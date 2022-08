Dnes 16:00: Bohemians 1905 (1., 7 b., 7:3) – FC Hradec Králové (11., 3b., 2:3) Přibrzdit rozjeté Klokany, které vede bývalý kouč Chrudimi Jaroslav Veselý a po třech kolech jsou na překvapivém prvním místě, se už dnes pokusí královéhradečtí Votroci. Všichni si dobře uvědomují, že v Ďolíčku není jednoduché bodovat, v loňské sezoně to však svěřenci Miroslava Koubka po remíze 1:1 dokázali. Teď by chtěli po těžkém losu z úvodu sezony sebrat všechny body.

Posila Ryneš: Za Hradec jsem rád. Chci hrát a být produktivní

„Bohemka má specifický stadion i diváky. Umí v Ďolíčku skvěle zahrát, vyznačuje se obrovskou agresivitou a vstup do ligy se jí povedl, takže nás nečeká nic jednoduchého,“ uvědomuje si náročnost zápasu asistent trenéra Hradce Stanislav Hejkal.

Neděle 19:00: SK Slavia Praha (5., 6 b., 7:4) – FK Pardubice (12., 3 b.,3:5).

Pardubičtí se představí na půdě favorita. Klacky jim pod nohy hází pakt obou klubů o neútočení… V tomto případě o nebránění…

Do hry totiž nemůže zasáhnout stoper Vlček, který vsítil vítěznou branku proti LIberci. Ale jak se říká: Všechno špatné, je pro něco dobré. Jeho absence uspíšila základní sestavu pro navrátilce Robina Hranáče.

„Samozřejmě jsme rádi, že se Robin Hranáč vrátil. V jarní části pro nás odvedl dobré služby a nezbývá si přát nic jiného, než aby v tom pokračoval,“ konstatuje potěšeně trenér Jaroslav Novotný.

Gólový stoper Chlumce: Chceme hrát o postup, aby to bylo pro všechny zajímavé

Vlček není jediným „potrestaným“ slávistou. Mezi tři tyče nemůže, jako v jarní části minulé sezony, Jakub Markovič. Jeho místo zaujme nová tvář z Baníku.

„Velmi se těším. Vždyť do Pardubic jsem přišel kvůli tomu, abych odehrál co nejvíce ligových zápasů. Hned napoprvé mě čeká velmi těžký soupeř. Bude to vskutku pěkný první zápas v pardubickém dresu,“ směje se Viktor Budinský.

„Slavia má hodně silný tým, ale určitě tento zápas můžeme zvládnout. Chceme se porvat o co nejlepší výsledek a přivézt body. Čeká mě určitě hodně práce, ale tak tomu je v každém zápase. Brankář s tím musí počítat,“ opakuje známou pravdu od sítí Budinský.