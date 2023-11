Dvanácté dějství Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů nabídlo šest výher domácích mužstev a dva úspěchy hostů. Hlavně ale dohromady 47 branek v osmi zápasech a hned tři hattricky. Zaznamenali je pilníkovští Aleš Starý s Pavlem Melišem a David Holas z Podhůří. Ještě o gól víc nastřílel hajnický Martin Kejzlar.

Fotbalisté Libotova a Strážného spolu na těžkém terénu svedli bitvu, která se divákům musela líbit. Vyrovnaný zápas nakonec vyhráli domácí hráči 3:2. | Foto: FK Strážné

Ke svému cíli na Trutnovsku pomalu ale jistě spěje podzimní část Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů a jednotliví účastníci soutěže na poslední chvíli dohánějí, co nestihli v dosavadních kolech.

Tak například fotbalisté Hajnice si poprvé v sezoně vytvořili opravdu luxusní náskok, když ve šlágru celého podzimu přehráli druhý Žacléř suverénně 8:0 a Baník se jim teď na záda dívá s pětibodovým mankem.

Volanovští zase ve 12. kole vyhráli v Bílé Třemešné a tradičnímu rivalovi nedovolili odskočit na rozdíl osmi bodů, což hrozilo při případné výhře domácího Sokola.

V důležitých zápasech si místo ve středu tabulky vybojovaly celky Starých a Mladých Buků, poslední příčku v důležité bitvě proti Strážnému opustil nováček z Libotova, který velkou bitvu ovládl výsledkem 3:2.

Okresní přebor II. třídy

Hajnice - Žacléř 8:0 (4:0). Branky: Kejzlar 4, M. Škoda 2 (1 z pen.), Vrbenský, Viesner. Měl to být vrchol podzimní části. Na zrekonstruované hřiště v Hajnici si také našly cestu dvě stovky diváků a ty očekávaly vyrovnaný souboj. Jenže předpoklady roztrhal na cimpr campr už během prvního poločasu domácí šutér Martin Kejzlar, jenž sám zařídil přestávkový stav 4:0. Po pauze lídr tabulky pokračoval ve stoprocentním soustředění a druhému celku tabulky nakonec nadělil osmičku!

Pilníkov - Bohuslavice nad Úpou 10:1 (4:1). Branky: Meliš 3, Starý 3, P. Andrle 2 (1 z pen.), J. Hospodka, Duong - Milo. Fotbalisté Bohuslavic nad Úpou v sezoně už několikrát ukázali, že když se jim sejde sestava, dokáží potrápit i soupeře z vrchní poloviny tabulky. Na hřišti třetího Pilníkova šlo ale o jiný případ. Nováček byl od úvodních minut jasně lepší, domácí mladíci si zápas doslova užívali a soupeři nakonec načepovali desítku. Hattricky se blýsklo obávané pilníkovské duo Aleš Starý & Pavel Meliš.

Fotbalisté Volanova drží kontakt s čelem tabulky.Zdroj: Veronika FiebingerováBílá Třemešná - Volanov 1:3 (0:1). Branky: Jan Jákl - Mostecký 2, J. Kužel. Na Dubině se potkali dva velmi vyrovnaní soupeři a domácí měli na čtvrtém místě výjimečnou příležitost odskočit konkurentovi z páté pozice na rozdíl osmi bodů. V první půli tomu i vše nasvědčovalo, domácí byli lepší, vytvářeli si šance, ty ale nedokázali proměnit. Vše vyvrcholilo neproměněnou penaltou a z protiútoku inkasovanou brankou. Brzy po pauze Sokol vyrovnal, záhy však podruhé inkasoval a výhru už si hosté zkušeně pohlídali.

Rudník - Staré Buky 1:4 (0:3). Branky: J. Matějka z pen. - Pálinkáš, P. Knap, D. Kovář, Merta. Také v Rudníku se potkali tabulkoví sousedé, na hřišti to ale nevypadalo. Domácí už před utkáním bojovali se složením sestavy a na trávníku to bylo znát. Hosté byli lepším týmem, už po dvaceti minutách vedli rozdílem tří branek a duel nakonec dovedli k naprosto zaslouženému vítězství. Odměnou jim bylo přeskočení svého sobotního soupeře a posun na sedmou příčku.

Rtyně v Podkrkonoší - Hostinné 2:0 (1:0). Branky: O. Šulitka, V. Prouza z pen. Jasného favorita měl duel Baníku Rtyně s Tatranem Hostinné. Domácí na svém hřišti body ztrácejí zřídka, navíc Tatran venku dokázal na podzim získat jen jeden bod. Předpoklady se začaly naplňovat ve 20. minutě, kdy skóre zápasu otevřel svou šestou trefou v sezoně Ondřej Šulitka. Stejný hráč po pauze napálil spojnici břevna a tyče, aby konečnou podobu výsledku zařídil z penalty za hru rukou Prouza.

Výsledek trutnovského derby potěšil více domácí.Zdroj: FC Mladé BukyMladé Buky - Poříčí u Trutnova 3:1 (1:0). Branky: Folc 2 J. Kahoun - Štejfa. Mladobučtí měli v trutnovském derby proti Poříčí stejnou příležitost jako již zmiňovaný třemešenský Sokol. Také oni mohli jednomu ze svých pronásledovatelů utéct na rozdíl osmi bodů. A v tomto případě se to i povedlo. Domácí nasměroval k důležitému vítězství brzký gól Adama Folce a chvíli po pauze zvyšoval na 2:0 Kahoun. Když se pak deset minut před koncem prosadil Folc podruhé, bylo jasné, kde že zůstanou body. Trefa Štejfy byla jen čestným úspěchem hostujícího mužstva.

Podhůří - Vítězná 6:2 (2:1). Branky: D. Holas 3, Smejkal 2, S. Pavlů - Špůr z pen., vlastní (Lněnička). Podobně jako v Hajnici, také na hřišti Podhůří nabídli aktéři zápasu divákům osm branek. Také zde vyhráli domácí, když soupeře z Vítězné přehráli výsledkem 6:2. Prim hrál třígólový David Holas, dva góly vstřelil matador Zdeněk Smejkal. Domácí měli utkání pod kontrolou a definitivně jej rozhodli za stavu 2:1, když se v rozmezí od 60. do 66. minuty trefili třikrát. V tabulce mají nyní oba celky shodně 12 bodů.

Libotov - Strážné 3:2 (2:2). Branky: Vršecký, T. Novotný, J. Pitro - Janoch, Zárybnický. Dva soupeři z úplného dna tabulky se potkali v Libotově. Na těžkém terénu, který poznamenal sobotní přívalový déšť, působili v první půli svěžeji hosté. Kdyby bylo o jejich vítězství už o přestávce rozhodnuto, nemusel by se nikdo divit. Děr v libotovské obraně ale Strážné využilo pouze dvakrát a jelikož soupeř pokaždé přispěchal s gólovou odpovědí, šlo se do kabin za stavu 2:2. To i díky penaltě, kterou soupeři lapil domácí Michal Petr. Po přestávce nováček prostřídal sestavu a vycítil šanci na tříbodový zisk. Ten domácí doslova vydřeli, když v 77. minutě po akci Vršeckého rozhodl zápas Jakub Pitro.

Libotovský gólman Michal Petr právě chytá pokutový kop Vladimíru Pokornému ze Strážného.Zdroj: FK Strážné