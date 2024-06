Tak jako každý týden se vracíme k předešlému víkendovému dění na okresních fotbalových trávnících rozhovorem s jedním z nejpilnějších střelců kola. Tentokrát padla volba na mladíčka Tomáše Reginu, jenž ve III. třídě mužů pěti góly režíroval výhru Janských Lázní na hřišti Bernartic.

Tomáš Regina (na snímku vlevo v bílém dresu Janských Lázní) patří v této sezoně k oporám pátého celku tabulky. | Foto: Groundhopping & Ultra

Fotbalisté Janských Lázní ve III. třídě na Trutnovsku podruhé během dvou týdnů suverénně přehráli poslední tým tabulky Bernartice. Po osmigólové kanonádě z domácího prostředí, vyhráli tentokrát na půdě soupeře 7:0.

Kolik mužstev opustí okresní přebor? A která to na Trutnovsku nakonec budou?

Tomáš Regina kope za Janské Lázně.Zdroj: Groundhopping & UltraPěti góly se o to přičinil dvacetiletý Tomáš Regina. Šikovný mladíček dorovnal svůj dosavadní střelecký účet v sezoně a momentálně je v JAKO Okresní soutěži III. třídy na deseti gólech.

V aktuálním soutěžním ročníku schází Janským Lázním odehrát dva zápasy a spolu se svými spoluhráči by Regina jistě rád uhájil minimálně pátou příčku, na které se Sportovní klub z úpatí Černé hory před sezonním finišem nachází.

Tomáši, v neděli jste nastřílel do sítě Bernartic pět branek. Hádám, že to byl váš dosud střelecky nejpovedenější zápas za tým dospělých, je to tak?

Ano je to tak. Za toto utkání jsem nastřílel stejně branek, jako za celý dosavadní průběh sezony, takže se to dá považovat za můj nejpovedenější zápas, minimálně co se gólů týče (usmívá se).

Vzájemná bilance 17. 05. Janské Lázně

– Bernartice 8:0 (6:0) 02. 06. Bernartice

– Janské Lázně 0:7 (0:2)

V utkání jste splnili roli velkého favorita. Jak jste si zápas užil a snažil jste se nastřílet co nejvíc branek?

Zápas jsem si užil po všech stránkách. Panovalo skvělé počasí, sešla se nám dobrá sestava a ani doprovod našich fanoušků z Jánek nikdy nezklame. Každý zápas se snažím nastřílet co nejvíce branek, ale nedaří se mi to tak často a rozhodně ne v takovém množství, jako tomu bylo v tomto utkání.

Jak byste jednotlivé trefy popsal a která z nich byla nejpovedenější?

Většina gólů vznikla centrem za obránce soupeře a následnou trefou do sítě. Tato taktika mi velmi vyhovovala. Nejvíce se mi líbila třetí branka, protože v dospělém fotbale jsem hattricku dosáhl vůbec poprvé.

Lánov i Mostek do přeboru? Ve III. třídě zbývá vyřešit několik posledních otázek

Proti Bernarticím jste se trefil už v polovině května v dohrávce z podzimu. Je to tedy váš oblíbený soupeř?

Oblíbený přímo ne, protože někdy se tým Bernartic nesejde ani v jedenácti lidech, jak tomu bylo při dohrávce, a hra potom není tak záživná. Nicméně musím jejich tým pochválit, že zápas v osmi hráčích odehrají naplno od začátku až do konce.

Mimochodem zatím na svém kontě máte deset branek. Loni jich bylo jedenáct. Pokusíte se tuto metu překonat?

Určitě ano! Do konce sezony zbývají po páteční dohrávce dva zápasy a doufám, že skóre z loňského ročníku minimálně dorovnám.

TOP kanonýři III. třídy 40 branek: Tomáš Tyrner (TJ Sokol Malé Svatoňovice). 30 branek: Daniel Haider (TJ Jiskra Horní Maršov). 19 branek: Martin Jakoubek a David Špička (oba TJ Sokol Prosečné). 18 branek: Jakub Fanta (Jiskra Kuks) a David Horváth (TJ Jiskra Libeč). 16 branek: Jakub Piwko (Fotbalový klub Mostek) a Josef Těžký (TJ Jiskra Libeč a TJ Bernartice). 15 branek: Jan Lelek (TJ Lánov) a Patrik Múka (TJ Sokol Malé Svatoňovice)… Tomáš Regina s 10 trefami na 22. místě…

V dresu janskolázeňských mužů kopete už od dorostu a v první sezoně jste si zahrál i s tátou. Jste rád, že vás stihl a nemrzí naopak, že vám spolupráce na hřišti nevyšla i déle? Proč vlastně končil?

SK Janské Lázně hraje III. třídu na Trutnovsku.Zdroj: Groundhopping & UltraTáta se k fotbalu vrátil právě kvůli mému startu za muže. Opět se po letech dostal do tempa, bavilo nás hrát spolu, ale bohužel při našem prvním společném nástupu v základní sestavě si po čtyřech minutách vyhodil koleno a přetrhal si většinu vazů. Tím jeho fotbalová kariéra bohužel skončila.

Před dvěma lety Janské Lázně sestoupily z okresního přeboru. Co týmu chybí k tomu, aby se do vyšší soutěže vrátil.

Při mých začátcích rozhodně nebyla tak dobrá parta a řekl bych, že to mělo velký vliv na náš sestup. Aktuálně máme dobře naladěný tým, skvělou a hlavně stálou obranu. Nicméně nám chybí góly, které jsou k předním příčkám tabulky klíčové.

Jak už jsem zmínil, do konce sezony vám zbývá odehrát poslední dva zápasy. Na kolik bodů si v nich věříte?

Vzhledem k návratu některých hráčů na závěrečné duely sezony si myslím, že tři body z každého utkaní nejsou nereálné.

V páteční dohrávce vloženého 17. kola pomohl Tomáš Regina k vítězství svého celku nad Lamperticemi 2:0. Ve zbývajících duelech sezony čeká Janské Lázně soupeř z Radvanic v Čechách a na závěr cesta do Libče.

Sport, to není jen fotbal. Jaké jiné aktivity vás naplňují, při čem nejradši relaxujete?

Kromě fotbalu v zimě jezdím na snowboardu, rád se věnuji splitboardu a v létě propojuji sport s relaxem v podobě rybaření.

Za rohem je EURO 2024. Chystáte se do Německa na nějaký duel vyrazit? A jaké vlastně dáváte našim fotbalistům šance?

Do Německa se sice nechystám, nicméně plánuji sledování EURA v naší klubové hospůdce na hřišti. Co se českého týmu týče, doufám, že se dostane co nejdál a budeme na hráči moct být hrdí.

V Janských Lázních se fotbalisté i diváci mohou pochlubit příjemným fotbalovým areálem.Zdroj: Groundhopping & Ultra