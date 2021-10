Východočeši se na hřišti v Mladé Boleslavi do Jablonce, v jehož sestavě se od úvodu duelu objevili exhradečtí fotbalisté Václav Pilař, Jaroslav Zelený a brankář Jan Hanuš, zakousli. V jejich brance zraněného Viléma Fendricha nahradil stejně jako ve druhém poločase předchozího zápasu na Slavii Patrik Vízek. A podobně ve středu zálohy znovu nastoupil Dominik Soukeník, jelikož Petr Kodeš se při rozcvičce zranil.

Východočeši měli první šanci. V 8. minutě chyboval Patrik Haitl, ale Daniel Vašulín mířil těsně vedle. Jenže po necelé čtvrthodině z první větší akce udeřil Jablonec: Dominik Pleštil unikl po křídle a po jeho zpětné přihrávce skóroval zcela volný Miloš Kratochvíl.

FORTUNA:LIGA - 10. kolo: Hradec Králové - Jablonec 2:2 (1:1). Branky: 19. Dvořák, 61. Král – 13. Kratochvíl, 90+9. Malínský. Rozhodčí: Hocek – Paták, Podaný. ŽK: Urma, Soukeník, Kateřiňák – Rada (trenér), Surzyn, Kubista, Pilař. ČK: 70. Urma (Hradec). Diváci: 854. FC Hradec Králové: Vízek – Donát, Král, Urma – Mejdr, Rada (73. Kateřiňák), Soukeník, Novotný – Dvořák (90+1. Harazim), Vašulín (73. Kubala), Vlkanova (90+6. Prekop). Trenér: M. Koubek. FK Jablonec: Hanuš (67. Hrubý) – Haitl (76. Smejkal), Zelený, Kubista, Holík – Považanec (76. Ali-Abubakar) – Pilař, Kratochvíl, Houska, Pleštil (85. Malínský) – Nešpor. Trenér: P. Rada.

Hradečtí čekali na vyrovnání jen šest minut, než Vašulín u brankové čáry snadno obešel Zeleného a jeho střílenou přihrávku šikovně tečoval do hostující sítě Pavel Dvořák.

Po šancích na obou stranách udeřil Hradec. Po hodině hry se brankář Hanuš při snaze chytit míč po trestném kopu srazil se spoluhráčem Surzynem a Jan Král pohotově ve skluzu skóroval. Situaci zkoumal i VAR a branka byla uznána. Zraněného gólmana Hanuše nahradil Vlastimil Hrubý.

„Dostali jsme se do vedení, ale pak jsme dostali zbytečný gól. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, drželi jsme soupeře na vlastní polovině. Nevypadalo to, že by se do něčeho dostali. Pak ale začal od 62. minuty hektický zápas. Dostali jsme branku a v nastavení jsme vyrovnali. Remíza je podle mě spravedlivá," řekl jablonecký kouč Petr Rada.

A závěr byl opravdu dramatický. Votroci navíc dohrávali od 70. minuty v deseti, když druhou žlutou kartu uviděl Otto Urma.

Rozhodčí Petr Hocek nejprve neuznal gól Martinu Nešporovi, za předchozí faul Ghaňana Ali-Abubakara na gólmana Vízka. Poté opět úřadoval videorozhodčí, na jehož základě byla proti Hradci odvolána penalta, k níž se už chystal Václav Pilař.

Jenže Hradečtí vítězství přesto neudrželi. V 9. minutě nastavení propadl míč k Malínskému, který vyrovnal.

Rozhodčí Petr Hocek přitom ukázal, že nad rámec základní hrací doby se bude hrát sedm minut. „Krátce předtím jsme měli autové vhazování. To už vlastně nastavení vypršelo. Jenže míč se vrátil do šestnáctky, došlo k jeho prodloužení a Malina to takhle trefil,“ popisoval závěrečné minuty a gól Tomáše Malínského brankář Patrik Vízek, který poprvé ve své kariéře nastoupil do ligového utkání od úvodní minuty.

„Je to hrozně kruté. Tohle jsme prostě měli za každou cenu uhrát do vítězného konce,“ dodal Vízek.

Podobný názor měl i hradecký asistent Stanislav Hejkal. „Je to bolestivé. Navíc když týmy ze spodku tabulky prohrály,“ uvedl Hejkal. „Mrzí nás, že krátce předtím máme autové vhazování a vzápětí dostaneme gól. Tohle bychom si měli pohlídat,“ poukázal Hejkal.

Hradecký kouč přesto uznal, že z pohledu hry je smírný stav asi spravedlivý. „Pravdou je, .že takhle kvalitní mužstvo jsme tady doma v Mladé Boleslavi ještě neměli. Jablonec je nesmírně silný v kombinaci. Šance byly na obou stranách, remíza je zasloužená,“ doplnil Stanislav Hejkal.