítězná 1:3, výsledek 2:5, 1 bod

Celkem Martin Votava 4 body Za Slavii Jan Hlava (FC Libotov) Mladé Buky – Staré Buky 3:1, výsledek 2:7, 0 bodů

Bílá Třemešná – Hostinné 1:4, výsledek 1:4, 5 bodů

Rtyně v Podkrkonoší – Kocbeře 3:0, výsledek 9:0, 1 bod

Pilníkov – Strážné 7:0, výsledek 4:2, 1 bod

Žacléř – Volanov 2:2, výsledek 3:3, 3 body

Libotov – Poříčí u Trutnova 2:0, výsledek 0:4, 0 bodů

Lánov – Vítězná 2:3, výsledek 2:5, 1 bod

Celkem Jan Hlava 11 bodů Za redakci Tomáš Otradovský (Krkonošský deník) Mladé Buky – Staré Buky 2:4, výsledek 2:7, 1 bod

Bílá Třemešná – Hostinné 2:1, výsledek 1:4, 0 bodů

Rtyně v Podkrkonoší – Kocbeře 3:1, výsledek 9:0, 1 bod

Pilníkov – Strážné 4:0, výsledek 4:2, 1 bod

Žacléř – Volanov 2:1, výsledek 3:3, 0 bodů

Libotov – Poříčí u Trutnova 1:1, výsledek 0:4, 0 bodů

Lánov – Vítězná 2:4, výsledek 2:5, 1 bod

Celkem redaktor Deníku 4 body

Ve druhém dějství proti sobě jdou sparťan Lukáš Zlatník, brankář Bílé Třemešné, která před sezonou spojila síly s rezervou Dvora Králové nad Labem, a Aleš Tryzna, hráč Sokola Staré Buky, mimo jiné Zlatníkův spoluhráč z hokejové ligy neregistrovaných.

Mimochodem, oba sportovnímu redaktorovi naznačili, že v sestavách svých týmů v sobotu nejspíš budou chybět. Staré Buky se prý budou muset obejít bez Tryzny, jenž přesto svému týmu na půdě Rtyně v Podkrkonoší věří (tipuje výhru 3:2). Zlatník by měl v dresu Bílé Třemešné/Dvora Králové nad Labem B tentokrát krýt záda brankářskému parťáku, i on ale tipuje výhru svých spoluhráčů nad Kocbeřemi (5:1).

Co je důležité, to je bodování za jednotlivé výsledky. V případě, že některý z hráčů trefí vítěze zápasu, získá pro sebe a hlavně pro svůj tým bod. Pokud zároveň odhadne rozdíl ve skóre, dostane za svůj tip rovné 3 body. To platí samozřejmě i v případě nerozhodného výsledku. Když pak soutěžící uhodne přesný výsledek, připíše na své i týmové konto hned 5 bodů.

close info Zdroj: Deník/Libor Kopl zoom_in Derby pražských S je prestižní v jakékoliv podobě.

Po každém víkendu bude Krkonošský deník zveřejňovat výsledky tipovačky. Sledován bude především stav derby pražských „S“, zároveň vyjde vždy tabulka všech fotbalistů, kteří se do tipovací soutěže zapojí.

Za Spartu Lukáš Zlatník (TJ Sokol Bílá Třemešná/DKnL B)

Bílá Třemešná – Kocbeře 5:1

Rtyně v P. – Staré Buky 4:1

Pilníkov – Poříčí u Tr. 8:0

Žacléř – Hostinné 2:2

Vítězná – Volanov 3:2

Libotov – Mladé Buky 4:1

Lánov – Strážné 1:2

Za Slavii Aleš Tryzna (TJ Sokol Staré Buky)

Bílá Třemešná – Kocbeře 5:1

Rtyně v P. – Staré Buky 2:3

Pilníkov – Poříčí u Tr. 7:0

Žacléř – Hostinné 3:2

Vítězná – Volanov 1:3

Libotov – Mladé Buky 3:1

Lánov – Strážné 3:3

Za redakci Tomáš Otradovský (Krkonošský deník)

Bílá Třemešná – Kocbeře 4:1

Rtyně v P. – Staré Buky 3:0

Pilníkov – Poříčí u Tr. 6:0

Žacléř – Hostinné 3:1

Vítězná – Volanov 2:1

Libotov – Mladé Buky 3:2

Lánov – Strážné 0:2

Aktuální pořadí

SK Slavia Praha 1 bod (celkem nahráno 11 bodů)

AC Sparta Praha 0 bodů (celkem nahrány 4 body)

Pořadí jednotlivců

11 bodů: Jan Hlava (FC Libotov/SK Slavia Praha)

4 body: Martin Votava (FK Volanov/AC Sparta Praha)