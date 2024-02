Letošní bitva o titul může být jednou z nejzajímavějších v historii a klidně může trumfnout tu loňskou. Nabité hráčské kádry, početné realizační týmy, vyprodané stadiony, obří podpora fanoušků. Dalo by se říct, že Sparta a Slavia toho mají mnoho společného. Přesto má každý jiné hráče, jiné trenéry, jiné fanoušky atd. Pojďme zkusit najít faktory, které mohou ovlivnit či dokonce rozhodnout přetahovanou o první místo. Mohou to být opravdové maličkosti, detaily.

1. Psychická odolnost

Sebevědomí oběma nechybí, to je na hřišti vidět. Opravdová zkouška přijde především ve vzájemných zápasech a v duelech v Plzni. Ale pozor! Důležité rovněž bude, jak oba titáni budou zvládat venkovní utkání, kde budou jasnými favority. Sparta se o tom přesvědčí hned v sobotu v Karviné. Slavii čeká ve středu dohrávka ve Zlíně a příští neděli se představí rovněž v Karviné. A pak tu jsou utkání, kdy konkurent už má dohráno (a vyhráno) a vy jste pod určitým tlakem, že musíte též zabrat naplno. Slavia loni takhle vybouchla v Českých Budějovicích, Sparta měla co dělat, aby nedopadla stejně v posledním podzimním kole proti Teplicím.

2. Taktická připravenost

Jindřich Trpišovský a Brian Priske jsou nejlepšími trenéry v lize, o tom netřeba spekulovat. Každý má svůj styl hry, který chce praktikovat. Jenže někdy je potřeba něco změnit, zareagovat na vývoj utkání. Přijde vyloučení a jdete do deseti. Prohráváte a nedaří se vám. Nechytnete nástup do zápasu (nebo do druhé půle). Je potřeba něco změnit – bleskově. Koučové se svými realizáky musí být neustále ve střehu, připraveni na cokoliv. Nejde „jen“ o to postavit sestavu a určit týmu nějakou herní strategii, která by mohla na daného soupeře nejspíš platit.

3. Strážci svatyní

Slavia v zimě koupila poslední reprezentační jedničku Jindřicha Staňka. Ovšem ten je momentálně na několik týdnů zraněný, takže v brance začne Aleš Mandous. Sešívaní mají před dvojím derby čtyři papírově lehčí soupeře a kdyby v nich neudělal žádnou chybu, tak je otázkou, kdy se do branky postaví i hvězdná posila z Plzně. Časem však k tomu rozhodně dojde. V porovnání s Mandousem je Staněk spolehlivější, jeho konkurent tu a tam nějakou chybku udělá. Na druhou stranu Staněk bude v novém prostředí, pod větším tlakem. Pro celou Slavii bude důležité, s jakou formou se potká.

Sparta má jedničku jasnou. I Dán Peter Vindahl ale není neomylný (viz na Betisu). Na gólmany pražských „S“ toho až tolik nepůjde, ale když už, tak to prostě musí chytit. U brankářů jsou totiž chyby strašně vidět a v konečném součtu to může mít velkou váhu.

4. Forma hvězd

Alfa a omega v bitvě o primát. Na jedné straně jedné Krejčí, Haraslín či Birmančevič. Na straně druhé Staněk, Holeš nebo Jurečka. Těch individualit je v obou týmech celá řada a jejich fazona bude pro vývoj v tabulce hodně zásadní. S tím samozřejmě souvisí i jejich zdravotní stav, protože oba giganti je potřebují na hřišti a ne na marodce. Protože dokážou rozhodovat zápasy. Ty klíčové, ale třeba i ty, ve kterých se ostatním spoluhráčům až tak nedaří. Když jsou při chuti, to je pak radost se na ně dívat.

5. Začátek jara

Může hodně napovědět. Sparta má první měsíc nabitý program, ve kterém je náročný dvojzápas předkola play off Evropské ligy s Galatasarayem Istanbul nebo ligové bitvy na Slovácku, se Slavií a v Plzni. Sešívaní mají v rozjezdu druhé části sezony podstatně lehčí protivníky a také o jedno utkání méně. Oproti Letenským nehrají předkolo play off EL, ale zase absolvují ligovou dohrávku ve Zlíně. První těžkou zkouškou pro ně budou až dvě bitvy s úhlavním rivalem (28. února MOL Cup v Edenu, 3. března F:L na Letné).

6. Rozvržení sil

Čím víc se bude blížit konec sezony, tím víc budou přibývat zápasy a bude se kumulovat únava. Kádry obou mužstev jsou široké, ale přece jen někteří hráči, hlavně ti klíčoví, budou nastupovat častěji. Proto bude důležité, aby si občas, když je k tomu vhodná příležitost, odfrkli. Dá se tím předejít například svalovým zraněním či křečím. Vedle zdravotních komplikací hrozí při přetížení také ztráta energie či chuti do hry. Zkrátka nemusíte pak mít takový drajv. Trpišovský je známý tím, že častěji hráče rotuje. I Priske k tomu postupně začal přistupovat. Oba týmy mají početně tak rozrostlý hráčský materiál, který určitou fluktuaci v sestavě přímo vyžaduje.