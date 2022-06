Je dohráno. Fotbalové stadiony v podkrkonošském regionu uzamkly své brány a na několik týdnů si od mistrovských zápasů odpočinou. Návrat proběhne o víkendu 6. – 7. srpna, kdy se uskuteční první kolo okresního poháru, samotné soutěže odstartují týden na to.

OP, skupina o postup

Okresním přeborníkem za sezonu 2021/2022 jsou fotbalisté Volanova. Definitivně o tom rozhodlo až závěrečné kolo. V něm ještě mohl do boje o prvenství promluvit Rudník, nečekaně však zaváhal doma se Strážným (0:2) a pak už bylo jasno.

Zachráněni. Zápas jara dopadl pro Dvůr dobře. Rozhodly trefy Plašila a Fejka

Volanovští si titul pojistili závěrečnou výhrou 3:0 nad Hostinným, na druhém místě končí vítěz okresního poháru Bílá Třemešná.

A ještě jedna důležitá zpráva. Vítěz soutěže odmítl postup do krajské soutěže, nabídky následně využili fotbalisté Rudníku a od podzimu se tak vracejí do I. B třídy. Zpátky do okresu se naopak stěhují hráči Jiskry Kocbeře a Baníku Žacléř.

Volanov – Hostinné 3:0 (0:0), branky: 49. Řehůřek, 57. Seidl, 64. Trailin z pen. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 0:1. Diváci: 50.

Bílá Třemešná – Rtyně v Podkrkonoší 2:2 (2:1), na penalty 1:2, branky: 7. M. Jákl, 15. J. Polák – 44. Brus, 63. Hoffman. Rozhodčí: L. Nývlt. Hráno bez karet. Diváci: 70.

Rudník – Strážné 0:2 (0:2), branky: 7. a 39. Panýr. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 1:1. Diváci: 80.

Mladé Buky – Poříčí u Trutnova 2:2 (0:1), na penalty 3:2, branky: 74. Ruml, 88. M. Tůma – 29. J. Potoček, 51. R. Rada. Rozhodčí: Kafka. ŽK: 0:1. Diváci: 50.

OP, skupina o záchranu

Gólem z 92. minuty uspěli fotbalisté Hajnice na půdě Mostku a výhrou potvrdili velmi vydařené jaro, během něhož posílený tým kouče Havlíka usiloval o záchranu okresního přeboru.

Z něho nakonec sestupující „jen“ dva celky, jelikož bude v soutěži i pro příští ročník zachován počet šestnácti účastníků. Vedle již jistého Mostku zbyl černý Petr také na hráče Janských Lázní. Záchranu naopak slaví fotbalisté Svobody nad Úpou.

Svoboda nad Úpou – Staré Buky 6:9 (2:4), branky: 16. a 84. Haider, 40. Machalík, 59. a 76. Ficner, 83. P. Brejcha – 12. Merta, 21. Pálinkáš, 22., 52. a 88. P. Andrle, 42. A. Týnek, 49. Šošovička, 62. P. Knap, 76. Dolak. Rozhodčí: Prokůpek. Hráno bez karet. Diváci: 100.

Mostek – Hajnice 3:4 (2:3), branky: 12. Borůvka, 29. Čajka, 58. D. Duchek – 19. a 27. Nožka, 30. a 90. (+2) Šereš. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 1:2. Diváci: 50.

FK Mostek, sestupující tým z okresního přeboru, zároveň finalista okresního poháruZdroj: Lenka Lebedová

Libeč – Podhůří 3:2 (2:0), branky: 14. D. Horváth, 42. Királ, 76. Kuric – 65. Kunc, 70. Mlejnek. Rozhodčí: Smola. Hráno bez karet. Diváci: 40.

Janské Lázně – Vítězná 1:2 (1:0), branky: 32. Celba – 56. J. Tomášek, 83. J. Špůr. Rozhodčí: J. Petrů. ŽK: 1:0. Diváci: 45.

