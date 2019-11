Je skoro s podivem, že si hosté z Mělnicka odvezli kromě porážky „jen“ jedenáct žlutých a jedinou červenou kartu, navíc rovněž kontroverzní. Jak ukazují svým způsobem tragikomické videozáznamy pořízené ve druhém poločase jedním z přihlížejících, nešlo o ojedinělý přehmat na úkor Vysoké, ani nesprávné rozhodnutí v nějaké nepřehledné situaci. Ostatně posuďte sami.

Po přerušení hry v době, kdy míč z kopačky Pražáka směřuje do sítě, se hosté mohli jen domnívat, proč praporek vyletěl vzhůru. Prý snad útočný faul?!

Střih. Stejný asistent znovu v akci po pasu na Pražáka rozbíhajícího se evidentně z vlastní poloviny. Tentokrát ofsajd.

„Špatný den“ sudích pokračoval i na opačné polovině hřiště. Druhý penaltový zákrok by hosté po tom, jímž hned v úvodu prohrávali, asi i kousli. Nesmělo by mu ovšem předcházet evidentní hraní rukou jednoho z domácích. Kvasnička jej měl jako na talíři, hosté se ozvali. Píšťalka nikoli. Až po pár vteřinách a kvůli něčemu jinému.

Podle hostů bylo podobných přešlapů ještě mnohem víc. Místo odpískané penalty karta za simulování. Vyloučení po 23 minutách: druhá žlutá pro jediného hráče měla padnout poté, co si jeho poměrně nevinnou větu směrem k protihráči vztáhl asistent rozhodčího na sebe. Jednoho z klíčových hráčů sestavy trenér raději ze hřiště stáhl.

Stejná trojice rozhodčích řídila zápas Vysoké i tři týdny zpět v souboji s jedním z nováčků. Ani po něm nelétala z kabiny na výkony arbitrů zrovna chvála, Škvorec ale Gabčo (v utkání 6 gólů) a spol. i tak vypráskali 7:2. Proč se nyní ocitli v ještě větší nemilost, fotbalisté z Kokořínska asi tuší. Nahlas ale mluvit nechtějí. Že by obava z další pomsty? Vždyť o nadcházejícím víkendu už jede dvojice Kvasnička – Hlavnička řídit další zápas Škvorce.

„Skvělé utkání proti vynikajícímu soupeři. Divím se, že s tak výborným mužstvem nehrají Holubice v popředí tabulky. Zejména jejich střední záložník byl k neudržení. Sice měl nadváhu, ale svou kreativitou byl pro naše hráče k nezastavení. Rovněž obě křídla domácích podala nadstandardní výkon. Takové plejery musí Holubicím závidět všichni. V neděli by u nich totiž nevyhrála ani druholigová Jihlava,“ zvolil po vydýchání zápasu ironický tón trenér a šéf klubu Václav Řízek.

Ani jeho oddíl dříve nepatřil mezi svaté a zapletl se do kauzy s ovlivňováním rozhodčích. Podle Řízka jde ovšem o pověst z minulosti, nyní už prý mají svědomí čisté.

Někdo jiný ale zjevně ne…

Předseda Sokola Holubice František Mareš se s přímou otázkou Deníku, zda byl zápas ovlivněný rozhodčími, vypořádal do telefonu následovně: „Nevím, těžko říct. Od nás určitě ne, nebo o tom nevím,“ reagoval. „Rozhodčí pro nás písknul dvě penalty, ale řekl bych, že obě byly. Hosté dostali asi deset žlutých, my rovněž nějakou. Oni ale od začátku kritizovali, zlobili se, nadávali. Nevím, co k tomu víc říct,“ řekl a přiznal, že být v roli soupeře rozhodčí by rovněž zrovna nechválil.

Co na takovou „reklamu“ na krajský fotbal říká vedení svazu?