Na podzim toho za žacléřský Baník moc neodehrál. Vlastně nějakých šest zápasů a v nich dohromady něco málo přes 300 minut. O to víc si musel Martin Skála (26) užít svůj první letošní duel v dresu rezervy Baníku.

Ta sídlí v Lamperticích a před týdnem ji čekal souboj proti Radvanicím v Čechách. Ten domácí zvládli s noblesou, rivala rozstříleli 10:2 a šestadvacetiletý Skála se na výsledku podílel čtyřmi góly a navrch třemi asistencemi.

Lampertickou desítku dočepoval Skála. Tyrner Prosečnému nasázel šest (!) branek

Martine, jak jste si užil svůj první letošní zápas za béčko Baníku a kdy jste se rozhodl, že si půjdete zahrát?

Osobně jsem si ho velmi užil a dle mého i celý náš tým. Vůbec po odloženém sobotním utkání áčka ve Rtyni. I proto jsem se rozhodl k tomu jít si zahrát za béčko.

Martin SkálaZdroj: archiv DeníkuRadvanice jste přehráli výsledkem 10:2, v prvním poločase to ale až takový koncert nebyl. Trápil vás soupeř hodně?

Rozhodně jsme už v prvním poločase měli více ze hry, soupeř ale dobře bránil a my zahazovali šance. Já konkrétně jsem zahodil rovnou dvě.

Ve 24. minutě jste otevíral střelecký účet utkání a po pauze přidal další tři branky. Kde se ve vás vzala taková palba?

Počasí tomuhle zápasu ve druhém poločase vůbec nepřálo, byla strašná zima, také proto jsem se rozhodl více hýbat, hlavně pořádně běhat, což se vyplatilo.

Dokázal byste si vzpomenout, jak branky padaly, kdo vám při nich asistoval a která se vám líbila nejvíc?

Většinou góly padaly po našich povedených akcích, taky jsem při řadě z nich stál ve správný čas na správném místě. Skvělé asistence si připsali Mádle, Mach, Vondrák. První branka byla ze všech nejlepší, byla to nádherná průnikovka mezi obránce od Macha, já poté jen propálil gólmana.

Utkání se vám povedlo na výbornou a ke čtyřem gólům jste přidal ještě tři přihrávky. Co vás v životě těší víc, branky střílet nebo připravovat?

Žádný gól mě nikdy neurazí (usmívá se). Avšak spíše se přikláním k tomu branky radši připravovat než sám střílet.

Je vám šestadvacet, ale v poslední době jste laboroval se zraněním. Jak jste momentálně na tom?

Samozřejmě na to musím brát ohled, ale momentálně se cítím dobře.

Blíží se zimní přestávka. S jakými pocity do ní Baník půjde? V okresním přeboru atakujete nejvyšší pozice.

Dle mého a myslím si, že i za celý tým mohu říci, že podzim se nám vyvedl. A to i přes to, že každý zápas máme jinou sestavu, především tedy kvůli pracovním směnám. Jsem si však jistý, že v zimní přípravě pořádně zabereme a budeme atakovat přední příčky i na jaře.

Loni vyhrála okresní přebor Hajnice, postup do I. B třídy však odmítla. Pokud by se letos situace opakovala a vy skončili třeba na druhém místě, měli byste o krajskou soutěž zájem?

Rozhodně zůstaneme nohama na zemi a posbíráme ještě nějaké zkušenosti v okresu. Máme v Žacléři ještě dost mladý tým.

Momentka z utkání Slavia Praha vs. AS Řím.Zdroj: DeníkNyní odbočím od okresního fotbalu. Sledoval jste ve čtvrtek počínání českých zástupců v Evropě? Co jste říkal na všechny tři zápasy a jak myslíte, že naše týmy ve svých skupinách dopadnou?

Ano sledoval. Jsem slávista a zápas proti AS Řím mě hodně potěšil. Naopak Sparta na Rangers mě lehce zklamala, čekal jsem od ní alespoň bod. No a Plzeň si to doma s Dinamem pohlídala, věřím, že všichni tři naši zástupci postoupí a náš koeficient se ještě více zvedne.

Blíží se také letošní závěrečný sraz nároďáku. Jak podle vás dopadnou utkání v Polsku a doma s Moldavskem?

Popravdě se mi nároďák poslední dobou moc nelíbí, ale věřím, že poslední dva důležité duely naši reprezentanti zvládnou a na šampionát jistě postoupí.

V sobotu áčko Baníku hostí Libotov, Lampertice se představí v Libči. Jak se těšíte na tradiční „poslední výkop“ a kde ho má mužstvo naplánované?

Jelikož naše hřiště nyní představuje spíše bazén, utkání s Libotovem se odehraje v Trutnově na umělé trávě. Posledního výkopu, který se koná u nás na hřišti, se bohužel nezúčastním, mám pracovní víkend.