Běžný mládežnický duel se nečekaně proměnil v drsné drama. Boj o život. Hrozivě vypadající srážka přišla za stavu 0:1. „Ten moment si vůbec nepamatuji. Jenom si vybavuji, jak jsem po poločasové přestávce vycházel zpět na trávník. Víc nevím,“ přiznává šestnáctiletý gólman a hlavní postava příběhu.

Zavadil se probral až v nemocnici, kam putoval přímo ze Širůchu ve Starém Městě, kde se dorostenecké utkání odehrálo.

„Pamatuji si, že jsem ležel v nemocnici, kde jsem slyšel mamku bavit se s doktorem o převezení do FN Brno, kde jako zdravotní sestra pracuje. Ihned po výsledku počítačové termografie požadovala převezení a podstoupení operace,“ líčí.

V hlavě má zmatek, ale také si pamatuje, jak zvracel a na cestu sanitkou. „Příjezd do brněnské nemocnice si už vybavuji líp,“ říká.

„Když se otevřely dveře sanitky, viděl jsem asi pět lidí, mezi kterými stála i mamka. Po příjezdu na sál mi oznámila, že mi budou operovat hlavu a že se nemusím bát. Uspali mě a vzbudil jsem se až na JIP, kde vedle postele stály mamka s primářem se slovy, že byla operace úspěšná a od té doby jsou mé vzpomínky jasné,“ vypráví.

V nemocnici strávil pět dní. Díky mamince už může být pod dozorem v domácím prostředí.

Nyní odpočívá a pomalu se zotavuje. Síly mu dodávají pozitivní zprávy od spoluhráčů, trenérů i kamarádů či rodinných příslušníků. Dokonce se mu ozval i Petr Čech. Bývalý reprezentační gólman a nynější funkcionář londýnské Chelsea utrpěl v roce 2006 podobné poranění hlavy, po kterém se úspěšně vrátil mezi tři tyče.

Talentovaný brankář Slovácka Jakub Zavadil utrpěl při jednom ze zákroků proražení lebky. Foto: 1. FC SlováckoZdroj: 1. FC Slovácko

„Když jsem den po operaci vzal mobil do ruky a podíval se na všechny zprávy, nedokázal jsem se udržet a dlouhou dobu jsem se slzami v očích odpovídal na všechny ty pozitivní zprávy, které jsem obdržel v průběhu týdne. Vše zakončilo to video od Petra Čecha, které mi udělalo obrovskou radost,“ přiznává.

Zavadil věří, že se za kluky znovu brzy podívá. Datum návratu k milovanému fotbalu ale nezná. „Ale budu dělat všechno pro to, aby to bylo co nejdřív,“ vzkazuje.

Podle lékařů by vážné poranění hlavy nemělo mít na budoucí kariéru vliv. Rodák z Nového Poddvorova, jehož oblíbeným hráčem je Cristiano Ronaldo a vzorem francouzský brankář Hugo Lloris, by se v budoucnu rád prosadil v mládežnické reprezentaci, kde zatím patří mezi náhradníky a jednou by se rád podíval i do zahraničí.

Fanouškovi Tottenhamu, Realu Madrid a Manchesteru United by se líbilo hlavně v Anglii a ve Španělsku, nyní může o podobném přestupu jenom snít. Před sebou má totiž složitý návrat, spoustu práce.

Sympatický mladík ale z bolesti strach nemá. „Brankář se nesmí bát ničeho,“ ví dobře.

Chránit v zápasech by ho měli nejen spoluhráči, ale i speciální helma, kterou dříve nosil právě Petr Čech či Slávista Ondřej Kolář.

„Pokud budu chtít pokračovat v chytání, tak je to nutnost, takže určitě plánujeme zakoupení takové helmy. Myslím si, že už je to v dnešní době běžná věc,“ pronesl.

Zavadil začal s fotbalem ve čtyřech letech. Dlouho to zkoušel v poli, pak se ale přesunul do brány. Naplno se začal chytání věnovat až po vstupu do regionální fotbalové akademie v Brně, kde byl přijat právě jako brankář.

Před příchodem do Slovácka v loni v létě působil ještě ve Starém Poddvorově a Hodoníně. „Ve Slovácku jsem krátce, teď to bude druhým rokem, co tu chytám, ale zatím jsem se vším spokojený. Jem rád, že mohu v dorostenecké lize poměřit síly s ostatními kvalitními týmy,“ uvedl.

V růstu mu nyní pomáhá bývalý ligový gólman Petr Drobisz, jenž má v Uherském Hradišti na starosti šikovné mladíky.

„Každý trenér, kterého jsem zatím měl, mě něco důležitého naučil a na každého rád zavzpomínám. Především děkuji lidem z Hodonína, kde jsem byl pět let. Ale nejvíc mi asi pomohl můj nynější trenér brankářů Petr Drobisz, který mě po příchodu do Slovácka neuvěřitelně posunul,“ dodal závěrem.