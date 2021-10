Hradecký trenér Miroslav Koubek je s výkony i s bodovým ziskem spokojený, ale tým nenechá létat v oblacích. „Máme 16 bodů, to je hezké, ale s takovým ziskem se ještě nikdo nezachránil. Buďme pokorní a pracujme dál,“ vyzval ostřílený kouč bezprostředně po utkání ve Zlíně, kde si Votroci připsali čtvrtou výhru v letošní sezoně fotbalové ligy.

DVOŘÁK SLOVA OD TRENÉRA NEMÁ

Ve stejném duchu jako kouč Koubek hovořil i zkušený útočník Pavel Dvořák, který už ve druhé minutě utkání ve Zlíně vstřelil vedoucí gól. Byla to jeho třetí trefa v letošním ročníku a celkově 39. ligová.

„Umístění ve středu tabulky si nijak neužíváme. Před zápasem ve Zlíně jsme věděli, že máme třináct bodů a že jsme v celkem dobré situaci, ale na druhou stranu, kdybychom tam prohráli, tak jsme zase v ohrožení. Se šestnácti body se ještě nikdo nezachránil. Musíme pořád pracovat a vyhrávat,“ uvedl na tiskové konferenci po utkání dvaatřicetiletý fotbalista.

Na otázku, zda jsou to jeho slova, nebo zda to celému týmu zdůraznil po utkání trenér Koubek, Dvořák s úsměvem prohlásil: „Ne, tohle nám neříkal. Asi máme stejné myšlenky.“

SE ZLATÝM ČÍSLEM 8 pro nejlepšího nahrávače ligy nastoupil hradecký kapitán Adam Vlkanova.VLKANOVA GÓL TUŠIL

Při zemi se drží i kapitán týmu Adam Vlkanova. „Jsme v dobré pozici. Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že po jedenácti kolech budeme mít 16 bodů, tak bychom byli rádi. Teď máme Teplice a můžeme je zase více srazit dolů, pokud se nám povede je porazit. Je to super start, ale nesmíme tomu podlehnout a musíme makat dál,“ přikývl Vlkanova, který do zápasu naskočil se zlatým číslem na dresu jako nejlepší nahrávač ligy.

Sedmadvacetiletý fotbalista připravil spoluhráčům už pět branek, ve Zlíně konečně také sám skóroval. Na gól v lize čekal od 20. května 2017, kdy se trefil na Spartě. „Spadl mi kámen ze srdce. Na gól jsem čekal dlouho. Jsem rád, že to tam krásně zapadlo,“ popsal Vlkanova svoji trefu po střele levačkou k tyči.

V poslední minutě zápasu pak přidal svůj druhý gól poté, co uháněl od polovině hřiště až do prázdné branky. Zlín totiž zahrával rohový kop, kam vyrazil i brankář Ján Šiška, ale míče se zmocnili Votroci a brejk přetavili ve třetí gólový zápis. „Když na roh Zlína šel i brankář Šiška, podvědomě jsem cítil, že gól do prázdné branky dám,“ usmíval se Vlkanova.

A stalo. Vracející se Šiška ani další bek už ho nedohonili. „Gólmana jsem předběhl rychle, ale byl tam ještě obránce. Už mě bolely nohy, tak jsem se chtěl s míčem dostat co nejblíže brance,“ vysvětloval Vlkanova.

Hradec je v dobrém rozmaru. V neděli v Mladé Boleslavi vyzve Teplice, které jsou s pěti body předposlední.