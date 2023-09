Fotbalisté Bílé Třemešné se dál drží na čele Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů, když si pro pátou výhru v sezoně dojeli na hřiště rivala z Libotova. Na druhé místo poskočili po kanonádě do sítě oslabených Bohuslavic hráči Hajnice. Třetí je nadále neporažený Volanov.

Pivovar Trautenberk Okresní přebor mužů na Trutnovsku pokračoval šestým kolem a fotbalisté Žacléře v něm hostili silný Volanov. | Foto: Veronika Fiebingerová

Šesté dějství okresního přeboru nabídlo velice zajímavoiu podívanou, když v osmi utkáních padlo dohromady 52 branek. Průměr 6,5 gólů na zápas musel diváky těšit a nutno zmínit, že minimálně na dvou místech se sešly nadprůměrné návštěvy. Více jak dvě stovky diváků sledovaly derby mezi Libotovem a Bílou Třemešnou, divácký zájem byl také o neméně prestižní bitvu Rudníku s Hostinným.

Pivovar Trautenberk Okresní přebor II. třídy

Libotov – Bílá Třemešná 1:3 (0:2). Branky: Luběna – Hažer 2, D. Kubelka. Na hřiště nováčka přeboru dorazil lídr tabulky a prestižní derby ruku v ruce s počasím přilákalo do ochozů skvělou návštěvu. První velká šance patřila domácímu Novotnému, jehož vychytal Zlatník, na druhé straně už v 5. minutě udělil soupeři lekci z produktivity přesně hlavičkující Hažer. Gólem do šatny zvýšil na 0:2 Kubelka a když v 50. minutě přidal třetí trefu vyzrálejších hostů znovu kapitán Hažer, bylo o vítězi rozhodnuto. V úplném závěru se čestného úspěchu dočkali také domácí, ihned po trefě Luběny pak sudí Laštovka zápas ukončil.

Hajnice – Bohuslavice nad Úpou 12:1 (4:0). Branky: Viesner 3, Šereš 2, Böhm 2, Hrytsenko 2, M. Škoda, Kejzlar, D. Krotil – Kroka. Bohuslavičtí v týdnu vyřadili z poháru Volanov a tak domácí Hajnice nastoupila do utkání plně koncentrována. Hosté takřka půl hodiny drželi bezbrankový stav, krátce před pauzou se ale třikrát (!) trefil Viesner a s přispěním jedné branky Šereše si úřadující okresní šampioni nesli do šaten náskok 4:0. Po pauze hru výrazně ovlivnila zranění v hostující sestavě a jelikož Jiskra dohrávala s nižším počtem hráčů, inkasovala další branky. Spartak jich v utkání nakonec nastřílel rovný tucet. Oba celky se v ostrém utkání znovu představí již tuto středu, kdy jsou na programu čtyři duely vloženého 1. kola.

Momentka z utkání Žacléř vs. VolanovZdroj: Veronika FiebingerováŽacléř – Volanov 2:2 (1:1). Branky: Mirga, J. Blažek – Votava, T. Voňka. Šlágr kola se hrál jednoznačně v Žacléři. Domácí přivítali dosud neporažený Volanov a už ve 20. minutě je poslal do vedení Mirga. Druhý tým tabulky odpověděl gólem kanonýra Votavy, ve 44. minutě mu ale přitížilo vyloučení Marka Voňky po dvou žlutých kartách. Přesilovou hru Baník využil v 79. minutě, kdy se popáté v sezoně prosadil exligista Jan Blažek. Po jeho následném vystřídání však domácí výhru neudrželi, v nastaveném čase je totiž o ni připravil volanovský kapitán Tomáš Voňka.

Rtyně v Podkrkonoší – Podhůří 1:0 (0:0). Branka: O. Šulitka. Ve Rtyni se v sobotu krátce po obědě podával bojovný fotbal s minimem šancí, kdy ofenzivnějším mužstvem rozhodně bylo to domácí. Hosté se vlastně za celých 90 minut dostali k jediné střele a když jim byl v 50. minutě po dvou žlutých kartách vyloučen kapitán Dašek, bylo jen otázkou času, kdy se Baník prosadí gólem. Stalo se tak v 67. minutě. To se nádhernou ranou prosadil střídající Šulitka a tři body tak po zásluze zůstaly ve Rtyni v Podkrkonoší.

