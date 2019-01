Na trávníku zástupce I.A z Větřní se představil o soutěž níže působící ambiciózní kaplický Spartak, který si po smírné půli zapsal nejtěsnější „hokejovou“ výhru.

Oba týmy zahájily letní přípravu shodně minulý týden a zmíněný duel pro ně byl i úvodním zápasovým testem. Větříňské povede do nového soutěžního ročníku jako hlavní trenér Vlastimil Sulzer, který ukončil působení na lavičce Loučovic. K duelu měl nový kouč k dispozici prakticky dvě celé jedenáctky.



To hostující trenér Malický se musel obejít bez několika hráčů, které by jinak měl mít k dispozici. Po sedmi letech ovšem oblékl dres mateřského oddílu navrátilec z Rakouska Martin Pulec.



Větřní – Kaplice 6:7 (3:3)



Na úvodní gól se čekalo pouze do 3. minuty, kdy chybu v kaplické rozehře potrestal důrazný Pavel Hlásenský – 1:0.

Utkání neslo prvky prvního střetnutí přípravy s řadou nepřesností a chyb, a tak nad obrannou fází jasně dominovaly útoky. Poté mohli skórovat hosté, ale Dobrovodský si poradil se střelou Pulce z trestného kopu a Urazila v gólové situaci na poslední chvíli zablokoval vracející se obránce.



A tak znovu udeřili domácí. Dušek sice nejprve z úhlu trefil jen tyč, nedlouho poté však zpoza vápna napřáhl Martin Sivák a tečovaná rána skončila pod břevnem svatyně hostů – 2:0. Ve 14. minutě Kebl na levé straně vysunul Urazila, ten předložil přihrávkou po zemi míč na zadní tyč nabíhajícímu Danielovi. Jeho nebezpečný projektil však Dobrovodský vychytal.

Větřní pak z protiútoku přidalo třetí branku. Po centru z levé strany přesně hlavičkoval Patrik Podskalský – 3:0. Netrvalo však dlouho a vstřelené branky se dočkali i spartakovci z Kaplice. Ve 21. minutě Urazil přihrál míč Martinu Pulcovi, ten se ve vápně dokázal uvolnit a technickou střelou dostal míč od tyče za Dobrovodského záda – 3:1.



Zanedlouho mohl stejný hráč po spolupráci Urazila s Divokým přidat i druhý gól hostů, ale větřínský gólman jeho pokus nadvakrát dokázal zkrotit.



Domácí se do dalšího vážnějšího zakončení dostali až v 39. minutě, ale po centru Gutheise vychytal hlavičkujícího Hlásenského novic v kaplické brance Schneider, který tím navíc založil rychlý kontr. Následně Pulec přesnou přihrávkou vysunul do úprku Marka Urazila, jenž střelou na bližší tyč překonal vystřídavšího brankáře Pavelku – 3:2.

A za další dvě minuty přišli domácí o svůj náskok úplně. Kebl na levé straně vysunul Urazila, ten pronikl do vápna, poslal přihrávku na zadní tyč a Robert Daniel prázdnou branku trefil – 3:3. V úplném závěru půle pak gólman Pavelka dvakrát vychytal ve vyložených šancích Urazila.