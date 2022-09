FORTUNA:LIGA - 6. kolo: FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové, dnes 17.30, Lokotrans aréna

Především na toto duo si budou muset dát Votroci pozor. „V tom utkání jim skvěle vyšly standardky, Pardubice naprosto neuhlídaly Škodu. Myslím si, že svou roli sehrál i příchod Kubisty z Jablonce. Boleslav v mých očích není mužstvo, které by mělo okupovat spodní příčky tabulky, očekávám od nich, že se budou postupně zvedat,“ uvedl hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal. Východočeši jsou po pěti odehraných kolech v komfortní situaci. Přes těžký los dokázali získat už devět ligových bodů za tři výhry a dvě porážky. Naposledy těsně přetlačili olomouckou Sigmu.

„Zápas s Olomoucí byl pro nás důležitý, protože jsme potřebovali vyhrát, abychom se právě i od Sigmy více odpíchli, což se nám podařilo. Sice si musíme přiznat, že nám k tomu trochu pomohla i červená karta protivníka, ale utkání proti v deseti hrajícímu soupeři nejsou jednoduchá, takže jsme rádi, že jsme to zvládli a máme devět bodů,“ doplnil Hejkal. Do utkání s největší pravděpodobností nezasáhne Adam Vlkanova. Jeho přestup do Plzně by měl být hotovou věcí.