TOP kanonýři přeboru

7 – Jan Jákl (Bílá Třemešná), Pavel Meliš (Pilníkov), 6 – Wojciech Sobanski a Kristián Šereš (oba Hajnice), 5 – Jakub Pitro (Libotov), Aleš Starý (Pilníkov), Jan Blažek (Žacléř), Lukáš Doležal (Mladé Buky), Filip Čáp a Adam Kaprál (oba Rudník)…

Mladé Buky – Pilníkov 3:2 (1:1). Branky: Skalický, Doležal, Štěpán – Meliš, Starý. Překvapení víkendu! Jak jinak nazvat výsledek zápasu, ve které si fotbalisté Mladých Buků vyšlápli na favorizovaného nováčka z Pilníkova. Domácí poslal do vedení už ve 12. minutě Skalický a po brzkém Melišově vyrovnání odskočili Mladobučtí ve druhé půli dokonce do dvoubrankového náskoku. Deset minut před koncem sice snížil Starý na 3:2, domácí se už ale o vítězství připravit nenechali. Jen stěží navíc po utkání vzpomínali, kdy naposledy brali v okresním přeboru tři body. Stalo se tak 12. listopadu po výhře v Bohuslavicích, od té doby 18 zápasů a v nich pouhá dva nerozhodné výsledky, jinak samá porážka!

Rudník – Hostinné 6:4 (4:2). Branky: A. Kaprál 3, B. Sýkora, Mečíř, Pecold – D. Horák 2, D. Kracík z pen., J. Novotný. Nejatraktivnější zápas byl k vidění v prestižním derby mezi Rudníkem a Hostinným. Domácí trefami Sýkory s Mečířem vedli už po šesti minutách 2:0, poté se na straně soupeře dvakrát trefil Horák, aby pokaždé na jeho úspěch odpověděl Kaprál. Po přestávce si oba celky před 150 diváky (!) role vyměnily. Nejprve branka Rudníku, poté rychlá odpověď Tatranu. Mužem zápasu byl rozhodně Adam Kaprál, jenž v 72. minutě zkompletoval hattrick.

Návštěvnost 6. kola OP

220 diváků v Libotově

150 diváků v Rudníku

102 diváků v Žacléři

100 diváků v Hajnici

100 diváků v Mladých Bukách

80 diváků ve Starých Bukách

80 diváků v Poříčí

70 diváků ve Rtyni

Staré Buky – Vítězná 5:3 (2:3). Branky: Pálinkáš 2, Štelzer 2, Záplata – Krákora 2, Hudok. Ve Starých Bukách se potkali dva tabulkoví sousedé a pikantní byl zápas především pro odchovance Vítězné Tomáše Kareše, jenž momentálně hájí branku domácího mužstva. Vstup do utkání si starobucká jednička rozhodně představovala jinak. Světelná tabule totiž ukazovala devatenáctou minutu, když hosté vedli 3:0 po dvou brankách Krákory a jednom úspěchu Hudoka. Záhy snížil Pálinkáš, další velké šance však měli hosté, mohli však žehrat na chabou koncovku. Když pak trefou do šatny vrátil domácí do hry Štelzer, bylo zřejmé, že se hostům bude po pauze špatně dýchat. Tak se i stalo. Už v 50. minutě Štelzer srovnal a po gólech Pálinkáše se Záplatou brali domácí všechny tři body.

Poříčí u Trutnova – Strážné 5:2 (1:1). Branky: Smola 2, Taláb 2, Kuhn – Janoch 2. Do svého pátého utkání čekali fotbalisté Poříčí na vítězství, dočkali se až v souboji se Strážným. Hosté přitom duel rozehráli dobře a ještě v 55. minutě vedli 2:1. Pak se ale parádně z trestného kopu prosadil podruhé v zápase Smola, záhy stav otočil dalekonosnou ranou Kuhn a zaslouženou výhru Poříčí pečetil dvěma zásahy Martin Taláb.