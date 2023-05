Na prodloužený květnový víkend ale mladíček Lukáš Kalenský (20) hned tak nezapomene. Nejprve v neděli dvěma góly rozhodl okresní derby I. B třídy na hřišti Dvora Králové nad Labem B (2:1) a o den později byl hlavním strůjcem vítězství béčka na trávníku Horního Maršova. Při výhře 5:2 zaznamenal všech pět branek svého mužstva.

Označení Kanonýr deníku je tak na místě. Přitom se našla celá řada fotbalistů, kteří tentokrát střeleckými náboji rozhodně nešetřili.

KRAJSKÝ FOTBAL: Slavia doma zaváhala. Bitva o čelo I. A třídy pro Českou Skalici

Lukáši, sedm branek za dva dny. Jak vám tohle zní a jak jste si uplynulý víkend užil?

Užil jsem si ho moc, protože zejména mé sobotní dvě branky do sítě dvorské rezervy měly zásadní podíl na třech důležitých bodech. A hrát před našimi fanoušky a ještě utkání rozhodnout, to je něco úžasného. Áčko potřebuje body daleko více než béčko, které hraje jen pro dobrou náladu, kdežto áčko o holé přežití.

Lukáš KalenskýZdroj: Klára ŘehákováNedá mi to se hned na začátku zeptat. Vaše jméno je doslova stvořené pro působení v Dolní Kalné. Vy jste se tu přímo narodil? A už vám někdy někdo připomněl spojitost Kalné s Kalenským?

Ano, narodil jsem se a od malinka vyrůstal v Dolní Kalné. Bydleli a pracovali tu rodiče. Asi pět let už ale bydlím v sousední Horní Kalné v opraveném domě po prarodičích. A Kalenský a Kalná? (usmívá se) Asi náhoda, nikdo se nad tím nikdy nepozastavil.

Jak už jste zmínil, fotbalový víkend jste rozehrál v dresu áčka. Jaká v kabině před utkáním ve Dvoře panovala nálada? Přece jen šlo o důležitý boj ve hře o záchranu.

Před utkáním jsme byli trochu nervózní, protože jsme už potřebovali nutně bodovat. Ke všemu jsme nevěděli, kdo bude chytat, protože náš gólman měl zdravotní problémy. No a v dresu domácích jsme navíc viděli dvě zahraniční akvizice tmavé pleti.

Díky vašim dvěma trefám jste vyhráli 2:1. Jak byste popsal své branky a jak se vám zamlouval celý zápas?

Ta první byla po perfektní uličce Tomáše Hampla, stačilo si jen dobře pokrýt míč a obstřelit vybíhajícího gólmana, což se povedlo. V tu druhou již asi nikdo moc nevěřil. Po dlouhém pasu ke mě propadl míč, kličkou jsem se zbavil jediného domácího střelce Smitha, no a když ještě podklouzl a v leže si zahrál volejbal, šťastně se ke mě míč odrazil a já ho poslal přesně k tyči. Už ani nevím, kde v tu chvíli stál golman. Následovala euforie, sundal jsem dres a běžel ho ukázat padesátce našich slavících fanoušků, nezapomenutelný zážitek. Jinak to byl vyrovnaný zápas s minimem šancí. My jsme měli větší štěstí, ale myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě.

Sundaný dres na oslavu vítězného gólu? Nad tím Lukáš Kalenský dlouho neváhal.Zdroj: Klára Řeháková

A skupina I. B třídy je letos ohromně vyrovnaná. Určitě věříte v záchranu svého klubu. Co by k ní mělo vést?

V záchranu věřím a uděláme pro ni maximum, povede k ní koncentrace a zodpovědnost v každém utkání, především doma prostě bodovat musíme.

V dospělé kategorii jste první zápas odehrál už v roce 2019 za Studenec. Kam byste zařadil duel ve Dvoře co se týče důležitosti a náročnosti?

Zápas ve Dvoře byl velmi náročný a důležitý, takže po této stránce hodně vysoko. Nikdo vám nedá žádný míč zadarmo, na vše je minimum času, do toho pro sobě vidíte zkušené protihráče. A na tribuně ještě oba rodiče a přítelkyně (směje se).

V pondělí hrála rezerva na hřišti Horného Maršova. Váhal jste nad účastí v tomto zápase? Přece jen nedělní utkání v nohách.

Původně jsem hrát neměl, oslovil mě až trenér na základě nedostatku hráčů. Ve dvaceti letech se neodmlouvá, takže jsem šel a nelituji. V Horním Maršově byl krásný pažit, pohodové regenerační tempo, ze šesti střel pět branek, paráda!

Bilance Lukáše Kalenského v sezoně

I. B třída: 18 zápasy - 8 branek

III. třída podzim: 6 zápasů - 1 branka

III. třída jaro: 5 zápasů - 8 branek

Jak říkátem utkání jste rozhodl pěti góly. Kde se ve vás taková fazóna vzala?

Někdy se snažíte a nepadá to, někdy vám tam naopak spadne i nepovedený odkop. Těší mě, že všechny branky byly pěkné střely ze střední vzdálenosti, žadné dorážky po ťukesu do prázdné. Je to příjemný pocit, ale fazónou bych to nazval, až pokud se prosadím v sobotu v I. B třídě i proti Skřivanům.

Plejádu májových hattricků vyšperkoval pětigólový Kalenský a gól matadora Horáka

Dokázal byste i zde své trefy popsat? A jak velký rozdíl vidíte mezi III. třídou a I. B třídou?

První branka přízemní střela pravou z vápna od tyče do brány, druhá levačkou opět z vápna téměř do šibenice, třetí po uličce tváří v tvář golmanovi, čtvrtá přehození gólmana po centru za obranu a pátá obstřel brankáře na zadní tyč. Rozdíl mezi těmito soutěžemi je markantní, zejména co se týče času, prostoru, rychlosti a důrazu.

V I. B třídě musí Lukáš Kalenský pomáhat i s bráněním.Zdroj: Klára ŘehákováJe vám teprve dvacet let. Jakou soutěž byste si jednou rád zahrál?

Uvidíme, třeba krajský přebor, rád bych ale zůstal v Dolní Kalné, kde jsem spokojen. Fotbalem tady žije celá vesnice, máme skvělé fanoušky.

Na závěr odbočím od regionálních soutěží. Vrcholí Fortuna liga. Komu v ní držíte palce, jak podle vás dopadne sobotní derby pražských S a kdo nakonec získá titul?

V české lize nikomu nefandím, derby a titul ale vyhraje Sparta. Umí zvládat lépe vypjaté situace zejména v nastavení (smích).