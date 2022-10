Prestižní derby pro Mladé Buky. Lídr z Hajnice a žacléřský Baník doma nadělovali

Nedostatek rozhodčích je totiž problém, který se v nižších fotbalových soutěžích řeší už řadu let prakticky po celé republice. A přitom jsou nepostradatelnou součástí tohoto krásného sportu. Bez jejich přítomnosti by fotbalisté nesehráli jediný normální zápas. Přesto málokdy slyší pochvalu. Častěji k nim letí urážky, často nejen od hráčů. Ruku na srdce: kdo z vás nezná nějakou nelichotivou přezdívku, jíž se s oblibou na vesnici i ve velkých arénách sudí častují? Kdo z vás někdy neudržel emoce?

Předseda komise rozhodčích Karel Šiling (uprostřed) patří k nejzkušenějším rozhodčím na Trutnovsku.Zdroj: Renata Jírová

„Na okrese Trutnov má komise rozhodčích pro podzimní část soutěžního ročníku 2022/2023 k dispozici celkem 31 rozhodčích. Vypomoci si případně můžeme patnácti krajskými arbitry a třemi rozhodčími z nominační listiny Řídící komise pro Čechy,“ úvádí statistiky k danému tématu předseda komise rozhodčích OFS Trutnov Karel Šiling.

Také si říkáte, že nejde o špatná čísla? „Jasně, čísla nevypadají zle. Jenže ne všichni rozhodčí jsou z různých důvodů k dispozici každý víkend. Přednost často musí dostat studium, směny v zaměstnání, rodina, zdravotní komplikace či hráčská kariéra. Obsadit všech 16 víkendových utkání v soutěžích dospělých trojicí rozhodčích je tak pro obsazovací úsek velkým oříškem,“ dodává Šiling.

Dle jeho slov navíc složení rozhodcovského sboru na Trutnovsku také není ideální. Chybí střední generace, tzn. rozhodčí kolem třiceti až čtyřiceti let. Nedaří se oslovit hráče, kteří třeba s aktivní kariérou končí. Přitom pro většinu z nich by to byla příležitost, jak u fotbalu na hřišti zůstat. Navíc hráčské zkušenosti jsou pro každého rozhodčího k nezaplacení.

Co tedy Okresní fotbalový svaz Trutnov dělá pro to, aby se situace zlepšila?

„Probíhají různé náborové akce. Tu poslední jsme pořádali při jarním finále okresního poháru ve Dvoře Králové nad Labem. Členové Komise rozhodčích David Beránek a Josef Petrů objíždí tréninky dorosteneckých družstev a snaží se oslovit právě mladé dorostence. Do škol posíláme letáky, leták je i na webu OFS Trutnov, lidi ve svém okolí oslovují i samotní rozhodčí. Výsledkem všech těchto aktivit je sice navýšení počtu rozhodčích oproti stavu před dvěma, třemi lety, ale vesměs se podařilo získat kluky ve věku 14 – 16 let. A těm bude chvilku trvat, než se jim rozhodcování plně dostane pod kůži a budou se na hřištích cítit sebevědomě,“ popisuje aktivity OFS Trutnov Karel Šiling.

Aby v dnešní době někdo někoho pro něco přesvědčil, musí nejen brát, ale také dávat. Jaké výhody a odměny tedy nabízí fotbalové svazy po celé republice? Co se týče podkrkonošského regionu, pak Karel Šiling může být i konkrétní.

Momentka z utkání Volanov vs. Poříčí, které řídil jeden z mladších rozhodčích OFS Zdeněk Mader.Zdroj: Veronika Fiebigerová

„Novým začínajícím rozhodčím nabízíme různé bonusy. Dostanou vše, co k pískání potřebují – nové dresy, píšťalku, karty. Pro někoho může být zajímavá i odměna za utkání. Někteří okresní rozhodčí si mohou za víkend přijít i na 1500 - 2000 korun plus případné cestovné. Záleží samozřejmě na vytíženosti a jejich vlastním zájmu. Rozhodčí mají možnost na sobě dále pracovat, sebevzdělávat se (i s finanční příspěvkem OFS) a tím si zvyšují šanci dostat se do krajských soutěží a třeba i výš. A jak vám potvrdí všichni rozhodčí, jak se zdvihá soutěž, tak i kultura kolem fotbalu je lepší,“ dodává Karel Šiling.

Stejně jako jinde v republice, také na Trutnovsku rozhodčí prostě chybí. I samotné oddíly si musí uvědomit, že bez rozhodčích se fotbal hrát nedá. A proto vedení fotbalového svazu vyzývá bývalé i současné hráče, aby se nebáli vstoupit na rozhodcovskou dráhu. Pokud někdo přemýšlí, že by si chtěl fotbal zkusit z pohledu rozhodčího, ať předsedu komise rozhodčích nebo kohokoliv z vedení OFS Trutnov neváhá jakkoliv kontaktovat.