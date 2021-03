Mluvilo se o zájmu velikánů, například Arsenalu nebo Juventusu Turín. Slavia vyšroubovala mladíkovu cenu až k miliardě korun. Současnost devatenáctiletého zázraku ze Senegalu však není tak nablýskaná.

V lize nedal „už“ pět zápasů branku. Netrefil se ani v jednom utkání osmifinále Evropské ligy proti Glasgow Rangers. „Dalo se to čekat. Je to mladej kluk,“ říká Piták. „Tím si projde každý. Ale myslím, že i tak odehraje slušné zápasy,“ dodá.

Je to tak. Nikdo netvrdí, že jsou Simovy poslední výkony nějakým propadákem. Jen si sympatický útočník prostě nastavil laťku až ukrutně vysoko. Čísla to říkají jasně: prvních třináct utkání v lize, jedenáct zásahů, k tomu tři asistence. V Evropské lize úvodních osm utkání a v nich čtyři branky. To je známka exkluzivní kvality. „Jeho progres je neuvěřitelný. Ani neumím odhadnout, kde je jeho výkonnostní strop,“ glosoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Přísné vyloučení

Aktuální dny však pro Simu nejsou tak bohaté. Potvrdilo se to v nedělním utkání s Opavou. V něm byl vyloučen, červenou kartu dostal už po dvaceti minutách hry za šlapák do nohy hostujícího brankáře Tomáše Digani.

„Byla to hloupost,“ řekl televizní expert a bývalý útočník Sparty Horst Siegl. „Nohu měl hodně vysoko,“ souhlasí Piták. „Ale byla přísná, myslím si, že to šlo vyřešit žlutou kartou. Byla to taková tmavě žlutá,“ usměje se.

Sudí Ondřej Cieslar také nejprve vytáhl kartu znamenající mírnější trest. Jenže pak byl povolán videorozhodčím k monitoru a verdikt změnil. Sima musel odejít do šatny, byť se to především kapitánovi Janu Bořilovi vůbec nepozdávalo.

Kouč: Nemám to rád

To kouč Trpišovský byl smířený. Možná i pod dojmem čtvrteční hrůzy v Glasgow, kde byl těžce zraněn brankář Ondřej Kolář. „Kluci říkali, že se karta dala dát. Sám to nemám rád proti nám, budu věřit, že to takhle bylo, zákroky podrážkou by se trestat měly,“ uznal.

„Paradoxně nám vyloučení trošku pomohlo, Opava potom byla nucená víc hrát. Reakce od týmu byla skvělá,“ chválil a o Simovi více nemluvil.

„Já si myslím, že zase začne dávat góly. Má předpoklady pro velký evropský fotbal. Především rychlost a zakončení,“ tvrdí Piták. „Jen se potřebuje zlepšit v kombinační hře,“ upozorní.

Času má Senegalec dost, vždyť mu je teprve devatenáct…