Není nad to, když si někdo umí udělat srandu sám ze sebe. Jeden takový případ o víkendu nabídla krajská soutěž JAKO I. B třídy na Královéhradecku. Přesněji utkání mezi Úpicí a Skřivany. Hosté do Podkrkonoší přijeli v roli papírového favorita a nebýt několika zákroků domácího gólmana Seidela, možná by si tři body zajistili už v úvodním poločase zápasu.