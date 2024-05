Úterní dopoledne na trutnovském fotbalovém stadionu patřilo okresnímu finále McDonald’s Cupu. O postup do finále krajského se na zdejší umělku přijelo rvát šest družstev 1. až 3. třídy základních škol, osm čtvrťáků, páťáků a pět nejlepších okresních týmů takzvaných malotřídek.

McDonald's Cup odstartoval okrskovým kolem. Postup do okresního slaví šest škol

Právě jejich turnaj, v němž spolu týmy soupeřily systémem každý s každým, byl dohrán jako první. Od úvodního hvizdu delegovaných rozhodčích skupině dominovali žáci ZŠ Dolní Kalná a ZŠ Dolní Lánov. Los turnaje navíc způsobil, že se oba celky po třech výhrách střetly v závěrečném rozhodujícím utkání, před nímž bylo díky pohledu na dosavadní skóre jasné, že Dolnokalenským k triumfu postačí i remízový výsledek.

Nervy drásající duel však rozehráli lépe Lánovští, kteří brzy vedli 1:0, výhru znamenající postup do krajského finále ale neuhájili a po remíze 1:1 se nakonec radoval soupeř. Na jedné straně tak zavládla ohromná radost, na té druhé i přes zisk krásných stříbrných medailí, smutek.

Vítězné družstvo žáků ZŠ Dolní KalnáZdroj: Deník/Tomáš Otradovský

Ve dvou skupinách po třech týmech se o dvě postupová místa v semifinále bojovalo v kategorii žáků prvních až třetích tříd. Áčko nabídlo bizarní situaci, v níž každý tým vyhrál jeden zápas, pokaždé navíc o jedinou branku. Vyšší počet nastřílených branek (3:3) přinesl první příčku ve skupině pro ZŠ Školní z Vrchlabí, druhého postupujícího pak určil až dodatečný penaltový rozstřel, ve kterém trutnovská ZŠ Komenského přetlačila ZŠ Žacléř 4:3.

Také B skupina nabídla pořádné drama. Královédvorská ZŠ Podharť se nejprve rozešla bez branek s ZŠ Dolní Branná, aby následně padla v souboji s trutnovskou ZŠ Náchodská. Ta v závěrečném duelu vedla nad žáky z Dolní Branné 3:2, což by do semifinále posouvalo oba týmy. V závěru ale Trutnováci přidali čtvrtou branku a postup tím zařídili Podharti.

Vítězná semifinálová penalta Matěje Máchy z královédvorské ZŠ Podharť:

V následném semifinále pak oba vítězové skupin prohráli a souboj o postup do kraje po zásluze ovládla trutnovská ZŠ Komenského, která Dvoráky z Podhartě přehrála výsledkem 2:0.

Vítěz ohromně vyrovnaného turnaje žáků 1. až 3. tříd ZŠ Komenského TrutnovZdroj: Deník/Tomáš Otradovský

Jestliže úvodní dvě zmiňované kategorie nabídly pořádná dramata, pak ta poslední a fotbalově rozhodně nejkvalitnější nijak nezaostala. Obrovsky napínavé byly už boje v základních skupinách. V áčku suverénně zvítězila Základní škola Karla Klíče Hostinné, majitele druhého místa určilo při stejném bodovém zisku až lepší skóre a na úkor žáků ZŠ Bílá Třemešná se radovali reprezentanti ZŠ Mladé Buky.

Mimochodem nejen v této kategorii se některé týmy opíraly o výbornou podporu svých fanoušků, ať už z řad rodičů nebo ostatních družstev. Také osud B skupiny byl zamotaný do úplného konce a postupové pozice si nakonec po zásluze vyválčily ZŠ Horní Maršov a královédvorská ZŠ Strž.

Oba tyto celky navíc zvládly i napínavé semifinálové boje, když Dvoráci museli projít dokonce i penaltovým rozstřelem. Ten zvládli s bravurou a stejně tak nakonec soupeřům z Horního Maršova ve finále oplatili porážku ze skupinové fáze.

Zatímco tak u poražených nechyběly slzy, vítězové se spolu s příznivci mohli radovat ze zlatých medailí a spolu s ZŠ Dolní Kalná (Malotřídky) a ZŠ Komenského Trutnov (1. - 3. třídy) se na stejném místě sejdou už za týden znovu, tentokrát při krajském finále.

Velmi dobrou úroveň měl turnaj žáků 4. - 5. tříd, ovládla jej královédvorská ZŠ Strž.Zdroj: Deník/Tomáš Otradovský

Za průběh toho okresního patří opět poděkování předsedovi okresní rady Asociace školních sportovních klubů Jiřímu Skučkovi, jenž se organizace celého dne skvěle zhostil a akci i moderoval. Ceny nejlepším předával společně s Grassroots trenérem mládeže okresu Trutnov Alešem Zahálkou. Bezproblémovému průběhu turnaje pomohla čtveřice rozhodčích ve složení Lukáš Nývlt, Stanislav Večeř, Marek Šustr, Matyáš Chmelík a pochvalu zaslouží i obsluha místní restaurace, kde šly na dračku nejen párky v rohlíku a limonády.

Tak za týden při krajském finále na viděnou…

McDonald’s Cup platí za největší školní fotbalový turnaj v zemi a každoročně se do něj zapojí desítky tisíc dětí z více než 2300 školních týmů po celé republice. Odehráno je již čtyřiadvacet kompletních ročníků a právě ten letošní je jedinečný tím, že vyvrcholí Svátkem fotbalu právě na východě Čech (Hradec Králové).

Letos se hraje již 25. ročník turnaje. Turnaje se mohou účastnit kluci a holky z prvního stupně základních škol a to ve třech věkových kategoriích. V kategorii A startují žáci prvních až třetích tříd (ročník 2014 a mladší), v kategorii B jsou to žáci čtvrtých a pátých tříd (2012 a mladší), kategorie M, takzvané malotřídky, je pro žáky a žákyně od 1. do 5. třídy.

Základní úrovní McDonald’s Cupu je okrskové kolo, v němž si nejlepší týmy zajistí účast v kole okresním. Z něho se pak ti nejšikovnější probojují do krajského kola a při něm už zabojují o účast na Svátku fotbalu, kde se ve všech třech kategoriích šestnáctka nejlepších popasuje o titul absolutního vítěze ročníku.