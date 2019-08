Suverénně nejlepší skóre drží Baník Rtyně, který se tak minimálně týden bude vyhřívat na vedoucí příčce.

Kocbeře – Rudník 5:2 (3:1)

Ve šlágru kola se potkaly dva celky, které v úvodním dějství vyhrály. Už v prvním poločase měli navrch domácí fotbalisté, kteří i díky dvěma trefám Hulíka vedli 3:1.

Ve druhé půli byl hlavní postavou na hřišti exdivizní Kilevník, jenž pět minut před koncem dovršil hattrick.

Branky: 15. a 34. Hulík, 45. z pen., 52. a 85. Kilevník – 33. M. Zeman z pen., 79. Kučeravý. Rozhodčí: Fikejz. ŽK: 4:3. Diváci: 77.

Strážné – Vítězná 1:3 (0:0)

Ačkoliv museli hrát hosté od 12. minuty o deseti bez vyloučeného Krákory, dokázal v Dolní Branné zvítězit. Hrdinou Vítězné se stal dvougólový Josef Špůr.

Branky: 76. Plecháč – 52. a 66. Špůr, 85. Andrle. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (12. Krákora). Diváci: 80.

Poříčí u Trutnova – Libeč 3:2 (2:2)

Trutnovské derby nabídlo atraktivní partii, kterou v 72. minutě rozhodl nestárnoucí kanonýr Horák.

Branky: 9. a 72. S. Horák, 28. Killar – 25. Janoušek, 37. Mahrla. Rozhodčí: Kuric. ŽK: 2:1. Diváci: 100.

Mostek – Mladé Buky 2:3 (1:3)

Lebedovi svěřenci předvedli skvělý vstup do zápasu a už ve 13. minutě se dostali do vedení trefou Bogáně, jenž se v mosteckém dresu objevil po dlouhé pauze zaviněné zraněním. Hosty inkasovaná branka nijak neotřásla. Ještě do přestávky stav dokonale otočili a po pauze si už těsnou výhru pohlídali.

Branky: 13. Bogáň, 58. V. Robek – 26. Sucháň z pen., 29. Michael Štěpánek, 42. Švorc. Rozhodčí: L. Nývlt. ŽK: 3:0. Diváci: 60.

Janské Lázně – Hostinné 1:6 (0:0)

Tatran byl před utkáním jasným favoritem, zvlášť, když se domácímu trenérovi v sobotu nakupily omluvenky a tým šel do zápasu pouze o deseti. Přesto odehrál bezbrankový poločas a ve druhém ještě gólem Maňucha stihl odpovědět na vedoucí branku soupeře. Pak už ale hosté začali mít navrch a nakonec Janským Lázním nasázeli půltucet.

Branky: 50. Maňuch – 48. Blažek, 57. Purkert, 70. Maličký, 72. Brož, 84. a 88. Slavík. Rozhodčí: Petrů. ŽK: 2:0. Diváci: 77.

Volanov – Podhůří 3:2 (0:1)

Obrat kola! Když si deset minut po pauze vstřelil vlastní gól Zeman a Podhůří vedlo ve Volanově 2:0, zdálo se, že s domácími je amen. Jenže v 66. minutě vrátil svůj tým do hry střelec Havlík, jenž po penaltovém vyrovnání z kopačky Voňky napodobil bohemáckého Barteka a v úplném závěru otočil skóre na 3:2.

Branky: 66. a 89. P. Havlík, 80. Voňka z pen. – 4. Lněnička, 55. vlastní (J. Zeman). Rozhodčí: Lebeda. ŽK: 1:2. Diváci: 40.

Hajnice – Rtyně 0:8 (0:5)

V minulém kole se hajničtí fotbalisté prezentovali velice dobře v derby na půdě Vítězné. Doma ale nadějný výkon nezopakovali a Rtyni podlehli vysoko 0:8. Čtyřmi trefami se blýskl Vítězslav Prouza, gólem z penalty se prosadil i gólman Kubeček.

Branky: 12. a 28. Brus, 31., 32., 42. a 60. V. Prouza, 72. Kubeček z pen., 82. Luštinec. Rozhodčí: Fikejz. ŽK: 0:1. Diváci: 77.

Aktuální tabulka:

1. Rtyně 2 2 0 0 0 14:0 6

2. Kocbeře 2 2 0 0 0 8:4 6

3. Poříčí 2 2 0 0 0 6:2 6

4. Vítězná 2 2 0 0 0 6:2 6

5. Mladé Buky 2 2 0 0 0 6:4 6

6. Hostinné 2 1 0 0 1 8:4 3

7. Mostek 2 1 0 0 1 4:3 3

8. Rudník 2 1 0 0 1 7:7 3

9. Volanov 2 1 0 0 1 3:8 3

10. Libeč 2 0 0 0 2 4:6 0

11. Podhůří 2 0 0 0 2 2:5 0

12. Strážné 2 0 0 0 2 3:8 0

13. Janské Lázně 2 0 0 0 2 1:9 0

14. Hajnice 2 0 0 0 2 1:11 0

POJIZEŘÍ: Nováček ze Studence opět bodoval

Také na Liberecku se v sobotu a neděli hrála kompletní kola krajskýcha okresních soutěží. Z výsledků zaujala například další vysoká porážka Jablonečku v I. B třídě, stejně tak druhá výhra nováčka I. A třídy z Bělé, tentokrát na půdě Pěnčína. Nejvíce branek padlo na hřišti Mříčné.

Krajský přebor

Rovensko p. Tr. – Frýdlant 0:4 (0:2)

I. A třída

Lomnice n. P. – FC Pěnčín 4:1 (2:1)

Košťálov-Libštát – Rynoltice 1:3 (1:1)

TJ Sokol Pěnčín – Bělá 1:3 (1:0)

Hejnice – Horní Branná 5:0 (3:0)

I. B třída

Přepeře B – Studenec 2:2 (1:1)

Bozkov – Velké Hamry B 3:3 (1:1)

Lučany n. N. – Jablonec n. J. 6:1 (3:0)

Okresní přebor

Mírová p. K. – Martinice 8:1 (1:1)

Roztoky – Nová Ves 3:1 (3:0)

Mříčná – Stružinec 3:1 (2:0)

Vysoké nad Jizerou – Libštát 1:6 (1:3)

Benecko – Jilemnice 0:4 (0:2)

Okresní soutěž

Zálesní Lhota – SF Studenec 4:1 (2:0)

Víchová – Horka u Staré Paky 3:0 (3:0)

Tatobity – Bozkov B 3:0 (0:0)

Semily B – Kruh 1:5 (0:1)