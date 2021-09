„Takový výsledek na této úrovni asi opravdu v posledních letech nepamatuji. Za dobu mého působení ve funkci, což je osm let, určitě ne. Nejvíc dostávaly možná Blšany, když končily, ale to bylo kolem patnácti branek,“ pátral v paměti sekretář ústeckého krajského fotbalového svazu Miloš Vitner.

Střekov kdysi býval fotbalovou baštou, která patřila dokonce mezi špičku v kraji. Jenže poté, co ze zdravotních důvodů skončil dlouholetý předseda Ivo Zíka, se zdejší fotbal začal čím dál tím víc potápět.

Příchod Aleše Fialy, přesun odrostlých dorostenců druholigového FK Ústí nad Labem – nic zatím spolehlivě nezabralo. Nejen zdejším fanouškům se na tuto situaci špatně dívá. Telefon Deníku po dotazu na názor na současný stav střekovské kopané položil i zmiňovaný Zíka.

Znovu vystavět zpustošené hradby se klub, jenž má svou základnu pod střekovským hradem, snaží pod vedením Bohdana Stakiče. Jenže i jemu zatím hází osud klacky pod nohy, po úvodních kolech přešel do stavu zraněných.

„Na marodce nejsem jediný, dalších několik hráčů nemohlo z jiných důvodů, zatím to tak nějak lepíme,“ popisoval po zápase, který odehrál Střekov proti jednomu z favoritů soutěže v pouhých jedenácti lidech. „Nezlobte se, ale k tomu zápasu už se nechci vyjadřovat,“ byl ještě stručnější kapitán Lukáš Habrdle.

Nebyl to však první zápas, který se Střekovu nepovedl. Na úvod schytal rychtu 0:11 v Klášterci nad Ohří, kde měl na střídačce jen o jednoho hráče víc. „V říjnu by nám měly přijít nějaké posily a mělo by se to trochu zlepšit. Další rozšíření kádru očekáváme v zimě,“ upíná se k naději Stakič s tím, že to snad prozatímní otloukánek soutěže nějak vydrží.

Fakt, že Střekov znovu přihlásil I. A třídu, ale překvapil mnohé, a to nejen z řad soupeřů. Loni totiž před přerušením soutěže prohrál Střekov všech osm zápasů se skóre 3:38! „Snad soutěž letos nezabalí, uvidíme, co přinese zima,“ věří nejspíš i za celý svaz Vitner.

Deutsch: Věřím, že nám vysoká výhra neuškodí

Výsledek 21:0 nemusí zamávat pouze se Střekovem. Vysoká výhra by mohla nechat usnout na vavřínech i fotbalisty Neštěmic. "Já doufám, že tomu tak nebude. Naopak věřím, že nám to může pomoci, protože teď jsme třeba některé šance neproměňovali, ale ti hráči si teď osahali, že góly dávat umí. Mohlo by je to uklidnit a v dalších utkáních to vylepšit jejich koncovku," věří trenér Českého lva Jan Deutsch.

I pro něj bylo takto vysoké vítězství novinkou. "Na úrovni krajského dospělého fotbalu si asi nic podobného nepamatuji. Možná rozdíl kolem deseti branek, ale tohle je rarita," nechal se slyšet.