To byl gól! Fotbalista z Trinidadu a Tobaga výstavní ranou ukončil rekordní půst

/VIDEO, FOTO/ Stadion pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem byl ve středeční dohrávce 20. kola Fortuna Divize C svědkem šesti branek. Ta první ale opravdu stála za to. Domácí útočník Kwesi Randy Ian Allen se trefil z pětadvaceti metrů přímo do šibenice.

Nádherná branka z dílny Kwesi Randy Iana Allena, kterou otevřel skóre zápasu mezi Dvorem Králové nad Labem a Turnovem. | Video: Stanislav Ježek