Šlágr pro lídra, senzace v Žacléři, Csaplárova past v Hostinném či hattrick Mečíře. Řada událostí byla k vidění v sobotním programu 20. kola Pivovar Trautenberk Okresnho přeboru mužů na Trutnovsku. Za zmínku navíc stojí poskočení Volanova na třetí příčku nebo desetiminutový obrat Bílé Třemešné ve Rtyni v Podkrkonoší z 0:2 na konečných 3:2.

Ivan Klečka z Poříčí u Trutnova právě snižuje stav derby s Volanovem, nakonec se přesto ze tří bodů radoval favorit. | Foto: FK Poříčí u Trutnova

Dvacáté dějství nejvyšší okresní soutěže nejen, že bylo jubilejní, zároveň ale nabídlo zápasy, jejichž výsledky byly velmi důležité pro zbytek sezony. Předně se hrál souboj prvního s druhým. Dále se čekalo, který tým z dolních pater tabulky zaboduje proti papírovým favoritům.

Odpovědi jsou známy. V souboji dvou Spartaků uspěl ten hajnický a lídr tabulky tak má na Pilníkov rázem náskok šesti bodů a ještě neodehraného utkání k dobru. Co víc, na poražené se v tabulce nebezpečně dotáhly celky Volanova a Bílé Třemešné. Bodově se mohl nováčkovi soutěže vyrovnat i žacléřský Baník, to by ale nesměl senzačně na domácí půdě podlehnout jarní štice z Vítězné!

A spodní část tabulky? Poslední Poříčí u Trutnova bez bodu. Stejně tak patnáctá Jiskra Bohuslavice nad Úpou, čtrnácté Podhůří, třináctý Libotov a dokonce i nyní už dvanácté Strážné, které se trestuhodně nechalo obrat o tři body v Hostinném, kde ještě v 57. minutě vedlo o dvě branky, aby v 88. minutě domácí Michal Stránský otáčel stav na 3:2.

Mimochodem stejný počin se povedl Bílé Třemešné ve Rtyni v Podkrkonoší. Domácí vedli dvěma góly Šulitky 2:0, hosté ale v rozmezí od 61. do 71. minuty třikrát skórovali a zásluhou Kisse, Hubky a Holuba si odvezli všechny tři body.

Naprosto suverénním způsobem si počínali rivalové z Mladých a Starých Buků. Soupeře z tabulkového suterénu přehráli 4:0 respektive 7:1.

Okresní přebor, 20. kolo

Hajnice – Pilníkov 4:2 (3:1). Branky: M. Škoda 2, Böhm 2 (1 z pen.) - Starý, Meliš. Rozhodčí: Beránek. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (49. Turner). Diváci: 180.

Ač domácí fotbalisté hráli od 49. minuty o deseti, zkušeně si vítězství proti druhému celku tabulky pohlídali. Skvělou jarní formu dvěma góly potvrdil kanonýr Martin Škoda.

Poříčí u Trutnova – Volanov 2:3 (1:1). Branky: O. Taláb, Klečka - M. Voňka 2 (1 z pen.), M. Poul. Rozhodčí: J. Wiesner. ŽK: 2:1. Diváci: 120.

Trutnovské derby. Tedy zápas, který jak se říká, nemá favorita. Tím papírovým však byli hosté a výhru si ze hřiště posledního celku tabulky i odvezli. Znovu se dvakrát prosadil Marek Voňka a jeho tým se po utkání posunul již na třetí příčku.

Žacléř – Vítězná 0:3 (0:2). Branky: Gábriška 2, Balghouthi. Rozhodčí: Mader. ŽK: 4:2. Diváci: 85.

Překvapení kola - jednoznačně! Vítězná do jara vstoupila vydřeným vítězstvím 1:0 nad Poříčím a v dobré náladě si tři body odvezla i z horké žacléřské půdy. Na svědomí to měli zahraniční střelci. Slovák Gábriška álil přesně dvakrát, Tunisan Balghouthi jednou.

Rtyně v Podkrkonoší – Bílá Třemešná 2:3 (1:0). Branky: O. Šulitka 2 - Kiss, Hubka, M. Holub. Rozhodčí: Lamberský. ŽK: 2:3. Diváci: 120.

Těžké váhy z první poloviny tabulky se potkaly ve Rtyni. Zatímco pro domácí Baník šlo na jaře o již třetí soutěžní duel, pro Sokol to byla jarní premiéra. Zpočátku domácí diktovali tempo a vedli 2:0, po hodině hry za to ale vzali hosté a na Dubinu se vezly cenné tři body.

Staré Buky – Bohuslavice nad Úpou 7:1 (2:1). Branky: Pálinkáš 2, Křižovič, Šošovička, Pištora, P. Knap, Merta - O. Křížek. Rozhodčí: Přiklopil. ŽK: 1:1. Diváci: 85.

Před týdnem devítigólová potupa od rivala z Pilníkova, teď vysoká výhra nad Bohuslavicemi. Starobučtí to zatím na jaře mají hop nebo trop, tentokrát ale vlastní diváky potěšili parádní kanonádou.

Rudník – Libotov 6:1 (3:0). Branky: Mečíř 3, Balog, J. Frýba, P. Stránský - J. Pitro. Rozhodčí: L. Nývlt. ŽK: 1:1. Diváci: 70.

Jednoznačnou partií byl také souboj Rudníku s Libotovem. Nováček si jistě hodně dobře zapamatuje jméno Martina Mečíře. Tento borec totiž Libotovu dvě branky vstřelil už na podzim při vítězství 5:1 a nyní zaznamenal dokonce hattrick!

Mladé Buky – Podhůří 4:0 (2:0). Branky: Sucháň z pen., Kancok, Štěpánek, Martin Dvořák. Rozhodčí: Brodina. ŽK: 1:3. Diváci: 80.

Zní to neuvěřitelně, ale za jeden jediný zápas získali fotbalisté Mladých Buků více bodů než v loňském roce za celé jaro (2). Výhra nad Podhůřím byla navíc naprosto suverénní.

Událost zápasu, jak ji domácí oddíl popsal ve zprávě z utkání: „Utkání se příliš nevydařilo hlavnímu rozhodčímu, který odpískal penaltu pro domácí za souboj tělo na tělo, na konci prvního poločasu vyloučil hostujícího Mlejnka, aby si to na konci přestávky rozmyslel, což se bohužel hostující hráč dozvěděl až když byl ve sprše.“

Hostinné – Strážné 3:2 (0:2). Branky: J. Novotný, L. Kracík, M. Stránský - Janda 2. Rozhodčí: J. Šeda. ŽK: 2:2. Diváci: 90.

Trenér Josef Csaplár by měl radost. Jeho past totiž v sobotu sklapla v Hostinném. Zkušený celek Strážného na hřišti Tatranu vyhrál poločas o dvě branky, na trefy Václava Jandy ale domácí po pauze odpověděli třemi góly, když poslední dvě vsítili v závěrečných minutách hry.