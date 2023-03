ROZHOVOR/Vlastní děti nemá, ale jednou to bude dobrý táta. S nadsázkou se dá říct, že ty nenarozené už se mohou nyní těšit, až přijdou na svět… Živanický fotbalista Michal Buriánek, který pamatuje druholigové časy v FK Pardubice se třetím rokem věnuje charitě. Pomáhá holčičce, která trpí svalovou atrofií. Na jeho facebookovém profilu tento týden vyvrcholí aukce pěti dresů včetně toho se jmenovkou Florin Nita. Výtěžek z jejich prodeje se rozhodl věnovat nemocné Elince. A není to poprvé…

Nemocné holčičce Elince pomáhají i zájemci o lukrativní dresy. | Foto: Fotokoláž Deníku/Jiří Předota

Třetiligový fotbalista není perfektcionalistou jenom na zeleném trávníku. Stejně jako si hledí útočníka jemu přidělenému i v životě nemá rád více rozdělaných věcí najednou. „Člověk nemůže pomoci všem. Raději dělám jednu věc pořádně, nežli deset polovičatě,“ potvrzuje čtyřiatřicetiletý obránce v rozhovoru pro Deník.

Nemocné holčičce Elince mohou pomoct také čtenáři Deníku.Zdroj: Michal Buriánek

Nemocné Elince pomáhá už, kde kdo jako nadace Život dětem či výtěžky z různých akcí typu Hrajeme spolu za Pardubice. Nevadí, že vám, jak se říká, lezou vám do zelí?

Lezením do zelí bych to v žádném případě nenazýval. Částky, které z aukcí vytěžíme jsou proti částkám z těchto organizací jen kapkou v moři.

Tak jinak. Hřeje vás u srdce, že jste byl mezi prvními podporovatelem nemocné holčičky?

To jsem stoprocentně rád. Bylo to z mé hlavy a díky tomu se její situace dostala do povědomí lidí v mém okolí.

Vyhravá nejvyšší příhoz

Jak jste se o ní dozvěděl?

Devadesátitisícové Pardubice jsou v tomto směru malé město. Takže jsem měl informace o tom, že nějaká holčička s problémem zvaný spinální svalová atrofie zde žije. Podrobnější informace jsem získal od kamarádů, které máme s Holíkovými, rodiči Elinky, společné.

Elinku podporujete již nějakou dobu. Neuvažujete o změně a novém „objektu“?

I tato myšlenka mě napadla, ale člověk nemůže pomoci všem. Raději dělám jednu věc pořádně, nežli deset polovičatě.

Proč vám zrovna tato holčička tak přirostla k srdci?

Určitě tomu nahrává fakt, že jí vídám v Pardubicích a s jejími rodiči se znám. Tudíž vím, že peníze jdou přesně na ten účel, pro který jsou vybrané. V neposlední řadě se mi libí jaké je Elinka, i přes nepříznivý osud, pozitivní dítě.

Pomoc Elince: Vydražili ne jeden, ale dva dresy!

Jak jste se rozhodl děvčátko podpořit nyní?

Aukce se uskuteční a vlastně už běží na mém facebookovém profilu. Je otevřena všem. Trvá čtrnáct dní a končí tento čtvrtek večer. Vyvolávací cenou je vždy ta, za kterou byl pořízen. Vyhrává vždy nejvyšší příhoz v okamžiku ukončení aukce. Veškerý výtěžek půjde přímo od dražitelů na transparentní účet Elinky.

Kolik dresů a jaké se chystáte vydražit?

Celkem pět. Domácí a venkovní dres AC Sparta Praha pro sezonu 22/23 s originálními podpisy hráčů A mužstva, domácí a venkovní dres FK Pardubice pro sezonu 22/23 s originálními podpisy hráčů A mužstva a dres brankáře FK Pardubice Florina Nity s jeho autogramem.

Michal Buriánek v živanickém dresu.Zdroj: klub

Sleduji instagram lepsi_zivot_elince

Pociťujete, že bude o tyto lukrativní artefakty zájem?

Doufám, že Ano. V současné době je součet nejvyšších nabídek letošní aukce 35 000 Kč. Uvidíme na jakou částku se na konci dokážeme dostat. Velký dík patří už teď všem, kteří sdílením této aukce poslali peníze na transparentní účet Elinky. Přestože o samotnou dražbu dresů neměli zájem.

Kolik už jste uspořádal aukcí v tomto charitativním smyslu a můžete prozradit jaké byly výtěžky?

Současná aukce je moje druhá. V minulé aukci dvou dresů SK Slavia Praha se podařilo vybrat 70 000 Kč. Poté jsem ještě jednou vyzýval kamarády k příspěvku pro Elinku. To jsme pro ni získali zhruba 10 000 Kč.

Jste ve spojení s rodinou Elinky a jak je na tom?

Jsem ve spojení s jejími rodiči a vždy když se potkáme, tak si popovídáme. Jinak o Elince mám detailní přehled díky jejímu instagramu lepsi_zivot_elince. Dělá velké pokroky a snad je na dobré cestě k plnohodnotnému životu na vlastních nohou.

S nemocí dcery jsme se nesmířili, jen se s ní učíme žít, říká maminka Elinky

Plánujete do budoucna další charitativní projekty?

Momentálně o tom nepřemýšlím, ale pravděpodobně v budoucnu opět něco vymyslím a zkusím zrealizovat. Říká se, že opakovaný, v tomto v případě asi uvozovkách, vtip není vtipem, ale já jsem toho názoru, že když je dobrý a pomůže dobré věci, tak může být opakován donekonečna.

Jak je těžké shánět sponzory na podobné projekty?

Sponzory žádné nesháním. Dresy kupuji já a podpisy mi pomáhají zajišťovat kamarádi, kteří znají fotbalisty v daných klubech.

A nenakazil jste svoji dobromyslností kolegy z fotbalové branže?

Jestli nakazil, to nevím, ale spoluhráči a kamarádi přispívají Elince na účet. Někteří se zapojili do do aukcí o dresy a pravděpodobně přispějí touto formou. Je to pro mě známka, že mám okolo sebe lidi s dobrým srdcem, kterým není osud druhých lhostejný.

SPINÁLNÍ SVALOVÁ ATROFIE: je genetické, progresivní a často terminální vzácné onemocnění, které postihuje schopnost člověk chodit, jíst a nakonec i dýchat. SMA je invalidizující a často fatální. Postihuje přibližně jednoho z 10 000 lidí a je hlavní genetickou příčinou úmrtí u kojenců. SMA ovlivňuje člověka v různých věkových kategoriích – od kojenců a dětí po dospívající a dospělé – s různou úrovní závažnosti. U novorozenců a kojenců je největší pravděpodobnost vzniku infantilní SMA, což je nejtěžší forma onemocnění, která může vést k paralýze a selhávání základních životních funkcí, jako je například polykání nebo držení hlavičky. Pozdější nástup SMA se nejčastěji objevuje u dospívajících a dospělých, u kterých se může projevit významnou svalovou slabostí a invaliditou, například neschopností stát nebo samostatně chodit.