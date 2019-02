/ROZHOVOR/ Fotbalisté Chrudimi padli po bojovném výkonu na hřišti Jihlavy 0:2. Přesto lze vidět na jejich herním projevu progres. Zejména v obranné fázi to nováčkovi šlape, v úvodu propustná obrana Chrudimi neinkasovala před duelem v Jihlavě gól dlouhých 250 minut a stoper Petr Drahoš zlepšení kvituje.

Jak jste spokojeni s předvedeným výkonem na hřišti vedoucí mužstva tabulky?

Můžeme být spokojeni maximálně s prvním poločasem. Neinkasovali jsme gól, nepouštěli jsme soupeře do šancí, nějaké jsme si vytvořili, takže jsme splnili to, co jsme si řekli. Druhý poločas už byl z naší strany horší. Soupeř zjednodušil hru, začal využívat více nakopávané balony, z toho vyústila také první branka a my jsme toho směrem dopředu moc nepředvedli. Ovšem nevezeme domů ani bod, takže spokojeni samozřejmě nejsme.

V prvním poločase se soupeř nemohl prokousat přes vaši dobře pracující defenzivu. Je tato obranná čtveřice nyní ve skvělé formě?

Neříkal bych úplně ve skvělé formě, ale naše obraná fáze se velmi zlepšila a ponaučili jsme se ze začátku soutěže, kdy jsme dostávali mnoho gólů.

Co bylo v Jihlavě špatně u prvního inkasovaného gólu?

Situace vznikla už v lajně, kdy soupeř dokázal odcentrovat. Mohli a měli jsme to vyřešit lépe. Poté si jihlavský hráč ve vápně stáhl balon a dokázal se šikovně otočit a propálil všechno, co mu stálo v cestě.

Zápasem v Jihlavě vstoupila soutěž do druhé třetiny. S umístěním v tabulce asi u vás velká spokojenost není.

Rozhodně nejsme spokojeni s naším aktuálním postavením v tabulce, ale snažíme se pro to všichni dělat maximum, aby tomu tak nebylo. Soutěž je ve své třetině a my potřebujeme nutně sbírat každý bod. Fotbal se hraje na body a my jich bohužel na kontě mnoho nemáme, tím pádem předvedené výkony jsou k ničemu, pokud nejsou podložené výsledky.

Už víte, co vás čeká během reprezentační přestávky?

Nějaký program nám trenér na nástěnku v kabině dal. Máme naplánovaný na každý den trénink a my musíme kvalitně potrénovat, abychom byli dobře připraveni. Nesmíme nic podcenit. Po víkendu najedeme na standardní tréninkový režim a budeme se chystat na důležitý zápas v Třinci, který potřebujeme zvládnout ve svůj prospěch a odvést si nejlépe tři body.

Autor: Petr Dejnožka