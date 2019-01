O tom, že je nutné mít fungující pořadatelskou službu i v zápasech mládežnických kategorií, se naposledy přesvědčil fotbalový klub Sparta Kolín. Disciplinární komise jej potrestala pokutou za to, že po skončení utkání divize starších žáků došlo k napadení asistenta rozhodčího jedním z diváků. Bez trestů nevyvázli ani mladí hosté z Vlašimi.

„Divák vyběhl ze skupinky příznivců hostí do středu hrací plochy a zezadu plácl asistenta rozhodčího oběma rukama do krku,“ popsal rozhodčí Vnuk v zápise vrchol zloby, která se po závěrečném hvizdu sesypala na něj a jeho dva kolegy Holého s Kratochvílem.

Odstartovala ji vítězná branka, kterou domácí vstřelili v nastavení. Hosty mrzela o to víc, že podstatnou část zápasu odehráli bez hráče vyloučeného už v deváté minutě za zmaření šance (trest na 1 SU).



„Funkcionáři hostí začali vykřikovat, že v žácích se nenastavuje, a to se přeneslo i na diváky,“ nepochybovali Vnuk a spol. o tom, co situaci vyostřilo.

Jedné z vulgárních urážek se měl dopustit i čtrnáctiletý brankář Vlašimi, který inkasoval červenou kartu po závěrečném hvizdu.

Hosté podali začátkem týdne proti oběma vyloučením protest. Argumentem, že na sudího křičel někdo zpoza branky, ale disciplinárku neobměkčili. Gólman si nezahraje pět zápasů.



Žďuchanec, jehož původce se nepodařilo identifikovat ani za pomoci přivolaných policistů, se sice obešel bez následků pro asistenta, nikoli ale pro pořádající oddíl. Na zapamatovanou míří do Kolína „mírná“ dvoutisícová pokuta.



„Pořadatelská služba vůbec nefungovala,“ vylíčil rozhodčí, který měl za to, že kromě hlavního pořadatele nejspíš na utkání už žádný další nebyl.