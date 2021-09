Disciplinární komise dala v tomto případě na doporučení komise rozhodčích, která po protestu hráče případ řešila. „Po podrobném prostudování případu komise řekla, že sudí měl pravdu. Podle toho jsme brali i to, co je popsáno v zápise o utkání. Tedy že šlo o hrubé nesportovní chování vůči rozhodčímu. Nic víc, nic méně,“ vysvětlil Deníku šéf disciplinární komise MSKFS Svatopluk Pešat.

On sám má na situaci jasný názor. „Jsem přesvědčen o tom, že komise má pravdu. Ze záběrů je patrné to, co je uvedeno v zápise,“ doplnil Pešat.

Sám hráč se už k věci vracet nechce. „Nechávám to tak. A hlavně za mě to řeší Hlubina, takže se spíše zeptejte klubu. Jinak se k tomu ani nechci vyjadřovat. Je rozhodnuto a myslím, že to není třeba dál rozmazávat,“ řekl Deníku Milan Sasko.

„Odvolávat se nebudeme. Rozhodnutí přijímáme, nic jiného nám ani nezbývá, nicméně někdy bývám na vážkách,“ uvedl předseda TJ Unie Hlubina Pavel Ožana.

Podobně jako před několika dny trenér Jan Woznica, i on případ připodobnil ke známému incidentu obránce Slavie Ondřeje Kúdely v zápase s Rangers. „I tady jsou určité nepřímé indicie, disciplinární komise byla podpořena komisí rozhodčích, že se přestupek stal, byť nebyl vidět,“ pokrčil rameny Ožana.

Vadí mu však jiná věc. „Sudí popsal situaci jinak, než byla ve skutečnosti. Píše, že se podíval na dlaň, kde měl sliny a tak. V záběru kamer to nebylo vidět,“ pronesl.

„To je ale můj pohled a mám dost let na to, abych věděl, že málokdy se půjde proti rozhodčímu. Jestli se to stalo, nebo ne, ví jen hráč. Podobně jako v případě Kúdely,“ uzavřel Pavel Ožana.

Sasko chyběl Hlubině v posledních třech utkáních – minulou sobotu s Fulnekem (3:2), teď v týdnu ve středečním vloženém kole s Čeladnou (4:2) a naposledy i v sobotu na půdě Českého Těšína (2:2).

Do konce trestu mu zbývají čtyři utkání. Zpět v sestavě Unie by tak mohl být nejdříve na konci září v Brušperku.