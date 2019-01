FK Chmel Blšany. Kdysi slavná adresa, která udivila celou fotbalovou Evropu. Vesnice u Loun neměla a stále nemá ani tisíc obyvatel. Přesto se tam na přelomu tisíciletí celkem osm sezon kopala nejvyšší česká liga. Happyend ovšem nečekejte. Fotbalové Blšany dnes totiž najdete na fotbalovém hřbitově.

Tribuna na stadionu FK Chmel Blšany | Foto: Deník/Petr Kinšt

Nejprve trocha historie. 18. ledna 1946 devět lidí v místním hostinci vybralo 2700 korun, za které nakoupili dresy, a dali tak vzniknout Sokolu Blšany. Na slavnou cestu nahoru to zprvu nevypadalo, klub patřil dlouhá léta mezi nejamatérštější oddíly pod Sněžkou.

Začátek zlomu přišel v 70. letech, kdy za Blšany začal chytat František Chvalovský, pozdější předseda ČMFS, který se pomalu zapojoval do chodu oddílu. Klub se přes divizi dostal do ČFL a v roce 1993 – již pod tradičním názvem FK Chmel Blšany – postoupil do 2. ligy. Už to byl scénář, za který by se nemuseli stydět ani v Hollywoodu.

Jenže Chmel tehdy vyrostl ještě výš! V roce 1998 si vybojoval postup mezi českou elitu, kterou nakonec hrál dlouhých osm sezon. „Barevný“ areál byl ozdobou severních Čech, hned na startu ligové cesty navíc mužstvo bralo šestou příčku. Dařilo se mu i v Českém poháru a v Intertoto poháru, kde Blšany celkem třikrát postoupily do semifinále.

V tu dobu byl klub v nejzářivějších dobách. V lize se vždy dokázal udržet, i přes čím dál zvyšující se finanční nároky.

Ústup ze scény a počátek pádu dolů ovšem přišel v sezoně 2005/2006, kdy Blšany okupovaly po posledním kole Gambrinus ligy 16. místo, jež znamenalo pád do 2. ligy.

Tam se Severočeši neohřáli dlouho. Tým sice nasbíral 38 bodů, což na záchranu v pohodě stačilo, jenže mužstvo nedostalo licenci a spadlo do ČFL, následný rok i do divize. Klub začal být místo zašlé slávy magnetem nejrůznějších problémů. A i když se několik lidí včetně Vlastimila Vidličky, Horsta Siegla, Josefa Němce a dalších známých osobností snažilo vrátit oddíl na fotbalovou mapu s důstojnou rolí, nevedlo se.

Definitivní tečkou za bývalým slavným klubem byl ročník 2016/2017. Blšany po úvodních dvou kolech krajského přeboru nedokázaly složit ani základní jedenáctku a po dalších dvou kontumacích za nenastoupení k zápasu byly z ročníku vyřazeny.

Dnes je klub bez hráčů a jeho smutný příběh podtrhuje fakt, že zkrachoval v roce 70. výročí jeho založení. Neslavně tak skončil příběh Chmelu, za který kopal i Petr Čech. Na obnovu fotbalové činnosti to zatím v Blšanech nevypadá.

Legendy klubu: Roman Hogen, Patrik Gedeon, Luděk Zelenka, Aleš Chvalovský, Petr Čech, Jan Velkoborský, Martin Müller, Jan Šimák, Tomáš Pešír, Václav Drobný, Bartolomej Juraško, Karel Tichota.