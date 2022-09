Němeček nastupuje k týmu v klubu, který důvěrně zná. Na jednu stranu je pod tlakem, na druhou může mít čistou hlavu. Horší už to totiž být nemůže. A tak je před ním výzva, posouvat své mužstvo v tabulce výš a výš.

„Abych se přiznal, slovo výzva nemám moc rád. Každopádně na práci s prvním týmem se strašně těším. Myslím si, že by teď nebylo správné hledat problémy, ale naopak je potřeba atmosféru uvolnit,“ říká Němeček v rozhovoru pro Deník.

Napadlo by vás, že po pěti kolech dojde k odvolání trenérů vašeho áčka?

To ne. Nad tím jsem vůbec neuvažoval, přestože neměli úplně dobré výsledky.

A napadlo by vás, že po pěti kolech převezmete tým v první lize?

Je to věc, kvůli které se fotbalista po skončení aktivní kariéry vydal na trenérskou dráhu. Kvůli které studuje nejvyšší trenérskou licenci. Je pochopitelné, když nastane taková to situace, člověk doufá, že by volba mohla padnout na něj.

Pavel Němeček je novým dočasným trenérem hlavního mužstva FK Pardubice.Zdroj: Radek Klier

Půjde o pochopení

Jak vám byla potěšitelná událost oznámena a jak jste reagoval?

Telefonicky, protože jsem byl zrovna mimo Pardubice. Pan Zavřel (sportovní ředitel) mi zavolal a vysvětlil mi, jak se věcí mají. Měl jsem z jeho telefonátu radost, protože právě pro tohle, tu práci dělám.

FORTUNA:LIGA – 6. kolo



FC TRINITY Zlín (15. místo, 3 body, 4:9) – FK Pardubice (16. místo, 3 b., 3:15).

Zítra 17:30, hřiště Letná

Mluví se o vás jako o prozatímním trenérovi. Na jakou dobu jste dostal od vedení důvěru?

Přesný časový úsek jsem nedostal. Bylo mi řečeno, že jsem trenérem na dočasnou dobu. Jestli to bude jeden nebo více zápasů, uvidíme. Bude záležet na tom, jak rychle se našemu vedení podaří někoho sehnat. Respektive, jak bude vnímat celou situaci v dalším průběhu soutěže.

Zatím nemáte moc trenérských zkušeností. Není první liga pro vás až příliš velké sousto?

Svým způsobem jsem si nejvyšší chlapskou soutěží prošel jako hráč. Jako trenér v dospělých soutěžích toho opravdu moc odtrénováno nemám. Na druhou stranu kvalita našich hráčů se od kvality protivníků tolik neliší. Dá se říct, že jsou rovnocenní s těmi ostatními. Spíše půjde o pochopení mé taktiky i našich názorů navzájem. Nevidím jediný problém, proč by to nemělo na hřišti šlapat.

Pardubice už ví, jak je nutné mít H2: Hlavatého a Hranáče

Trénovat v první lize je sen každého trenéra. Jenže rozhodně ne vstoupit mezi elitu z posledního místa. Navíc jste určen jako dočasný trenér. Berete posun v tabulce také jako osobní výzvu?

Abych se přiznal, slovo výzva nemám moc rád. Na práci s prvním týmem se strašně těším. Myslím si, že fotbal vnímám vcelku dobře. Většinu kluků znám nebo oni mě. Minimálně jsme se v klubu potkávali. Věřím tomu, že se naladíme na stejnou notu a tuhle nezáviděníhodnou situaci zvládneme.

Jako trenér rezervy jste áčko jistě sledoval. Co jste říkal na jeho výkony?

Všechny zápasy nejde spojit dohromady. První tři kola byla herně dobrá, ač nedopadly výsledkově. Následovala vysoká prohra v Edenu a po ní nezdar s Boleslaví. Po té Slavii to měli kluci hrozně těžké. Většinou podobný debakl s každým týmem otřese. Navíc v dalším utkání dostali dva góly do desáté minuty. Je to těžké celkově zhodnotit.

Reparát po Slavii? Další koule! Pardubice předvedly parodii na první ligu

Máte za sebou první trénink. Stihl jste už něco zabudovat do pardubické hry?

Nic závratného ne. Spíše jsme se seznamovali, zahráli si fotbal. Něco jsem klukům ke hře pověděl. Ještě budeme mít čas před utkáním ve Zlíně probrat, co od nich budu požadovat.

Rozebírali jste zápas s Mladou Boleslaví? Pokud ano, nebylo to trochu divné, když jste u toho nebyl?

Ne nerozebírali. Zápasy jdou teď rychle po sobě. Myslím si, že by nebylo správné hledat problémy, ale naopak je potřeba atmosféru uvolnit. Načasovat se na utkání se Zlínem.

Pavel Němeček v době, kdy působil u rezervního mužstva.Zdroj: Radek Klier

Vzájemný respekt

Jak vás hráči přijali?

Na hodnocení je po prvním tréninku brzy. Některé kluky znám velmi dobře z béčka, kdy se tam otočili. Všichni jsme profesionálové a musíme brát věci tak, jak jsou. Společně nám jde o jeden cíl a tomu se budou muset všichni přizpůsobit.

Nastolil jste v kabině vykání či povolil tykání?

Vykání. Samozřejmě s Pavlem Černým, se kterým jsem hrával, nebo s klukama, co se známe víc, si budu nadále tykat. Postavíme to na nějakém vzájemném respektu.

Měl jste v kabině nějaký proslov k vašemu novému týmu?

V kabině mluvili spíš Víťa Zavřel a Martin Shejbal (sportovní manažer). Já jsem si nechal řeč až na hřiště. Klukům jsem řekl, nějaké své postřehy ze sledování jejich zápasů. Hovořili jsme také směrem k utkání ve Zlíně.

Přišla reakce! Pardubické vedení se rozloučilo s trenéry Krejčím a Novotným

Hned na úvod vaší prvoligové kariéry v roli hlavního trenéra vás čeká duel předposledního s posledním. Co na Zlín vymyslet? Hlavně neinkasovat.

Je to jeden ze zásadních faktorů. Neřekl bych úplně hlavní, protože je potřeba hrát také dopředu. Na druhou stranu, když udržíme nulu, získáme minimálně bod. Bylo by hodně nepříjemné, kdyby Zlín vyhrál a odskočil nám o tři body. Musíme zápas pojmout tak, že gól můžeme dát kdykoliv a pokusit se žádný neobdržet.

Jste bývalý obránce, stoper, tudíž vaší náplní hry byla defenziva. Pardubice udělaly v posledních dvou kolech nebývalé množství chyb. Nejdříve v ustrašeném výkonu na Slavii a pak po diletantském s Boleslaví.

Hned po nástupu do funkce jsem si říkal, že jak u béčka tak u dorostu měl můj tým málo vstřelených ale také málo inkasovaných branek. S touto bilanci se mi dařilo bodovat, takže asi na tom něco bude. Defenzivní taktiku mám více zvládnutou. Určitě se to na hřišti projeví.

Pavel Němeček působil v Pardubicích také jako hráč.Zdroj: Radek Klier