Vrcholem fotbalového dění na trávníku ale povedené oslavy neskončily. Po hojně navštívené autogramiádě zúčastněných osobností následovaly koncerty skupin Driák a VzHáčka. No a končilo se jak jinak než v ranních hodinách.

A obecenstvo se při utkání rozhodně nenudilo. Padlo 13 branek, přičemž hosté se na výhru 7:6 pořádně nadřeli. Za prvé vinou kvalitního výkonu domácího mužstva, navíc jim zrovna dvakrát nepřál VAR. Video asistent rozhodčího totiž každou hraniční situaci rozhodoval ve prospěch hostitelů. Mimochodem v jejich dresu si zahrál i vrchlabský starosta Jan Sobotka. Neskóroval, namísto toho si odnesl nepříjemný zážitek z nastřelení míčem do obličeje. „Na závěr musím jednu omluvu. Ta patří panu starostovi, kterého Vašek Koloušek nechtěně trefil balónem,“ kál se sám šéf pozvaného týmu Horst Siegl v rozhovoru pro Deník.

To už se ale v krásném sportovním areálu oči přítomných diváků soustředily na známé osobnosti nejen z kopané. Fotbalisté Václav Koloušek, Horst Siegl, Petr Voříšek či Ladislav Vízek, k tomu třeba zpěvák Sagvan Tofi, ti všichni a spousta dalších přijeli oslavy 100 let vyšperkovat exhibičním zápasem proti místní staré gardě.

Byl to v sobotu pro vrchlabskou kopanou velký den. Od samého rána na stadionu ve Vejsplaších probíhaly plánované oslavy výročí 100 let fotbalu ve městě a stovky návštěvníků se rozhodně nenudily.

