Hajnický kolotoč v úpickém azylu. Krutě naděloval také obhájce z Volanova

Bílá Třemešná – Hostinné 4:1 (1:1), branky: 2. D. Kubelka, 50. Macek, 80. Rydval, 89. Jan Jákl – 22. Jakoubek. Rozhodčí: M. Černý. ŽK: 1:0. Diváci: 88.

David KubelkaZdroj: Renata JírováVe středu se potkali staří známí z Bílé Třemešné a Hostinného. Shodou okolností se oba soupeři počtvrté v kalendářním roce 2022 utkali na Dubině a počtvrté vyhrál celkem jasně domácí Sokol (6:1, 9:1, 5:3, 4:1). Nutno dodat, že tentokrát bylo utkání nejvyrovnanější a vítězové se na tři body pořádně nadřeli. Tatran předvedl velmi dobrý výkon a v řadě aspektů byl i lepším týmem. Třemešenští ale potvrdili, že doma se jim daří a v této sezoně potřetí v řadě udeřili hned v úvodu. Dokonce už ve 2. minutě, kdy se trefil David Kubelka. Za hosty odpověděl parádní dělovkou špímachr Martin Jakoubek. Poločas skončil zaslouženou dělbou bodů, ačkoliv to byli hlavně domácí, kteří několik šancí zahodili. Vynahradili si to v nástupu do druhé půle, kdy nejprve Macek zahodil tutovku, aby záhy pěkně umístěnou ranou vrátil Sokolu náskok. Hosté nic nevzdali, největší příležitost na vyrovnání prováhal hlavou Jakoubek a v závěru trestali z brejků dorostenec Rydval a další domácí útočník Jan Jákl. Oboustranně kvalitní zápas tak skončil až příliš krutou porážkou Tatranu.

Bude Hajnice znovu nadělovat? Její konkurenty čekají náročné venkovní zkoušky

Mladé Buky – Svoboda nad Úpou 7:1 (4:0), branky: 5., 25. a 73. M. Tůma, 20. Ruml, 35. a 87. M. Kancok, 89. T. Kopecký – 53. Viesner. Rozhodčí: M. Pilný. ŽK: 0:0. ČK: 0:1 (83. Uiberlay). Diváci: 80.

Od čtvrtečního souboje si přítomní diváci slibovali jasnou záležitost. Zatímco totiž Mladobučtí sezonu zahájili velice slušnými výsledky, hostům se dosud příliš nedařilo. Třikrát nastoupili doma, přičemž jednou přetlačili Rtyni, ze dvou dalších duelů s Žacléří a Volanovem si odnesli dohromady 21 inkasovaných branek (2:10 a 1:11). No a pro další příděl si hráči Svobody přijeli k nedalekému rivalovi. Domácí udeřili už po pěti minutách hry, kdy se prosadil Tůma, poločas pak skončil výsledkem 4:0 po trefách Rumla, znovu Tůmy a Kancoka. Brzy po pauze hosté snížili Viesnerem, v 73. minutě ale Marek Tůma dovršil hattrick a v úplném závěru zápasu doladili výsledek na 7:1 Kancok s Kopeckým.