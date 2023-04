Skvělý nástup a dva góly do poločasu. To byl fungující recept fotbalistů Hradce Králové, kteří ve 27. kole FORTUNA:LIGY porazili v mladoboleslavském azylu 2:1 tápající České Budějovice. Votroci doma vyhráli po šestizápasovém půstu. Podruhé v řadě a hlavně úspěšně vedl tým k ligovému mači asistent trenéra Stanislav Hejkal, který zastoupil nemocného Miroslava Koubka.

FORTUNA:LIGA - 27. kolo: FC Hradec Králové - SK Dynamo České Budějovice 2:1. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Hradečtí měli parádní vstup do utkání, na Dynamo doslova vlétli. „Takhle dobrý vstup do zápasu jsme dlouho neměli. Do páté minuty přišly tři čtyři brankové příležitosti, bohužel se ve vápně ještě nechováme jako dospělí. Měli bychom tam víc přitlačit a být důraznější. Ale za výhrou jsme si šli takovou tou naší hrou,“ Stanislav Hejkal.Zdroj: www.fchk.czpochvaloval si Hejkal.

Jeho svěřenci sice z úvodního tlaku vedoucí branku nevytěžili, ale mrzet je to nemuselo, protože gólové šance přišly. Nejprve se ve 32. minutě na rohu vápna uvolnil Vašulín a otevřel skóre, o chvilku později zvyšoval na 2:0 z dorážky Kučera. „Napadáním, které pilujeme v tréninku, jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Byla jenom škoda, že přišla přestávka, protože kdyby se hrálo devadesát minut v kuse, tak utkání zvládneme bez větších problému,“ řekl Hejkal.

Boleslavské prokletí zlomeno! Hradec po šesti domácích prohrách porazil Dynamo

Po změně stran se hra Českých Budějovic výrazně zlepšila. Do největších šancí se dostal Adediran, ale toho dvakrát vyčapal Bajza. „Věděli jsme, že Dynamo přijde s něčím novým, což se stalo. My máme problémy s defenzivními hráči. Chybí Čihák, Ševčík. Leibl celé utkání nevydrží. Řešíme to ofenzivními hráči. Šli tam Trusa s Dvořákem. Stopera hraje Smrž, máme s tím problémy, ale nevadí, všechno zlé je pro něco dobré,“ usmíval se hradecký asistent.

Jihočechům se přeci jen v závěru podařilo snížit, když se hlavou prosadil Čmelík, domácí si ale koncovku mazácky pohlídali a mohli se těšit ze tří bodů. Ty jsou pro ně v tabulce nesmírně cenné, když je pevně ukotvily na sedmém místě, navíc pořádně daleko od skupiny o udržení. Co víc si před východočeským derby přát? „Nejdřív si vychutnám tuhle výhru a od zítra se začínáme připravovat na derby. Náš úkol je co nejdříve se přiblížit k záchraně, tato výhra nás posouvá velmi blízko. Teoreticky můžeme pořád spadnout do spodní skupiny, ale my se chceme hlavně zachránit a přivést ligu na nový Malšovický stadion, na který se všichni těšíme,“ uvedl Hejkal a dodal: „Dnes si to užijeme a od zítřka zase makáme. Pro výhru v derby uděláme maximum.“