OS, skupina o postup

Hodně dramatická byla situace také ve III. třídě, především pak v její skupině o postup. Po předchozím kole se na čele tabulky držel Pilníkov. Před závěrečným víkendem měl ale dobojováno a musel čekat, jak si povede konkurent z Bohuslavic.

A dlouhodobý lídr soutěže svoji roli zvládl. Na půdě Prosečného vyhrál „divoce“ 9:4, v tabulce skončil první a krátce po utkání potvrdil, že si v příštím ročníku zahraje okresní přebor.

TJ Jiskra Bohuslavice nad ÚpouZdroj: denik.cz

Prosečné – Bohuslavice nad Úpou 4:9 (1:3), branky: 17. M. Šimek, 70. Ferenci, 74. J. Lokvenc, 80. Zíta – 32., 39. a 78. Kroka, 44. a 56. Eflér, 62., 67. a 85. M. Kulda, 89. Piskor. Rozhodčí: Mader. ŽK: 0:1. Diváci: 70.

Malé Svatoňovice – Kunčice nad Labem 6:0 (4:0), branky: 3. Večeř, 18., 35. a 38. M. Tišler, 65. J. Málek, 85. Tyrner. Rozhodčí: Chleborád. Hráno bez karet. Diváci: 30.

Starý Rokytník – Lánov 2:2 (2:1), na penalty 2:0, branky: 11. J. Handlíř, 28. V. Horčička – 26. M. Šulc, 75. Foubík. Rozhodčí: Mader. ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (90. M. Bednář). Diváci: 25.

Atraktivní finále před báječnou kulisou. Pohár nad hlavy zvedl tým Bílé Třemešné

OS, skupina o umístění

Také výkonnostně nejslabší skupina si boj o konečnou první příčku nechala na závěrečné kolo. Černý Důl doma potřeboval porazit Libotov, aby jej na poslední chvíli přeskočil v pořadí.

Jakub PitroZdroj: is.fotbal.czJenže hosté nic takového nedopustili. Na půdě rivala vyhráli naprosto suverénně 4:1, když všechny čtyři jejich branky vsítil s jednadvaceti trefami nejlepší jarní střelec napříč všemi čtyřmi skupinami Jakub Pitro.

Černý Důl – Libotov 1:4 (0:2), branky: 82. M. Rodr z pen. – 13., 34., 55. a 68. J. Pitro. Rozhodčí: Smola. ŽK: 0:1. Diváci: 60.

Horní Maršov – Radvanice v Čechách 2:2 (0:1), na penalty 0:2, branky: 80. I. Duch, 85. A. Vaněk – 45. Seňko, 90. Vlasák. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 2:1. Diváci: 60.

Mostek B – Kuks 0:4 (0:2), branky: 5. a 7. Viesner, 67. D. Munzar, 78. L. Hrneček. Rozhodčí: Janota. Hráno bez karet. Diváci: 50.

Bernartice/Žacléř B – Lampertice 2:2 (0:1), na penalty: 48. a 54. Mirga – 42. Janata, 70. Barvínek. Rozhodčí: Ilchenko. ŽK: 1:1. Diváci: 140.

V novém ročníku přijdou změny

Okresní přebor (16 účastníků pouze v jedné skupině)



TJ Jiskra Kocbeře

TJ Baník Žacléř

FK Volanov

TJ Sokol Bílá Třemešná

FC Mladé Buky

TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší

TJ Tatran Hostinné

FK Poříčí u Trutnova

FK Strážné

SK Spartak Hajnice

TJ Sokol Staré Buky

Sokol Vítězná

TJ Jiskra Podhůří

TJ Jiskra Libeč

SK MFC Svoboda nad Úpou

TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou

III. třída (dvě skupiny po osmi, na podzim boj o nejlepší čtyřku, na jaře skupiny o postup a umístění).

Skupina A: Janské Lázně, Pilníkov, Malé Svatoňovice, Starý Rokytník, Radvanice v Čechách, Horní Maršov, Bernartice, Lampetice/Žacléř B.

Skupina B: Mostek, Lánov, Prosečné, Kunčice nad Labem, Libotov, Černý Důl, Kuks, Dolní Kalná B.