Ve středu byl soubojem Trutnova s Chlumcem nad Cidlinou rozehrán Pohár AGRO CS, do něhož mohly své týmy hlásit účastníci krajských a vyšších soutěží. Už tuto sobotu se o slovo přihlásí Červnový pohár Okresního fotbalového svazu Trutnov.

V něm dostaly prostor oddíly z Trutnovska a dle slov předsedy OFS Marka Pilného je potěšující, v jakém počtu ji využily.

„Účast, kdy je dospělých 27 družstev, mladších žáků 10, starší přípravky 16, mladší přípravky 9 a MINI přípravky 5, je opravdu nad očekávání! Minulý rok jsme Červnový pohár „vařili“ na poslední chvíli a nikdo nevěděl, co to bude všechno obnášet. Letos jsme ho avizovali dlouho dopředu, proto kluby měly možnost s tím jakž takž počítat, stejně tak se soutěžemi mládeže. Takže ano super, děkuji všem za zájem a přeji hodně převážně pozitivních okamžiků u utkání ať už jako hráč, trenér, divák nebo kdokoliv další,“ nechal se slyšet šéf okresního fotbalu v obsáhlém rozhovoru pro Krkonošský deník.

O víkendu vše odstartuje a hned na úvod v dospělé kategorii budou diváci moci sledovat ty největší šlágry. Vždyť například do Dolní Kalné přijedou fotbalisté Hostinného, hráči Starých Buků se do Volanova mohou vydat klidně na kole, stejně tak to k sobě mají kousek týmy Poříčí a Libče nebo Mostku a Bílé Třemešné.

V sobotu a neděli se tak bude na co koukat a Krkonošský deník bude samozřejmě dění na fotbalových trávnících od sobotního večera poctivě mapovat.

Program 1. kola Poháru OFS Trutnov

Sobota 14.00: Pilníkov – Horní Maršov, Svoboda nad Úpou – Bohuslavice nad Úpou (oboje skupina Trutnovsko). 17.00: Žacléř – Rudník, Dolní Kalná – Hostinné (oboje skupina Liga A), Úpice – Mladé Buky, Volanov – Staré Buky (oboje skupina Liga B), Poříčí u Trutnova – Libeč (skupina Trutnovsko), Mostek – Bílá Třemešná (skupina Královédvorsko).

Neděle 15.00: Hajnice – Vítězná (skupina Královédvorsko). 16.00: Černý Důl – Strážné. 17.00: Kunčice nad Labem – Lánov (oboje skupina Vrchlabsko), Lampertice – Bernartice/Žacléř B, Kuks – Starý Rokytník (oboje skupina Mix).

Červnový pohár Okresního fotbalového svazu se hraje hned v několika věkových kategoriích a nutno zmínit, že jako první jej rozehrály MINI přípravky. Těm v turnajových termínech náleží povětšinou čtvrtky a v úvodním dějství byly k vidění tyto výsledky: Bílá Třemešná - Dvůr Králové nad Labem 9:3 (5:0), Hostinné - Bílá Třemešná 6:7 (4:0) a Dvůr Králové nad Labem - Hostinné 9:11 (7:4).