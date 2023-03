Pokropeni živou vodou. Ne, nehledejte za tím žádné čáry a kouzla. I když s pohádkou to trochu souvisí. Na podzim beznadějně poslední celek FORTUNA:LIGY, který byl mnohými už odepisován, na jaře pookřál. Lví podíl na zmrtvýchvstání FK Pardubice má gólman Florin Nita, který podává někdy až pohádkové výkony. Chcete důkaz? Do jeho příchodu měly Pardubice průměr inkasovaných gólů na zápas 2,44. Po osmi kolech v novém kalendářním roce pouze 1,25. A v jarní tabulce rázem přeskočily i mistrovskou Plzeň.

Lví podíl na výhře 3:1 nad Teplicemi měl chycenou penaltou jubilant Florin Nita. | Foto: Ivana Hošková

On potřeboval chytat, aby si zachoval pozici jedničky v národním týmu. Oni potřebovali gólmana, který by je svými zkušenostmi i uměním dotáhl k záchraně. A tak slovo dalo slovo. Kmenový hráč Sparty Praha Florin Nita se na konci ledna objevil v Pardubicích jako dar z nebes. Prostředníkem obchodu se stal muž, který na Letné hrával i vykonával funkci asistenta. Současný trenér FK Pardubice Radoslav Kováč využil vazeb na sportovního ředitele i spoluhráče z reprezentace Tomáše Rosického, který hostování Nity posvětil. Za zcela specifických podmínek. Na platu rumunského brankáře se podílí z devadesáti procent právě Pražané. Nita inkasoval od Sparty gáži blížící se milionu korun. Každý měsíc. Takovou částku si nevydělá většina hráčů východočeského celku za celý rok.

Florin Nita si umí před sebou zjednat pořádek. Zdroj: Ivana Hošková

To samé platí o zkušenostech. V pěti sezonách zapsal 36 čistých kont, když v jedné z nich udržel sérii 459 minut bez inkasované branky. Kromě Pavla Černého a Kamila Vacka první ligou ošlehanější borce v Pardubicích nenajdete.

Jistota na brankové čáře

Projekt Nita se od začátku ukazuje jako majstrštyk a nejlepší obchod v dějinách klubu. Fotbalista Rumunska za rok 2021 nevynechal od svého příchodu jedinou minutu. V osmi zápasech jich tedy nastřádal 720. Inkasoval pouze deset branek. Pět doma a stejný počet venku. Připsal si 41 úspěšných zákroků, z toho dvacet v nové CFIG Areně. Jeho úspěšnost činí 80,4 %. Takového čísla nedosáhl ani v jedné z pěti sezon v rudém dresu. Nejvýše se dostal na 74,4 %, když celkový průměr jeho účinkování ve Spartě byl 70 %.

Florin Nita dodává klid i jistotu hráčům před sebou. Především obránci vědí, že pokud udělají chybu, ještě nemusí znamenat gól. Pětatřicetiletý gólman je také velice platným členem pardubické rozehrávky. Stačil již rozdat 322 přihrávek. Tím, že se trenér Kováč snaží o konstruktivní vyvezení míče a ne žádné bezhlavé nakopávání, se beci nemusejí bát narazit si míč s Nitou.

Nita aneb Pardubice získaly luxusní zboží z gólmanského trhu. Dovoz z Rumunska

Efekt Nita měl zapůsobit i takto: nepustí za svá záda jediný míč a my vepředu ten jeden gól dáme… Jenže brankář, který měří 184 centimetrů a váží 76 kilogramů, udržel zatím pouze jednou čisté konto. Nicméně inkasoval maximálně dvě branky. O tom se Pardubicím na podzim, kdy schytávaly trojku za trojkou ještě ani o Vánocích ani nesnilo. Není divu, že byl již třikrát vyhlášen hráčem utkání.

Magická stovka v paměti

Pardubice pod taktovkou jeho rukavic mohou reálně pomýšlet nejen na odvrácení přímého sestupu, ale také na to, že se dá vyhnout baráži. Zatímco on leštil lavičku ve Spartě, nebo spíše sedačku na tribuně, FK Pardubice získal za šestnáct podzimních kol pouhých deset bodů za tři výhry a jednu remízu se skóre 13:39. Střih do března a Východočeši se s vydatnou podporou Nity vyšvihli z šestnáctého na čtrnácté místo. V osmi kolech nashromáždili dalších dvanáct bodů za tři vítězství a tři plichty s nerozhodným skóre 10:10.

Zdroj: FB/FK Pardubice

A vyšlo to tak, že Florin Nita nastoupil minulou neděli v utkání s Teplicemi ke svému stému zápasu v nejvyšší české soutěži. Na magické jubileum nezapomene. Jeho tým zvítězil a on se na dalších třech extrémně důležitých záchranářských bodech podílel chycenou penaltou. První ve svém novém působišti. Pro zajímavost: v těch osmi zápasech čelil hned čtyřem pokutovým kopům. Třem v domácím prostředí.

„Náš trenér brankářů Martin Shejbal mě uklidňoval, že Florin chytí penaltu, když to bude nejvíc potřeba. Přijela se na něj podívat celá rodina. Pozvali ho do nároďáku ke kvalifikaci o Evropu. Celý týden před zápasem jsem na něm viděl, jak je fantasticky koncentrovaný. Dá se říci, že nám ten zápas udělal. On je tady v Pardubicích šťastný a rovněž já jsem rád, že ho máme,“ pochvaluje si Radoslav Kováč.

FLORIN NITA V AKCI



8 zápasů (720 minut), 10 inkasovaných branek (5 doma - 5 venku), průměr: 1,25 gólů na zápas, 41 zákroků (20 doma – 21 venku), úspěšnost zákroků: 80,4 %, 4 penalty (1 chytil), 322 přihrávek, jejich úspěšnost 85,4 %, 3x hráč utkání

Liberec – Pardubice 1:1, 4 zákroky, střely na bránu 2:1

Pardubice – Slavia Praha 0:2, 6 zákroků, střely na bránu 4:6

Mladá Boleslav – Pardubice 0:1, 8 zákroků, střely na bránu 11:8

Pardubice – Zlín 2:1, 6 zákroků, střely na bránu 5:6

Olomouc – Pardubice 2:2, 7 zákroků, střely na bránu 10:4

Pardubice – Baník Ostrava 1:1, 4 zákroky, střely na bránu 3:7,

Bohemians Praha – Pardubice 2:0, 2 zákroky, střely na bránu 5:4,

Pardubice – Teplice 3:1, 4 zákroky, střely na bránu 5:5

Pardubice s Nitou na jaře: 7. místo, 8 zápasů, 3 výhry, 3 remízy, 2 prohry, skóre 10:10, 12 bodů

Pardubice bez Nity na podzim: 16. místo, 16 zápasů, 3 výhry, 1 remíza, 12 proher, skóre 13:39, 10 bodů

Pardubice celkem: 14. místo, 24 zápasů, 6 výher, 4 remízy, 14 proher, skóre 23:49, 22 bodů