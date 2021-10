Okresní přebor, skupina A – Ve skupině A okresního přeboru si na lídra tabulky brousili zuby fotbalisté Podhůří, zvlášť poté, co Bílá Třemešná prohrála sobotní derby na půdě posledního Mostku. Tentokrát ale Sokol předvedl diametrální odlišný výkon a především se dařilo střelecky disponovanému Martinu Jáklovi. Elitní kanonýr soutěže zaznamenal všechny čtyři branky svého týmu, na podzim jich nastřílel už 18 (!), což činí průměr dva góly na zápas. Ve druhém utkání si stejným výsledkem poradil Tatran Hostinné s rivalem ze Strážného. V tomto utkání bylo o vítězi rozhodnuto už po prvním poločase.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.